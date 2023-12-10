我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國現象／金山纜車150歲 考你12掌故

1923年首度亮相…洛杉磯「好萊塢」標誌100歲了

養生／避免老化失智 營養師推「地中海飲食」有助預防

黃寅
失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，營養師指出「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。（台灣大里仁愛醫院提供）
失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，營養師指出「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。（台灣大里仁愛醫院提供）

隨著年紀增長，身體各種機能都會開始退化，包括大腦也無可倖免。有營養師指出，失智症早期最明顯的症狀就是記憶力退化，「地中海飲食」有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。

台灣台中大里仁愛醫院營養師陳俐妏說，失智症成因主要可分為兩類，第一種是「退化性失智症」，其中又以阿茲海默症最多，早期最明顯的症狀是記憶力衰退，對時間、地點、人物辨認出現問題。第二種是「血管性失智症」，因腦中風或是慢性血管病變造成腦部血液循環不良所致。

其他則包括營養失調、顱內病灶、新陳代謝異常、藥物或酒精中毒等。雖然失智類型不同也有不同成因，但許多因素都與營養攝取有關，因此良好的飲食習慣及補充足夠的營養是預防失智的重要關鍵。

陳俐妏說，失智症預防性飲食必須先了解失智症的危險因子，包括心臟血管疾病、高血壓、第二型糖尿病、頭部外傷、抽菸、肥胖等。根據研究，地中海飲食不僅有助於體重控制、降低心血管疾病、第二型糖尿病或癌症的罹病機率，近年來更發現也有助於預防骨質疏鬆、抗老化以及預防失智症。

她說，地中海飲食提倡多攝取蔬菜、水果、未精製穀類；食用油以植物油、富含單元不飽和脂肪酸為主，如：橄欖油及堅果種子。肉類以富含omega-3脂肪酸的魚類、海鮮為主；適量攝取天然乳製品以補充蛋白質及鈣質。

而紅酒亦是地中海飲食特色之一，其所含的抗氧化物對心血管有一定的保護作用，若有飲酒習慣者可適量攝取。男性每日不超過300毫升，女性不超過150毫升。並建議減少富含飽和脂肪酸的紅肉和精緻糖甜食的攝取。

陳俐妏說，除了飲食控制，養成規律運動、適當休息、保持心情愉悅，能預防或延緩心血管疾病、代謝症候群，減緩認知能力衰退，讓失智症遠離。

心血管疾病 高血壓

上一則

養生／燒烤焦香易致癌 3招教你安心吃

下一則

養生／吃完甜食喝牛奶 中和口中酸性 可預防蛀牙

延伸閱讀

研究：多吃爆米花等全穀類 可降低失智風險

研究：多吃爆米花等全穀類 可降低失智風險
失智前10大警訊 護腦5招延緩

失智前10大警訊 護腦5招延緩
失智症飲食預防效果有限 醫師教如何延緩退化

失智症飲食預防效果有限 醫師教如何延緩退化
年輕人也會失智 長期照護5階段

年輕人也會失智 長期照護5階段

熱門新聞

統計顯示，55歲至66歲之間美國人，約有半數沒有退休存款。(Getty Images)

理財百科／50歲無退休儲蓄 3步驟存出老本

2023-12-03 01:18
受害者Emily和詐騙分子的微信通話。（受害者提供）

詐騙ing／3周騙了她72萬 最後問：你活著嗎

2023-12-03 09:15
馬奈這幅「奧林匹亞」畫作首次從奧塞美術館借展至美國，這幅畫作是現代藝術革命爆發前兆。「奧林匹亞」描繪一位巴黎交際花，她躺在床上，有著蒼白的肌膚、目光平視前方，一位黑人女僕手持鮮花出現在身後。這幅畫在當時引爆了法國資產階級文化中許多社會、美學和倫理方面的爭議。（記者康錦卿／攝影）

封面故事／馬奈與竇加 大師級雙人舞

2023-12-03 01:29
博納維爾鹽灘是浪漫唯美的電影場景。(作者大邱提供)

城市傳真／鹽湖、鹽灘、鹽田 打翻上帝調色盤

2023-12-03 01:16
聯邦遺產稅只有最富有的美國人需要繳交，但各州對於「繼承稅」(inheritance tax)課徵門檻則比聯邦稅來得低。(Getty Images)

百科／州課遺產稅 非富人專屬

2023-12-03 01:10
聖羅倫斯河秋色。（圖：作者提供）

旅遊／秋遊魁北克 沉醉法式風情

2023-12-03 01:02

超人氣

更多 >
3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨
還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約

還是想待在洛杉磯 大谷與道奇簽下北美運動史上最大約
一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛

一個人最自在 「不想脫單」5星座 單身久了就不想談戀愛
北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲

北一女儀隊慶60歲 72歲學姊練習半年表演：彷彿回到17歲
民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先

民調：拜登支持率創新低 川普2024總統大選領先