養生保健／飲食以形補形？不是樣樣行

很多人因為「以形補形」的觀念，會吃核桃當零食，以其外形與人體大腦相似，來補大腦。（本報資料照片）

很多人因為「以形補形」的觀念，會吃魚眼睛；或以核桃 當零食，以其外形與人體大腦類似，來補大腦。中醫師陳潮宗表示，「以形補形、以臟補臟」是指吃形狀或功能相似的食物，就能補人體相對應的器官和功能，但藥膳、食療進補，仍應依據「寒者溫之，熱者涼之」的基本原則才行。

「以形補形」的理論，在「黃帝內經．五常政大論篇」有所記載。陳潮宗說，像核桃仁形狀似腦，故補腦；豆類的形狀似腎與睾丸，故補腎；杏仁形似心臟，故補心；百合形似肺，故補肺；芡實（雞頭米）形似乳房，故對婦女有補益作用。

核桃補腦？真有科學根據

現代研究發現，核桃和芝麻的不飽和脂肪酸含量很高，可提供亞油酸、亞麻酸等不飽和脂肪酸，提升腦功能；核桃中的卵磷脂對鬆弛腦神經緊張，消除大腦疲勞的效果也很好，因此可以看出中醫說的「以形補形」理論有其科學依據。

但是，像魚眼睛，白白硬硬的部分是水晶體，當中的蛋白質被煮熟後養分所剩不多，反倒應該吃旁邊「軟軟爛爛」的部分，補充膠原蛋白和Omega-3。因此就算根據「以形補形」理論，也要補對地方。

腰子補腎？吃海鮮也很好

除了年菜外，坊間也有「吃豬心補心」、「吃腰子補腎」的說法，或是很多民眾認為吃動物的生殖器官可以壯陽，因此很多夜市攤位或是麻油雞店都有賣雞佛（雞睪丸）、腰子（腎臟）等。

中醫師周宗翰表示，雞或豬睪丸含蛋白質和睪固酮雄性激素與鋅，是很好的營養補充品，其中睪固酮對於性功能勃起扮演重要的角色，但是雞睪丸膽固醇與油脂更高，通常吃到「壯陽」的劑量時，體內膽固醇就已經爆表。

而對男性性功能有助益的「鋅」，普遍存在於蝦蟹等海鮮食物或動物肉類裡，因此不一定要吃「形狀相似」的動物睪丸才行。

豬心補心？膽固醇恐傷身

陳潮宗表示，豬心膽固醇含量過高，吃心補心已無益處，較不適宜採用。吃動物腎臟也不能直接作用於人體腎臟，相反的，像尿毒症患者等腎功能不全者，需要限制部分營養素攝取，是不可以吃腰子補腎的。

中醫所謂吃腰子補腎，陳潮宗解釋，補的是生殖系統，「腎在五行主水，和膀胱、生殖系統、骨、耳、頭髮、體液平衡相關」，因此針對特定對象才會有這類食補的傳統方。例如坐月子的婦女常吃腰子、杜仲補腎，連帶補骨、生殖系統。

陳潮宗說，藥膳進補，應該依「寒者溫之，熱者涼之」的基本原則進行。有虛、寒現象的人，才需要用溫暖食材或溫性藥材溫補。所謂虛寒現象者，像舌邊有齒痕、容易疲倦、臉色蒼白、手腳冰冷、說話有氣無力，多屬於氣虛體質；起身容易頭暈、臉色萎黃、偶爾心悸、經血稀薄而量少，則多屬於血虛體質，或是剛小產或生產完需要坐月子的婦女。