百科／信用年齡很重要 20年前辦的卡別停掉

信用卡點數達人周子翔坐擁百萬點數，玩轉免費機票酒店。（周子翔INS）

通常FICO（信用評分）信用建議每個人可持有20張信用卡 以上，當然是包括關卡和開通的信用卡數量。一個人持有多少張卡沒有一定的數字限制，信用卡點數達人周子翔建議每個人大概有至少五張信用卡永遠不會關掉，尤其是最老的卡要一直保持開通，因為信用年齡很重要。如20年前申請的卡還在，意味著信用年齡較高且信用穩定。建議老卡每六個月刷一次，就可維持。

周子翔坐擁百萬點數，玩轉免費機票酒店。周子翔玩信用卡點數超過十年，在疫情 期間轉身為全職信用卡顧問，為客人訂製信用卡計畫、開課和修復信用等，用自己的知識開拓事業第二春。

周子翔日前在南加開課講如何用點數換取免費旅行。（讀者提供）

周子翔之前因常回台灣，想省錢掙免費機票，所以從2010年就開始使用信用卡點數。周子翔表示，亞裔對信用卡都有基本了解，但也存在一些誤區。比如很多華人覺得信用卡開太多，額度愈高愈會影響信用分數，其實信用分數愈高，額度也會愈高，兩者相輔相成，且每3個月到6個月，客人都能申請擴大額度。一般不同銀行有不同規則，但銀行看到其他銀行給你的額度高，也會給你相應或更高的額度。真正傷害的是最大化使用額度，比如你有1000元額度，花了900元，90%就意味著使用率太高。

他說，開卡和關卡的順序很重要，周子翔表示，每家銀行有不同的規定和福利，因此先開哪個銀行很重要，像Chase規定兩年只能申請五張私人信用卡，這五張包括所有的銀行。他的建議是Chase、Citi 這些比較嚴格的銀行排在前面申請，像美國運通、BOA這些寬鬆的放在後面申請。

最好最快累計點數的辦法就是獲得開卡禮，從疫情開始這三年多，各家銀行已是歷史最高點的開卡禮，Chase、美國運通、Capital 和 Citi 這四家銀行的點數都能玩，銀行送得愈來愈多，但點數也一直在貶值。因此他提醒大家不要囤積點數，要通過旅行用掉。

他說，申請卡和攢點數需要時間，在有旅行計畫前幾個月就要開始籌畫，如果要貸款 買房子最好不要申請新信用卡。除了開卡禮，還可通過製造消費的方式累計點數，但一定要清楚每個銀行規則不同，方式很重要，不然被關卡得不償失。