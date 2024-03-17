退休生活／退休換房 5理由應買不租

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在退休 期間思考能減少成本的選擇時，換小一點的房屋可能是個不錯的開始，若是喜歡較低的維護成本和輕鬆搬遷的便利，也許你會覺得租屋是個吸引人的選項，但只要在經濟方面準備充足，並且能夠應付維護費用，買一處房產可能會是理想的選擇。以下是在退休期間考慮擁有住房而非租房的五個理由。

1.每月花費更容易預測

儘管買房的前期花費通常更高，但每月的抵押貸款 費用應該比租金 更容易預測，因為房東可能大幅提高租金；只有在房主保險和房地產稅增加的情況下，抵押貸款的費用才會增加，因為抵押貸款通常是最低限度的金額，有利於緊縮的退休預算；但需要避免可調整利率抵押貸款(adjustable-rate mortgage)，因為可能導致花費增加。

2.穩定感

買房給人一種穩定感，你可能會在晚年感激這一穩定性。買房消除了由於成本上升、房產銷售和其他問題導致可能需要搬出租房的壓力，安定下來還可以讓人更容易建立持久的社會連結，隨著年齡增長獲得支持。

3.自由和隱私

無論是希望住宅更容易入手，或者只是偏好某種風格，當你是房產的主人時，這些改變就更容易，房主可以自由改造房屋，使其更接近自己的理想，甚至融入一些可以讓房屋變得更有價值的變化，除此之外，當你不需與人共享一面牆，而且沒有房東前來檢查屋況時，就能享有隱私。

4.潛在的稅收福利

退休期間擁有房產可以在繳稅時省些錢，如果詳細列出，可以扣除房產稅、抵押貸款利息、抵押貸款保險，甚至是一些房屋裝修費用。

5.建立資産淨值

雖然不能保證特定房產會增值，但在過去幾十年裡，平均房屋銷售價格大幅上漲，在償還任何抵押貸款的同時，經歷潛在的房產價值增長將有助於建立租屋者無法擁有的資産淨值，如果未來有一天需要申請房屋淨值融資，或者出售房產，資產淨值將派上用場。