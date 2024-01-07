料理功夫／家常南瓜鍋貼
萬聖節買來就放置在外面的南瓜，經過數個月的寒冷和風雨還完好無缺。決定把南瓜切塊備用，準備嘗試做成南瓜料理，美味依舊。
麵皮材料：
麵粉300克、鹽3克、溫水170毫升、酵母粉3克。
內餡材料：
南瓜300克、韭菜100克、培根肉300克、蝦皮4大匙、香油2茶匙、橄欖油2大匙、鹽、胡椒粉、黑胡椒粉、油1大匙、水100毫升。
作法：
1.酵母粉加溫水，加入麵粉和鹽等揉勻，靜置20分鐘。
2.南瓜用食物調理機打碎，培根切成肉末，韭菜切丁，加入蝦皮、香油、橄欖油、鹽、胡椒粉、黑胡椒粉調味；以上材料全部攪打均勻成南瓜餡備用。
3.麵粉拿出，揉出空氣，再靜置20分鐘；再揉成長條，切成30個劑子，擀成30張麵皮。
4.每張麵皮包一匙餡料，依個人喜好做成鍋貼和餡餅，依序放在平底鍋，靜置5分鐘。
5.平底鍋開火，熱鍋之後，加油1大匙，水100毫升，蓋鍋轉中火，煎至水燒乾，麵皮底部金黃即可。
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