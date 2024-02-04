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美國現象／為何變盒裝？電影院糖果藏祕密

文／周芳苑
為方便分享，電影院賣的糖果是裝在盒子裡。圖為Just Born推出的盒裝糖果Hot Tamales。（取材自Instagram）
為方便分享，電影院賣的糖果是裝在盒子裡。圖為Just Born推出的盒裝糖果Hot Tamales。（取材自Instagram）

在美國，到電影院看電影常常會買爆玉米花、汽水，再加上糖果，有一番獨特樂趣，特別的是，電影院裡的糖果就算口味和市售糖果一模一樣，但必定是長方型紙盒裝，這是電影院專屬設計，而且其來有自。

想像一下：您正在看電影，燈光變暗，預告片放映完畢，周圍閒聊聲歸於寂靜，這時，您用吸管啜飲一口汽水，抓一把奶油爆米花放進嘴裡，接著，想要吃糖果。

場景想像到這裡，假如吃糖果是撕開家喻戶曉的Skittles彩虹糖，似乎感覺不對。

問題在於，電影院裡賣的糖果是裝在盒子裡。

盒裝糖果最初是專為電影院設計，但如今，有些實體商店或網站也買得到。即便如此，這樣的糖果仍帶有「電影院盒裝糖果」(theater box candy)別稱，獨特盒裝與電影緊密連結在一起。

為什麼要把糖果裝在紙盒裡？專家表示，主要基於物流考量，對電影院、觀眾來說都好處多多。

好倒易收 輕鬆分享朋友

糖果業者Just Born盒裝糖果Mike and Ike、Hot Tamales行銷總監多馬勒夫斯基(Keith Domalewski)表示，長方形的電影院糖果盒裝讓消費者可以輕鬆與朋友分享。

知名糖果M&M’s和Skittles製造商瑪氏箭牌(Mars Wrigley)發言人也提出類似觀點，他表示，電影院特有盒裝裡的糖果比傳統包裝糖果更容易倒出與人分享，而且盒子打開後可以再合起來，避免剩餘糖果掉出來。

糖果銷售商除了看重糖果本身好不好吃，也總會把人們吃糖果的方法考量在內。

糖果業者的想法是，假如打算一口氣吃掉一袋M&M巧克力豆、或者在公車上下顛簸時狼吞虎嚥吃一塊巧克力，那麼，不必考慮封口可一再封起的設計，反而要注重可輕易撕開的小包裝，相對的，如果想找甜的、最好控制分量的零食，可能需要一整袋裡有若干「分享包」(fun size)的包裝。

全國糖果協會(National Confectioners Association)公共事務和傳播資深副總金德爾斯佩格(Chris Gindlesperger)指出，看電影是與人分享的歡樂時刻，可能會遞零食給朋友。

盒裝陳列 商品一目了然

金德爾斯佩格指出，平常到便利商店或雜貨店，往往會看到掛鉤上有一袋袋糖果，遠遠就可看到，如此擺設是為了展示。

同理，電影院裡糖果的設計也必須方便展示。

金德爾斯佩格說，盒裝糖果適合放在電影院或其他有貨架的零售店，而且為了讓購物者輕易看到產品和品牌並做出選擇，盒子需要豎立起來，這點很重要，糖果業者總希望自己的產品脫穎而出。

在電影院，盒裝糖果整齊擺放在玻璃櫃檯後面、或者陳列架上，包裝盒正面一目了然，讓消費者可輕鬆快速找到最喜歡的糖果品牌。

瑪氏箭牌發言人說，如今人們將盒裝糖果與電影聯想在一起，對這樣的包裝心生喜愛，抱著強烈的懷舊情緒，有些人甚至刻意為了在家裡看電影選購這種包裝的糖果。

暫甩健康 觀影盡情享受

為了健康著想，消費者往往選擇小尺寸包裝糖果，甚至不惜付額外費用購買份量控制的包裝。

市場研究機構Mintel Food and Drink資深總監莫格隆斯基(Marcia Mogelonsky)卻認為，電影院不是控制飲食分量的地方。

即使一個人隻身去看電影，仍然期待抱著一大盒糖果盡情享用，一盒重量可能超過3盎司，幾乎是一袋M&M巧克力豆或一塊糖果的兩倍。

莫格隆斯基認為，總之，整個概念就是：看電影時可以與朋友分享大包零食，只管盡情享受。

大桶爆玉米花，也是電影院裡的必備零食。（圖／123RF）
大桶爆玉米花，也是電影院裡的必備零食。（圖／123RF）

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