大仁說財經／日英陷衰退 美是下一個？

美國陷入衰退的機率不大，但也並非不可能。圖為芝加哥地標、著名的開合橋(DuSable Bridge)，圖中正前方是著名的建築芝加哥論壇報大樓。（路透）

世上最大的兩個經濟體陷入技術性衰退。2月中，日本 和英國都報告國內生產毛額(GDP)連續第二季出現負成長，符合廣泛認可的「衰退」定義，全球最大經濟體美國會成為下一個嗎？離得還遠得很呢。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家唐諾文(Paul Donovan)在報告中寫道，日本經濟萎縮與其人口減少有關。2022年全日本人口減少80萬，連續第14年減少。他說，這限制了國家的成長能力，因為這意味著「更少的人製造和消費更少的東西」。

然而在英國，人口和薪資成長不足以阻止消費者支出下降，而消費者支出是英國經濟的主要驅動力之一。

美國情況則截然相反。過去兩季經濟的GDP成長遠高於預期，這在很大程度上得益於強勁的消費支出。

由於5兆美元的疫情紓困資金，美國經濟相對於大多數已開發經濟體具有優勢，這些資金繼續支撐家庭財務。另一個優勢是對俄羅斯能源的依賴程度較低，這使得它比許多其他國家更不易受到2022年2月俄烏戰爭開打後天然氣價格飆升的影響。

但美國1月零售銷售數據遠低於預期，這代表美國人在經歷創紀錄的假期後可能會勒緊褲帶。

儘管如此，勞動市場仍然非常強勁。美國失業率連續24個月維持在4%以下就證明了這一點。

但美國經濟可能在美國人不知情的情況下陷入衰退。

這是因為，在一個相對不太出名的八位經濟學家團體如此表示之前，經濟並未被廣泛且正式地視為陷入衰退。

該組織被稱為「國家經濟研究局」(NBER)商業周期測定委員會，根據「整個經濟體中經濟活動的顯著下降並持續數月以上」來追溯性地判斷衰退的開始。

對於如何才算是「衰退」，並沒有什麼固定的規則，但它可能包括失業率飆升、收入下降、支出大幅下降或經濟負成長率等因素。

但重要的是，GDP連續兩季負成長並不完全符合經濟衰退的條件。美國在2022年曾經歷過這種情況，但NBER委員會並沒有宣布經濟衰退。

話雖如此，聯準會主席鮑爾去年12月對記者表示，自2022年3月聯準會開始緊縮周期以來，經濟衰退的風險上升。不過他也表示：「認為經濟現在陷入衰退的觀點沒有什麼依據。」

鮑爾補充道，即使經濟看來從未如此好過，經濟衰退的可能性仍然存在。這是因為不可預見的經濟衝擊、像是例如全球大流行，隨時都可能發生。

撇開這一點不談，波士頓顧問集團全球首席經濟學家卡森斯勒扎克(Philipp Carlsson-Szlezak)認為美國今年不會陷入衰退； 相反地，他認為「這將是成長緩慢的一年」。他補充說，「美國經濟的韌性植基於基本面優勢」，其中主要是勞動市場和美國人的個人財務狀況。

雖然他認為這不太可能衰退，但美國經濟衰退的潛在途徑可能是：聯準會今年根本不降息 。

他表示，由於投資 人普遍預期2024年會多次降息，如果事與願違，可能會嚴重損害金融市場，進而引發經濟衰退。

●日英真衰退？答案還不確定

日本經濟在2023年第四季出現萎縮，全年經濟總量排名從第三位下降到第四位，第三位被德國取代。官方數據顯示，日本去年第四季度的國民生產總值環比萎縮了0.1%，低於經濟學家的增長預測；第三季度也存在萎縮。但日本全年國民生產總值實際增長1.9%，總額約合4.2兆美元，好於2022年的表現。連續兩季萎縮，但因降幅很小，是否真的衰退還有疑問。

英國去年第四季的GDP數據，同比下滑0.3％，幅度超出此前專家預測的0.1％，同樣出現連續兩個季度的負增長，數據符合「技術性衰退」特徵。若依美國NBER的指標來看英國經濟：企業方面看似發展停滯，但家庭方面卻顯示出工資與就業的增長，是否真陷入衰退，也難說定。

●2024年要降息 先看4經濟指標

2024年會是哪一種情況、影響Fed降息步調與頻率？投資人除了常用通膨指標如消費者物價指數(CPI)和個人消費支出物價指數(PCE)之外，也必須關注下列四項重要指標。

1、工資成長&服務通膨：美國消費品物價通膨已降溫，但工資成長和服務費漲勢仍相對火熱，有礙通膨進一步減緩。

2、居住成本&住宅供給：居住成本是推升通膨的另一股主要力量。縱使能源和糧食價格已降溫，許多專家認為居住成本仍可能驅動另一波通膨。

3、消費者信心&通膨預期：馴服通膨有時可以是自我實現的預言：民眾愈是擔心未來物價高漲，就愈傾向現在就買，而不是把錢省下來，而現在就買下去自然會進一步助長通膨。

4、美債殖利率&利差：債券市場也反映投資人對經濟的觀感如何。投資人對景氣下沉憂心忡忡時，通常會一窩蜂湧向安全資產如美國公債規避風險，導致公債價格上漲、殖利率下降。（湯淑君）