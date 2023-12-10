料理功夫／輕鬆學會 涼拌蓮藕4款

百香果佐藕片

我家很愛吃蓮藕，可說「無蓮藕不歡」，而我對涼拌蓮藕的輕脆口感特別青睞。早期蓮藕產季在夏日或落在秋季直到11月左右，如今冷藏、冷凍技術進步，可拉長品嘗蓮藕的時間。以下分享涼拌蓮藕系列，大家可以跟著做看看，保證輕鬆上手。

原味涼拌蓮藕片

材料：

蓮藕2節、鮮檸檬汁3大匙（可用白醋替代）、白醋適量（泡水用）、鹽1大匙、糖2小匙、水適量（泡水跟汆燙用）。

作法：

1.蓮藕洗淨，削皮，切成薄片狀。

2.取個深碗，倒入適量水、白醋，將藕片泡入醋水中。此法是預防蓮藕氧化變黑，也可去除澱粉質，洗淨撈出。

3.燒鍋熱水，水滾後倒入蓮藕片汆燙約1～2分鐘，不必燙過久，以免影響口感。藕片撈出後沖涼水，增加爽脆口感；將藕片放涼或置入冰箱冰鎮片刻。

4.這時候可調配醬汁，取一個碗倒入檸檬汁，加鹽跟糖，分批少量加入調整口味，依照個人口味濃淡增減即可，基本款涼拌蓮藕即完成。

百香果佐藕片

材料：

百香果5顆、原味涼拌蓮藕片。

作法：

百香果洗淨切開，挖出裡面的果肉及籽。和原味蓮藕片攪拌均勻即可。

洛神醬佐藕片

洛神醬佐藕片

材料：

洛神花600克、二砂糖200克（減糖版）、檸檬汁100毫升、水90毫升、原味涼拌蓮藕片。

作法：

1.將洛神花萼去籽、洗淨，放入鍋中，倒入水、砂糖，用中小火煮到滾。5分鐘後加入檸檬汁，改小火煮約5分鐘，釋放出果膠。

2.趁熱倒入乾淨玻璃瓶，蓋緊蓋子倒扣放涼就完成（也可用現成果醬）。

3.取適量洛神果醬，和原味蓮藕片攪拌均勻即可開吃。

柚子醬佐藕片

柚子醬佐藕片

材料：

市售柚子果醬約2大匙、原味涼拌蓮藕片。

作法：

1.把原味涼拌蓮藕片放入大玻璃瓶中，倒入柚子果醬，蓋緊蓋子鎖緊，上下搖晃拌勻即可。

小叮嚀：

三款風味藕片建議一次別做太大量，約3小時後藕片入味就能享用。

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