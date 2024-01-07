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醫藥／長者冬天下肢冰冷、疼痛 當心「腳中風」

黃寅
長者除了要小心天冷引發心臟血管硬化，導致心肌梗塞或腦中風，也應高度警覺下肢的「周邊動脈阻塞性疾病」。(本報資料照片)
長者除了要小心天冷引發心臟血管硬化，導致心肌梗塞或腦中風，也應高度警覺下肢的「周邊動脈阻塞性疾病」。(本報資料照片)

冬季是心血管疾病的好發季節，血管阻塞發生的機會大幅增加，台灣的中國醫藥大學附設醫院提醒，年紀大的民眾，除了要小心天冷引發心臟血管硬化，導致心肌梗塞或腦中風，也應高度警覺下肢的「周邊動脈阻塞性疾病」，輕者影響走路、跑步痠麻無力，重度阻塞者則面臨壞疽、截肢，也就是俗稱的「腳中風」。

●周邊動脈阻塞 婦險截肢

心臟血管中心周邊血管科主任徐中和說，一名72歲婦人有高血壓、心臟冠狀動脈阻塞，以及甲狀腺機能亢進病史，並出現陣發性心房顫動，最近還出現右下肢冰冷、疼痛。經檢查，患者右下肢膕動脈發現血栓，立即召集「24小時溶栓團隊」施以導管溶栓等手術治療，避免截肢的危機。

●老翁多病 劇痛急診治療

另一個案是80歲男性，患有高血壓、糖尿病、心臟冠狀動脈阻塞、持續性心房顫動並心衰竭等多重病史，最近因為右下肢冰冷且劇痛一天急診，後來在他的下肢前脛動脈發現血栓，造成下肢血液循環不良，經過緊急導管溶栓手術等相關治療，血栓順利移除。

●截肢之後 仍有命危風險

徐中和說，周邊動脈阻塞性疾病在下肢最為常見，臨床症狀包括患肢溫度降低，常感覺冰冷、麻木、走路疼痛、腿部潰瘍等。嚴重時，肌肉組織會發生缺血性壞死，甚至被迫截肢。且截肢後也容易再面臨命危風險，是非常棘手的疾病。高風險因子包括老化、家族病史、吸菸、糖尿病、肥胖和三高等，研究統計發生率約12%，尤以步入中年的45歲以上的人居多。

●黃金6到8小時 急清血栓

徐中和說，罹患心房顫動的病人，平常一定要規則服用抗凝血劑，以預防血栓形成。若患病送醫，醫護團隊必須搶在病人動脈血管阻塞的黃金六到八小時內，確定下肢血管阻塞位置後，緊急進行血栓清除、血管繞道等血管重建手術，才能避免造成肌肉組織永久性壞死。

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