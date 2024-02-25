養生／6種蔬菜 增強免疫力、抗過敏

青蔥膳食纖維豐富，富含維生素A、B群、C、E及β胡蘿蔔素。(本報資料照片)

春天蔬食的最佳選擇，營養師建議，以富含維生素A、C豐富的當令蔬菜為主，青蔥、洋蔥等辛香料蔬菜是首選，其他包括芥菜、油菜花、春筍、豌豆莢等也是春天適合食用的蔬菜，有助抗病毒，保護呼吸道，保腸健胃，提升免疫力 ，對抗過敏。

青蔥 緩解胃潰瘍

在中式料理中，青蔥是重要的辛香料，營養師劉怡里說，春季是青蔥的盛產期，青蔥膳食纖維豐富，富含維生素A、B群、C、E及β胡蘿蔔素，尤其含有獨特的有機硫化物，有微辣的刺鼻味，有強大的抗氧化力，抗菌力也強，多吃青蔥料理，可改善緩解胃潰瘍症狀，還能降低胃潰瘍發生機率，並有預防感冒、消除疲勞、助排便等功效。

青蔥味辛性溫，能殺菌、健胃整腸，稍微汆燙即可食用。

洋蔥有很強的抗氧化作用。(本報資料照片)

洋蔥 舒緩過敏症

洋蔥是一種辛香料蔬菜，含有類黃酮、硫化物兩大特別的營養素，有很強的抗氧化作用，其中屬於類黃酮的槲皮素，可以抗過敏，抑制過敏反應、抗組織胺，舒緩過敏症狀，洋蔥還有降三高 、改善輕微感冒、助排便等功效。

洋蔥含有寡糖，可以刺激腸道好菌多，幫助腸道蠕動，有助於排便順暢，改善便祕 ，腸保健康。

芥菜 護氣管防癌

有「長年菜」之稱的芥菜正值盛產季節，富含鉀離子，適合高血壓患者食用，也富含維生素A、B群、C、β胡蘿蔔素、吲哚等，是增強免疫力、防癌的最佳蔬菜。

劉怡里建議，芥菜可與肉類或海鮮一起烹調，有油脂可以帶出維生素A及β胡蘿蔔素的效用，具有保養氣管、對抗氣喘過敏、提升免疫力、防癌等效果。

油菜花 可降血壓

油菜花是營養豐富的十字花科蔬菜，俗稱「油菜籽」，屬於高鉀、高纖蔬菜，尤其維生素A、C的含量相當高，維生素A的含量還是油菜的三倍以上。由於油菜花的含鉀量很高，具有降血壓作用，但不宜高溫烹調，只適合低溫烹調方式。

春筍 適合怕胖族

春天是春筍（即孟宗筍）盛產季節，春筍是高鉀食材，有利尿作用，膳食纖維豐富且熱量低，不僅有助降血壓、穩定血糖、降血脂，也適合怕胖族及便祕的人食用。

豌豆莢有助於預防心血管疾病產生。（圖／123RF）

豌豆莢 抗老防癌

豌豆莢又稱為「荷蘭豆」，不僅高纖、蛋白質含量高，維生素A含量豐富，維生素C及葉酸的含量也相當高，可提高抗氧化作用，有助於預防心血管疾病產生，具抗老化、防癌、降血壓等功效。劉怡里說，豌豆吃多了容易腹脹，脾胃不好的人不要一次吃太多。