封面故事／照護人力荒 機器人非唯一解方

日本研發的人型機器人Pepper。（取自維基共享資源）

你或許見過這樣的畫面：一個有著可愛泰迪熊臉孔的大型白色機器人，懷裡抱著一位面帶微笑的年長女性。

Robear是一款托舉式機器人原型，它的照片被大量複製，當上網搜尋「照護型機器人」時，最常見到的就是它。這些照片似乎讓人對機器人的未來發展抱持樂觀期待：在不久的將來，或許每個老年人都可以依靠它們來得到幫助與照顧。但是MIT 科技評論 (MIT Tech Reviews) 2023年一月的一篇報導卻指出，像Robear這樣早在2015年便由日本 開發出的AI機器人，並未在護理機構或個人家庭中普及。

●日大力推廣 機器人仍未普及

為什麼它們沒有流行起來？答案告訴了我們「科技可以解決一切 (techno-solutionism)」觀念的局限性，以及亟需重新思考的照護方式。

該篇報導的撰文者詹姆斯·萊特(James Wright)說，日本在20多年前便開始研發照護老年人的機器人，2010年代，政府和民間投資明顯加速，截至2018年，僅政府就為這類研發投入超過3億美元的資金。

日本競相將照護工作機器人化的理由似乎十分明顯，幾乎所有探討此一主題的新聞報導、演講或學術論文，都會在開頭提到有關日本人口老化令人焦慮的事實與數據：出生率太低、人口急速高齡化；雖然在2000年，每四個工作年齡的成年人對應一個65歲以上的老年人，但到2050年，這兩個群體人數將接近持平。

需要照顧的老年人數量正急遽增加，照顧他們的費用也迅速擴大；與此同時，原本就嚴重不足的照護人力，預計在未來十年將更加短缺。毫無疑問，在日本，許多人視機器人為填補這個缺口的靈丹妙藥，既不用支付高漲的薪資，也不用面對開放進口廉價勞動力的複雜問題。

照護型機器人有各種形狀與大小，有些是身體照護上的機器人，包括幫助無法自己起身的老年人站起來、輔助行動與運動；監測體徵與是否跌倒；幫助餵食、洗澡或如廁等。還有一些機器人可以讓老年人參與社交活動和情感交流，以延緩甚至預防認知能力的衰退；它們還可以為孤獨的老年人提供陪伴和心理治療，讓護理人員更容易應對患有失智症者，減少日常工作所需的人力。這些機器人的購買或租賃價格都十分昂貴，目前為止，絕大多數都用來供應養老機構。

在日本，機器人通常被認為是解決老年人照護問題的最佳方案。日本在工業機器人領域擁有豐富的專業知識，在人型機器人研究上也領先其他國家數十年；同時，從許多報導中看來，日本人似乎歡迎在日常生活中能有機器人與之互動。評論者經常指出，日本的宗教與文化可以解釋這種現象，特別是「萬物有靈論」的信仰，鼓勵人們將機器人視為也具有某種精神本質的物體，再加上機器人角色在日本漫畫與動畫中向來大受歡迎。

機器人公司與支持他們的政策制定者都宣稱，照護型機器人將減輕護理人員的負擔，並將成為日本製造業出口的明日之星。2006年與2011年出版的兩本書，作者分別為中山信(譯音，Nakayama Shin)與岸信人(譯音，Kishi Nobuhito)，書名就傳達了這種觀點：「機器人將拯救日本」。

●機器人功能 實際使用有落差

當然，實際情況更為複雜，機器人在日本的普及有相當大程度是仰賴國家、媒體與業界數十年如一日的不懈宣傳。萊特表示，接受機器人的概念是一回事，願意在真實生活中與它們互動又是另一回事。更重要的是，機器人在現實生活中的能力，遠遠落後於人們對其炒作出來的形象。對於機器人「發燒友」來說，儘管有宣傳、政府支持與補貼，工程師和程式設計師也取得了實際的技術成就，但機器人並沒有真正進入日本多數人日常生活的任何主要層面，包括老年人的照護。

一項針對日本全國9000多家養老機構的大型調查顯示，2019年，只有約10%的機構表示引進過照護型機器人，而2021年的一項研究也發現，在444名家庭照護者的問卷中，只有2%的人有過使用照護型機器人的經驗。證據表明，在購買機器人後，它們往往只被使用極短時間，然後就被束諸高閣了。

萊特表示，他的研究重點在於照護型機器人的功能與實際使用情形之間的落差。萊特自2016年以來，便在日本進行了超過18個月的田野調查，包括在一家養老院 試用了三種照護型機器人，它們分別是：托舉式機器人Hug、機器人海豹Paro和人型機器人Pepper。

Hug的功能是避免護理人員需花費大力氣抬起院內老年人，Paro則是提供機器人形式的「寵物療法」，同時希望分散一些患有失智症者的注意力，因為他們整天都會重複要求工作人員幫忙，而Pepper則是用於帶動娛樂、運動課程，如此一來工作人員便可騰出時間來做其他事。

但問題很快就浮現出來，工作人員沒幾天就停止使用笨重的Hug，因為他們認為把它從一個房間推到另一個房間既費力又費時，會減少他們與住戶交流的時間；而且只有少數人可以舒適地利用該機器來移動。

Paro則受到了工作人員與住戶的一致好評。它的外形像隻柔軟蓬鬆的海豹玩偶，當人撫摸並與它交談時，它會發出聲音、轉頭與擺動尾巴。起初，護理人員對這個機器人相當滿意；然而，問題很快就出現了。一位住戶不斷試圖拔掉Paro外層的人造毛，對它「剝皮」，而另一位住戶則對Paro產生了嚴重的依賴感，如果沒有它在身邊，她就拒絕吃飯或睡覺。最後，工作人員不得不密切關注Paro與住戶的互動，而它似乎無法減少嚴重失智症者的重複行為模式。

Pepper被用來主持養老院每天下午的娛樂活動。護理人員不再需要主持卡拉OK等活動，也不用與老人們交談，而是花些時間啟動Pepper，把它推到大家面前，然後它就會開始「工作」，播放一些輕快的音樂，並用嘰嘰喳喳的聲音播放起事先製作好的運動教學錄音，然後開始示範一系列的上肢運動，這樣老人們就可以跟著一起做。不過，護理人員很快就發現，想讓住戶積極參與，他們就必須站在Pepper旁邊，模仿它的動作、回應它的指令。由於歌曲和運動模式選擇有限，幾周後，住戶便開始感到無趣，最終也減少了使用Pepper 的頻率。

●機器人也需照護 反而工作更多

萊特的結論是，照護型器人並未能節省勞動力，因為它們本身也需要照護：工作人員必須四處移動它、維護、清潔、啟動、操作、反覆向住戶解釋、在使用過程中持續監控，並在使用後將它收納起來。事實上，愈來愈多的其他研究發現，機器人往往會給護理人員帶來更多的工作。

有趣的是，機器人所帶來的不同工作類型。過去，護理人員會自己想出一些娛樂活動，而現在他們只需跟著Pepper照做。他們把Paro交給住戶玩，並從遠處監看他們的互動，而不是自己與住戶交談、互動。而那些必須將住戶從床上抬起的工作人員，過去他們可以利用這個機會與老人們聊天、交流，使用Hug之後，他們不得不縮短互動時間，以便有餘暇將機器人推回存放的地方。

在不同情況下，過往以社交、溝通為主的工作被新的任務所取代，而這些新任務讓工作人員與機器人的互動多於與住戶的互動。機器人非但沒有為工作人員節省時間，讓他們去做更多的社交和情感關懷的工作，反而減少了這類工作的範圍。

●攤平成本 恐雇更多低技術人員

萊特指出，考慮到控制成本的必要，護理中心在大規模使用照護型機器人的情況下，最有可能也不幸的是雇用更多低技術的工作人員，並盡可能降低他們的薪資；照護設施可能也需要更大的規模與高度標準化，以實現規模經濟，讓使用機器人的成本可以攤平，因為即使有政府補貼，購買或租用機器人都所費不貲。

此外，由於工作人員不需要與住戶有太多的互動，理論上只需較少的護理培訓、經驗與日語交談能力便能勝任，因此更可以從國外引進廉價勞力。事實上，這樣的結果可能已在醞釀中，過去幾年裡，隨著日本社會對勞動力短缺問題的擔憂與日俱增，移民管道已迅速開放，護理行業的整合也在加速。