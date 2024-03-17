醫師的話／褲底一片濕 尿失禁咋辦？

如果突有強烈的排尿欲望，還沒動作就已經開始漏尿，這是屬於急迫性尿失禁。（圖／123RF）

在美國有2000萬人遭受尿失禁的痛苦。這到底是怎麼一回事呢？

尿失禁就是指膀胱失去控制能力，以至於隨時隨地可能漏尿。大多數的人都認為尿失禁是因為年齡老化的自然現象，其實不見得，無論男女在任何年紀都可能受尿失禁之苦，其中以老年人或者是曾生產過的婦女為多。

Q1：尿失禁的真正原因是什麼呢？

A1：排尿是一連串、複雜的生理現象，它需要膀胱肌肉正常的收縮，毫無阻礙的尿道以及適度反應的尿道括約肌的伸縮，來達到排尿的動作。這其中還需要靠大腦到膀胱的中樞神經與周邊神經之間互相協調，否則容易影響膀胱過動症而造成尿路失禁。

舉例來說，若是骨盆底肌肉和尿道括約肌衰弱或受損的話，那麼尿量增加壓力大的時候就無法憋住尿了。若是中樞神經或周邊神經過分亢奮，就會使得括約肌過早鬆弛引起漏尿。還有便是因為尿道或者是膀胱阻塞，無法完全排空尿量會引起溢流性尿失禁。如果脊椎損傷或者是腦神經出問題的時候，如中風 、半身不遂還可能引起完全失禁。

Q2：萬一有輕微的尿失禁現象，會消失嗎？

A2：並非所有尿失禁都是長期或者永久性的。若是引起的原因消除之後，失禁的情況就會改善。舉例來說如陰道感染，食物的刺激，或者藥物引起的括約肌鬆弛又或者是便秘等這些情況都是屬於暫時性的。

Q3：突然想要上廁所，就不自覺地漏尿，這個就是尿失禁了嗎？

A3：如果突然產生強烈的排尿欲望，還沒動作就已經開始漏尿，這是屬於急迫性尿失禁，可能是由輕微的感染病如膀胱炎、腎盂炎的引起的，或者是更嚴重的病症如神經系統疾病或者是嚴重的糖尿病引起的。不論什麼原因，都應接受診斷和治療。

Q4：尿失禁的平均年齡是多少？

A4：一般由於膀胱功能障礙、括約肌功能衰弱或者兩者兼具的結果引起的尿失禁，在女性之中，在懷孕生產之後就漸漸發生，到更年期後達到高峰。男性則多因前列腺肥大而引起。一般人在60到80歲之間，發生率頻繁增加。

Q5：70歲左右的老人晚上應會常起床小便嗎？

A5：隨著年齡增長，男性夜間起床小便是很正常的事情。泌尿科學會認為60歲左右的人每晚起床一次如廁，70歲的人起床兩次、80歲的人每晚起床三次都是正常的。

Q6：尿路失禁會影響老人的壽命嗎？

A6：根據國家疾病防治中心 的數據，患有輕度、中度和重度失禁的老年人，在三年半內死亡的機率分別是沒有失禁的老人的2.2倍、3倍和6倍。

Q7：什麼情況下會被認為是嚴重的尿失禁？

A7：輕微的尿失禁，是當個人咳嗽、打噴嚏或者運動時，有時會漏出少量尿液。中度失禁者，每天都會漏尿，以及需要鋪墊來避免衣物被尿濕。嚴重失禁者 ，尿液每天浸濕尿片(衛生棉)多次，生活中必須使用尿布。

Q8：那麼少喝水可以減少漏尿的情況嗎？

A8：表面上說，少喝水似乎是個簡單方法。事實上卻是非常有害身體；有可能引起脫水，泌尿系統感染，腎結石以及便秘。

Q9：有沒有自己控制解決漏尿的方法？

A9：首先應該保留紀錄，注意飲食，避免因某些食物、飲料和藥物來減少膀胱的鬆弛滲漏。具體來說是減掉多餘的體重、訓練膀胱以及多做骨盆收縮運動。除此之外要學習定時上廁所，固定每兩個小時小便一次，而不是等到需要的時候才去。

Q10：平常多喝蔓越莓果汁有助於尿失禁嗎？

A10：蔓越莓果汁有助於抵抗膀胱和尿路感染。不過蔓越莓果的酸度會刺激膀胱，有利尿作用；另外，沖洗膀胱和尿道，會使正常人頻尿。

Q11：一般服用的藥物，有哪些會引起尿路失禁的？

A11：許多用於治療心血管疾病 的藥物、降血壓藥物、肌肉鬆弛劑、鎮靜劑、安眠藥和治過敏藥物等都可能使尿失禁更加嚴重。

Q12：市面上有沒有補充劑可以防止尿失禁？

A12：目前一些流行的補充劑，包括有南瓜子萃取物、大豆胚芽萃取物等。

Q13：藥局櫃檯上，可買到治療膀胱失禁的藥物嗎？

A13：目前唯一可購買的藥物稱為Oxytrol。一般來說，對輕度膀胱失禁有幫助。副作用是口乾，不可多服。

Q14：有處方藥可以治療尿失禁嗎？

A14：治療方面，目前常用的是阿法受體阻斷劑。特拉唑嗪(Hytrin)、多沙唑嗪(Cardura)、坦索羅星辛(Flomax)和阿夫唑嗪(Uroxatral)，用來治療前列腺肥大和膀胱出口阻塞所引起的尿路失禁。

目前還有一種比較新的藥物(Gemtesa)格姆泰薩，能夠放鬆膀胱肌肉容下比較多的尿液，用於治療膀胱過動症引起的急迫性尿失禁。

Q15：尿失禁需要手術治療嗎？

A15：這要看是哪一種類型的尿失禁，壓力性尿失禁可以用吊帶手術來減輕膀胱壓力，或者是增強控制排尿的肌肉。對於急迫性尿失禁的患者，手術治療包括擴大膀胱或者植入刺激控制泌尿肌神經的裝置。

Q16：控制膀胱，應吸收哪些維他命？

A16：根據泌尿科學會建議首先是維他命C，對健康有多種效益，特別是對女性助益匪淺；維他命D對骨骼和膀胱都有益；另外，鎂元素也是必需的。

（作者為大華府地區執業醫師)