料理功夫／客家蘿蔔糕湯

客家蘿蔔糕湯

小時候對蘿蔔糕煮成湯品特別好奇，舅媽也曾煮給我吃，有著特殊的蝦米、香菇滋味。如果想嘗嘗不同口味蘿蔔糕，可以試試煮成湯，因為蘿蔔糕不單單用煎、炸或是用炒的，做成湯品，有不同的滋味。

客家蘿蔔糕湯(改良版)

材料：

蘿蔔糕300克、絞肉100克、香菇2朵、蝦米15克、青江菜適量、橄欖油適量、水約2000毫升。

作法：

1.蘿蔔糕切塊，入口大小自定，不要切太薄，免得煮糊。香菇泡水切絲，青江菜洗淨切絲，蝦米洗一下備著。

2.平底鍋倒入適量橄欖油，油熱爆香香菇絲後撈出，接著爆香蝦米撈起；絞肉下鍋快速翻炒後加入清水煮開，倒入蘿蔔糕塊，把炒好的香菇絲、蝦米放入，煮約15分鐘，最後加入青江菜絲，再煮2分鐘即可關火盛碗出鍋。

黃魚白菜蘿蔔糕湯

黃魚白菜蘿蔔糕湯

材料：

黃魚1條、大白菜數片，蘿蔔糕200克、薑絲、橄欖油適量、水約3000毫升。

作法：

1.黃魚請攤販處理好，清洗乾淨，大白菜洗淨切片，蘿蔔糕切塊狀，薑片切絲備用。

2.鍋中倒入水煮開，加入白菜片，接著放入黃魚一起煮，蓋上鍋蓋，10分鐘後開蓋加入蘿蔔糕塊，加上薑絲，煮20分鐘後關瓦斯，一碗熱騰騰結合東北家鄉方式的蘿蔔糕湯出爐。

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