旅遊／搭船遊北歐 尋訪維京人

奧斯陸碼頭浮動木屋。（圖：作者提供）

5月去北歐搭海上郵輪出遊兩星期，從巴的摩爾機場出發，經芝加哥到哥本哈根，抵達已是次日，在飛機起飛信息板上找不到飛挪威卑爾根（Bergen）的航班，去航空公司詢問時被告知我們的航班取消了，頓時一愣，不知所措，幸好航空公司幫我們轉機先到奧斯陸再飛到卑爾根。

卑爾根是一個典型的挪威海峽口岸，四周都是山壁，港口有條幾十哩的山峽通道（fjord）進入北海（North Sea），從機場搭小巴開了約半小時才到停泊在港口的郵輪，途中經過了好幾個隧道，最長的約四公里，有趣的是每隔兩百公尺就有一個逃生門及電話亭，以備發生車禍和火災時，人們不至於被煙火燻死燒死。

上了船已是晚上8點半了，趕在餐廳9點關門前入座，由於搭飛機一路上沒時間吃東西，此時老伴才終於露出了笑臉。

郵輪有900個船位，工作人員告訴我遊客有607人，年輕人很少，絕大部分都是銀髮族。上次多瑙河郵輪華人 約有二分之一，這次海上郵輪竟然沒見到其他華人，亞洲人也只看到兩對，並不像華人的樣子，或許老中們對北歐不太感興趣吧！

船行到達史達文格（Stavanger），這裡是個海港，此城約900年前建造，目前人口14萬，是挪威第四大城。

導遊是個退休的石油勘測師，80年代從英國來挪威，挖掘北海沿岸發現的大量石油田，此後就歸化成挪威公民。他帶領我們走到200年前的主街，路面全是火山岩石塊舖設成的，一直到現在還很平整。兩旁的木造房子也都有一百多的歷史，木材板都是橫向的，因為直向的話下方容易積水而腐朽，所以只有很少的富人才用直向的木板，以表示他隨時有錢更換。

達史達文格的富人才用直向的木板。（圖：作者提供）

此外，每家大門都漆上不同的顏色，以免居民喝醉酒了誤認。導遊指出，每戶人家門口都沒有垃圾桶，只在街道的兩端都設有公共垃圾箱，每天市政府來收集，因此街道上十分乾淨，見不到紙屑。

第四站到奧斯陸（Oslo），車子開過2008年開放的國家歌劇 院，此院全是由進口的大理石塊築成，裡面有1100間房間。大巴開進城中心，經過諾貝爾和平獎評審館，然後到了有名的Gustav Vigeland Park，讓大夥徒步參觀。

Vigeland是個雕塑家，他在1924年獨自建立這個公園，造了212個裸體銅像，這些與眾不同的銅像，都是姿態各異的男女大人及小孩，多半是兩人一組，用以表現人類的親情。

Gustav Vigeland Park有許多姿態各異的裸體雕像。（圖：作者提供）

再往前走是個高臺，有一個聳立的碑，上面雕滿了大大小小的石像，都是裸體，有老人、中年人、青年人及兒童。四個角落上各有著五、六座銅雕樹，第一個角落的樹中心是個兒童；第二個角落的樹中心有個少女，旁邊的樹中出現了少男和少女嬉戲的銅像；第三個角落裡的雕像有中年男女和子女，顯示了人生中開始的擔子；最後的角落樹中間是老年的男女和孫兒女的畫面，人老了天倫之樂變得更重要。這些銅雕的主題叫做「Cycle of Life」。

最後一站停留在山頂，有一個450公尺高的滑雪跳台（Holmenkollen ski jump）。挪威是出名的愛好滑雪的民族，這個極高的跳台是滑雪選手冬季訓練的場地，挪威國王和王后也常來參觀。

隔天是自由日，用完早餐我和老伴就去碼頭邊上的Akergaus Fortress遊覽。900年前，此碉堡建立用以保衛海岸線防止敵人登陸。在14世紀中葉，被女皇Margrete整修後做為行宮，地面全由紅磚大小的火山岩石塊舖設而成，共有幾十萬塊。她後來成為挪威、瑞典 、丹麥三國的共同統治者。1412年死在巡視途中的船上，享年59歲。

19世紀初，這座碉堡變成了禁閉重犯及死刑犯的監獄，二戰時納粹統治挪威，繼續在此地囚禁反對黨員及當地的反抗軍，直到戰爭結束後國家才把它改成公園，供民眾參觀。人事的變遷真是無常，從豪華的皇宮淪為死囚監獄，也真難為這設施了。

過幾天，來到丹麥哥本哈根。這座140萬人口的都市是丹麥第一大城，也是首都，現任王后Margaret 二世及她的兩個兒子都居住在水邊不遠的王宮裡。王后極孚人望，王夫三年前過世，大王子口碑亦甚佳，兩年前過50誕辰時，王宮前廣場擠滿了為他祝壽的人群。然而二王子感情生活有些糜爛，第一個老婆竟然是華人，十年後離婚，第二任妻子也沒撐過五年，現在國人都在賭第三任妻子能夠相處多久。

王后在丹麥有好幾處行宮，今天正好在這裡，王家遊艇停泊在港中，看起來不甚豪華，還比不上許多有錢人，可見王室十分低調。

港灣對面望過去是棟很大的國家歌劇院，有1000間房間，足以和奧斯陸的挪威歌劇院比美，光是屋頂就有兩個足球場大小，當初建造時花費了8億美元，不知道為何北歐國家都願為歌劇院捨得投下如此巨資。

離碼頭不遠的水邊，就是全世界著名的小人魚（Little Mermaid）塑像，安徒森的童話故事以這一則最為傷感，也最膾炙人口。 小人魚最後雖然化為了泡沫死去，終究還是戀愛了一場，可見生命誠可貴，愛情價更高。

白天鵝是丹麥國鳥，我們在水邊看到一個鳥窩，母天鵝帶領七隻兒女出遊，吸引遊客舉起相機喀擦喀擦拍個不停。

城中心有一圓形廣場，周圍都是大飯店，旁邊的一條小運河相當出名，因為沿岸的建築物都是漆得五顏六色的餐館，路邊擺滿了餐飲桌椅，座無虛席。中國大陸江南一些小鎮河畔也是如此，大概全世界聰明生意人的頭腦都差不多。

哥本哈根運河畔的餐廳，漆得五顏六色十分吸睛。（圖：作者提供）

老伴四處不肯離去，結果趕到廣場時，最後一班接駁車正好開走，只能看到車尾燈興嘆。幸好撿到一筆錢，我們大搖大擺地叫了輛出租車回碼頭，竟比接駁車先到，真是「怪事年年有，今年特別多」。

郵輪最後一站到了斯德哥爾摩，它是瑞典的國都，由14個大島組成，西元1252年由國王Jarl Birger宣告建立，如今有接近100萬人口，是瑞典也是北歐第一大城。

導遊告訴我們，北歐人被通稱為維京海盜（Viking），其實平時大家都是農民及工人，需要出海打劫時才成為海盜，因此Viking只是一個臨時的職業而已。

此城的各島嶼都處於波羅的海（Baltic Sea）及馬拉侖湖（Lake Malaren）之間，由橋梁連接，湖水是城市的飲用水源，湖面比波羅的海高出兩呎，所以築了好幾個閘門來控制水流量。

瑞典王宮展示的王冠，上面的寶石不多。（圖：作者提供）

自由活動時間，我們與一對在船上認識的白人夫婦結伴坐接駁車進城，由於時間緊促，只去參觀了門票18歐元的王宮。

北歐諸國在歐洲算是比較落後的地方，沒有西歐富裕，王宮也相對地不甚輝煌。斯德哥爾摩王宮雖然有1400個房間，陳設並不豪華，和德、奧、法等地的宮殿都差了一個檔次。有趣的是此宮中有一間唐吉軻德（Don Quixote）房間，但牆壁上並沒有他騎馬跟風車格鬥的畫面，令人滿頭霧水，弄不清楚瑞典王室和西班牙騎士有什麼關係。

瑞典社會整體比較樸實，街上車輛不太多，腳踏車倒是相當普遍，人民的生活十分寧靜，不太像是一個高度工業化的國家。

回到船上開始整理行李，準備長途轉機的歸程，經過20小時終於安全回到家，老伴立即摩拳擦掌準備下一次的船遊了。

小啟

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