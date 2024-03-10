城市傳真／球形劇院 開箱賭城新地標

位於維加斯大道西側的MSG球形劇院 。（作者提供）

MSG球形劇院(The MSG Sphere Theater)是拉斯維加斯的新地標，建成開放已經三個多月了。一直很想去參觀這個費時五年、耗資23億元的新建築。最近終於有了機會，進入球形劇院內部，參觀並觀看了一部電影《來自地球的明信片》(Postcard from Earth)。

位於維加斯大道西側的MSG球形劇院 。（作者提供）

球體外部 覆蓋LED螢幕

球形劇院位於維加斯大道的西側，鄰近維加斯的威尼斯飯店。劇院是一個鋼架結構的球體，高出地面約112米，其直徑達157米，建築面積約為5萬4000平方米。劇院一個獨特之處是球體的外部全覆蓋了LED的螢幕，日夜顯示著各種絢麗多彩的圖案；在夜空下，全螢幕覆蓋的球形劇院燁燁生輝。

近觀球形劇院的外螢幕牆 。（作者提供）

據說，在太空 站用肉眼也可以看到這個發光的球體，就像在內華達沙漠中誕生了一顆星球。這些球體外部的螢幕可以展示各種球體圖案，包括各種節日主題，如新年燈彩、聖誕雪球、萬聖節南瓜燈等；同時也可用來預告影劇廳的節目。

球形劇院的設計把內部分成兩部分，就像一個西瓜從上而下被斜切了一刀，分成了上半部和下半部。上半部是影劇廳，供開音樂會，放電影等之用，劇院共有1萬8600個觀眾座位；影劇廳的底部向上呈曲面狀，所以，影劇廳整體形狀有點像橄欖球，觀眾座位沿圓弧(並沒有環繞整個球體)，由下而上排列；舞台位於觀眾席的前方。

AI機器人在入口大廳歡迎觀眾。（作者提供）

下半部是連接入口的大廳，展出AI 機器人、大型3D電視等高科技產品。多個AI機器人在大廳裡面隨時迎接觀眾，並回答各種問題；懸掛在大廳中的是大型3D電視，上面輪換放映著人體模型，DNA結構圖，玉米的生長等圖案。

二樓販售啤酒的小酒吧。（作者提供）

大廳分成三層，有自動樓梯供觀眾上下樓，然後按座位的區域碼、和座位號進入影劇廳。每一層的周邊則是各種商店，販售巧克力、糖果、披薩、德國椒鹽捲餅(German Pretzels)等。花個10美元就可以喝上一杯啤酒，花個20幾美元就可喝一杯威士忌了。這樣一來，看電影時，你就會隨著故事在天上飄了。

球形螢幕 可360度觀影

球形劇院的4D電影給觀眾身歷其境的視頻和立體聲體驗。其實，整個影劇廳的內壁都複蓋了高解析度的LED螢幕，其解析度高達16K(一般家庭電視的解析度僅為4k)；為實現大空間3D音訊效果，每個座位都裝了所謂3D音訊波束成形(3D audio beamforming)技術的揚聲器，所以聲音特別清晰，產生球體沉浸式現場聲音(Sphere Immersive Sound)。

與迪士尼 世界的4D電影不同，球形劇場的4D電影能提供360度的體驗。例如，在看電影時，在頭的兩邊、天花板上、和頭的後方也都有畫面：白雲藍天、飛鳥氣球、和教堂天頂等。所以，如果兩個觀眾的觀看視角不同，很可能一個人看到左面螢幕上森林裡的猴子，另一人注意到了右面螢幕上小河邊上的孔雀。此外，劇場的座椅會隨劇情而抖動，這時加上四面迴響的立體聲和燈光閃爆的視覺效果，讓人身臨其境，產生捲入電影，共同參與的感覺。為了模擬大海風暴、草原花香的效果，這時座椅間還會有霧氣升起，夾帶著一些芳香氣味。

電影場景 如身歷其境

這次觀看的《來自地球的明信片》是一部科學幻想電影(目前票價99元-300元不等，另加50元左右服務費，允許拍照)。裡面的男女主角離開了地球，在別的星球降落之後，慢慢恢復了記憶，回憶起了地球上各種美麗的畫面：高原雪山、森林海洋、海豚水母、花草樹木等等；這些記憶中的畫面，就像一張張來自遙遠地球的明信片。

以下用幾張劇場內的照片來說明，球形劇場電影畫面的栩栩如生，以及聲音系統的高保真度。

一群野馬自遠方疾馳而來，圖右下角是劇院內的座位。（作者提供）

在螢幕上有一群野馬自遠方疾馳而來，又從右邊向後奔去，這時能聽到馬蹄聲的遠去。圖的右下方暗的部分是劇場內的座位，上面坐著觀眾。如果觀眾此時轉過頭，朝左面螢幕看去，另外一些野馬正在朝那個方向奔去，從那裡也傳過來零碎的馬蹄聲響；如果朝上看，則是藍天，還有飄過的白雲。

中亞年輕人在跳旋轉舞（蘇菲舞），圖右下方是劇場內的座位。（作者提供）

在前方的螢幕上是，中亞年輕人在跳民族舞蹈。畫面明亮歡快，氣氛熱烈，音樂節奏旋律優美。圖的下部是劇場的座位。如果我們在劇場內，朝上面看去，就會看到寺院的洋蔥型尖頂，朝左右兩邊看去，是寺院圍廊的其他部分。觀眾的整體感覺就是，大家正坐在寺院的一邊，看著前面一群年輕人歡歌曼舞，並沒有在看電影的感覺。

大草原上的雷雨風暴，左下方是劇院內的座位。（作者提供）

左下部是劇場內的座位；前方畫面上則是大草原上烏雲密布下雷雨的畫面。朝上看去，烏雲正在頭頂上飄過，觀眾感覺到暴風雨正在向自己壓過來。隨著一聲雷的雷暴，觀眾的座椅都抖動起來了、再加上一道道閃電的視覺效果、觀眾隨電影會產生一種處於雷鳴電閃中的感覺，不覺想去找一個避雨的去處！

一群穆斯林正在禱告，圖的下部是劇院的座位。（作者提供）

在螢幕上，一群穆斯林正在禱告，大廳光線明亮，氣氛莊嚴肅穆，可以聽到抑揚頓挫、純樸清雅的宣禮聲。圖的下部是球形劇場的座位。如果我們在劇院內，朝上方看去，那裡有清真寺穹頂上的幾何裝飾圖案；朝兩邊望去，則是精美的馬賽克牆體。

計程車正在彎曲馬路上顛簸行駛，圖的右下角是劇院內的座位。（作者提供）

在螢幕中，計程車司機正在人聲吵雜，彎曲的馬路上行駛；圖的右下角是劇院內的座位，好像整個劇場的觀眾都擠進了這輛計程車，隨著攝影鏡頭，在馬路上顛簸前行，這時觀眾的座椅也隨著晃動，這也是所謂身臨其境的感受吧。

球形劇院 影片製作艱難

剛看完電影時，觀眾都仍舊處在360度電影的興奮，和球體沉浸式音響效果之中，意猶未盡。不過，回想電影《來自地球的明信片》時，總覺得電影製作似乎比較一般，影像好像還不盡完美，各個鏡頭之間的銜接也缺少鋪墊。仔細推究，球形劇場的電影製作是極為困難的。

這裡包括三大因素。首先，如果要讓觀眾有360度的體驗，一定要有360度的畫面。這就要動用龐大的攝影團隊，把四周以及上空所需要的圖片，都要拍攝下來。這樣一來，成本就不容小覷。其次，在球形劇院，畫面效果和觀賞位置有很大關係。若有兩人，一人座位靠近球體的圓心，另一人座位向前接近螢幕；這樣兩個人觀看電影的畫面效果就會有差別。如果螢幕上的畫面是一大片樹林，對螢幕中間的樹木，兩個人看去樹木都很挺拔；不過，對兩邊的樹木就不一樣了，那個座位靠近圓心的人看去，樹木依然挺拔，而靠近螢幕的那人看去，樹木就會彎曲了。這裡敘述的現象，也許可當作球形劇場購票的一個參考吧。最後，從數學原理講，對人的視覺而言，要在球形螢幕上顯示平面畫面，其效果無法做到處處完美，不可能沒有變形。何況，如前所述，這個影劇廳的實際形狀還有點像橄欖球呢！

自從建成以來，球形劇院實際上取得了空前的成功，在全世界引起了轟動效應，許多劇團都正在和球形劇院聯繫演出事宜。這並不令人驚訝，可以說這個成功主要歸功於兩大現代科技成就：高速電腦和省電的LED燈。有了高速計算機，利用數學原理，將資料的座標變換就易如反掌，另一方面LED燈則讓球形螢幕綠色節能，得以日夜閃耀。聽說美國有好幾個地方，都在考慮建造新的球形劇院。