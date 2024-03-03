我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

「北京能讓中國車在美熄火」 雷蒙多發言遭網友嘲諷

養生保健／飲食以形補形？不是樣樣行

記者楊雅棠
很多人因為「以形補形」的觀念，會吃核桃當零食，以其外形與人體大腦相似，來補大腦。（本報資料照片）
很多人因為「以形補形」的觀念，會吃核桃當零食，以其外形與人體大腦相似，來補大腦。（本報資料照片）

很多人因為「以形補形」的觀念，會吃魚眼睛；或以核桃當零食，以其外形與人體大腦類似，來補大腦。中醫師陳潮宗表示，「以形補形、以臟補臟」是指吃形狀或功能相似的食物，就能補人體相對應的器官和功能，但藥膳、食療進補，仍應依據「寒者溫之，熱者涼之」的基本原則才行。

「以形補形」的理論，在「黃帝內經．五常政大論篇」有所記載。陳潮宗說，像核桃仁形狀似腦，故補腦；豆類的形狀似腎與睾丸，故補腎；杏仁形似心臟，故補心；百合形似肺，故補肺；芡實（雞頭米）形似乳房，故對婦女有補益作用。

核桃補腦？真有科學根據

現代研究發現，核桃和芝麻的不飽和脂肪酸含量很高，可提供亞油酸、亞麻酸等不飽和脂肪酸，提升腦功能；核桃中的卵磷脂對鬆弛腦神經緊張，消除大腦疲勞的效果也很好，因此可以看出中醫說的「以形補形」理論有其科學依據。

但是，像魚眼睛，白白硬硬的部分是水晶體，當中的蛋白質被煮熟後養分所剩不多，反倒應該吃旁邊「軟軟爛爛」的部分，補充膠原蛋白和Omega-3。因此就算根據「以形補形」理論，也要補對地方。

腰子補腎？吃海鮮也很好

除了年菜外，坊間也有「吃豬心補心」、「吃腰子補腎」的說法，或是很多民眾認為吃動物的生殖器官可以壯陽，因此很多夜市攤位或是麻油雞店都有賣雞佛（雞睪丸）、腰子（腎臟）等。

中醫師周宗翰表示，雞或豬睪丸含蛋白質和睪固酮雄性激素與鋅，是很好的營養補充品，其中睪固酮對於性功能勃起扮演重要的角色，但是雞睪丸膽固醇與油脂更高，通常吃到「壯陽」的劑量時，體內膽固醇就已經爆表。

而對男性性功能有助益的「鋅」，普遍存在於蝦蟹等海鮮食物或動物肉類裡，因此不一定要吃「形狀相似」的動物睪丸才行。

豬心補心？膽固醇恐傷身

陳潮宗表示，豬心膽固醇含量過高，吃心補心已無益處，較不適宜採用。吃動物腎臟也不能直接作用於人體腎臟，相反的，像尿毒症患者等腎功能不全者，需要限制部分營養素攝取，是不可以吃腰子補腎的。

中醫所謂吃腰子補腎，陳潮宗解釋，補的是生殖系統，「腎在五行主水，和膀胱、生殖系統、骨、耳、頭髮、體液平衡相關」，因此針對特定對象才會有這類食補的傳統方。例如坐月子的婦女常吃腰子、杜仲補腎，連帶補骨、生殖系統。

陳潮宗說，藥膳進補，應該依「寒者溫之，熱者涼之」的基本原則進行。有虛、寒現象的人，才需要用溫暖食材或溫性藥材溫補。所謂虛寒現象者，像舌邊有齒痕、容易疲倦、臉色蒼白、手腳冰冷、說話有氣無力，多屬於氣虛體質；起身容易頭暈、臉色萎黃、偶爾心悸、經血稀薄而量少，則多屬於血虛體質，或是剛小產或生產完需要坐月子的婦女。

至於平常容易口乾舌燥、便祕失眠的人，多屬於實熱或陰虛燥熱體質，若是再吃溫補的藥膳，無異是火上澆油，反而應該採清熱或平補涼補。因此民眾不必一味追求「以形補形」或是「溫補」，最好還是請教中醫師為宜。

人們常有「以形補形」的觀念，常以為「腎虧」是腎臟疾病，而吃腰子（動物腎臟）補腎，...
人們常有「以形補形」的觀念，常以為「腎虧」是腎臟疾病，而吃腰子（動物腎臟）補腎，不僅沒辦法改善腎虧，過量食用動物臟器還可能傷腎。（圖╱123RF）

核桃 便祕 失眠

上一則

養生／麥得飲食法 預防失智穩三高

下一則

醫藥百科／慢性貧血 放著不管傷腦又傷心

延伸閱讀

恐破壞百年歷史建築 費城「喬丹飛行世界」惹議

恐破壞百年歷史建築 費城「喬丹飛行世界」惹議
外食、熬夜、感冒 宜適量補充維他命C

外食、熬夜、感冒 宜適量補充維他命C
40%成人膽固醇高 少碰5食物

40%成人膽固醇高 少碰5食物
舊觀念要轉向了 膽固醇高的人 吃雞蛋也OK

舊觀念要轉向了 膽固醇高的人 吃雞蛋也OK

熱門新聞

雪裡紅水煎包

料理功夫／雪裡紅水煎包

2024-02-25 01:11
美國聯邦憲法規定，公民有參加陪審團這項社會服務的基本義務。(圖／123RF)

封面故事／留美學者王晨光被劫殺 我見證了庭審

2024-02-25 15:50
租屋族應採取五個理財措施。（圖／123RF）

理財百科／不買房 租屋族理財5重點

2024-02-25 13:40
29歲的亞裔美甲藝術家阮珍妮年賺60萬元。(取自JennPaintt工作室官網)

365行／沒大學文憑 亞裔美甲藝術家年賺60萬

2024-02-25 01:15
法庭是神聖的地方，不能說謊話。(圖／123RF)

封面故事／首次擔任陪審員 就遇上名案件

2024-02-25 13:15
青蔥膳食纖維豐富，富含維生素A、B群、C、E及β胡蘿蔔素。(本報資料照片)

養生／6種蔬菜 增強免疫力、抗過敏

2024-02-25 01:05

超人氣

更多 >
術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症

術後神隱…凱特王妃病情引猜測 西班牙媒體稱她疑患克隆氏症
迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學
美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視

美胸女神大膽裸露 爸爸和爺爺受不了立刻關電視
奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲

奧斯卡詛咒？「孫家兄弟」1季遭腰斬 楊紫瓊連掛2齣戲
梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？

梅根若返英 只見得到最多3位皇室親戚 威廉帶頭排擠？