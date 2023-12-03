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料理功夫／美式水果玉米料理2款

劉若華
水果玉米巧達濃湯
水果玉米巧達濃湯

自幼就喜愛吃玉米，不論是水煮後抹鹽或奶油，煮湯或熱炒，乃至夜市的烤玉米，都能吃得興味無窮！過去在台灣眷村，許多人都稱玉米「包穀」，由於經常食用，因此來美後，只要見到玉米，就會喚醒我對眷村的記憶。

美國是全球玉米種植面積最大、總產量最高的國家，在多個品種中，「水果玉米」最為普遍也最受歡迎。因為種植普遍，產量高，所以價廉；此外，由於顆粒飽滿、皮薄甜脆多汁、富含營養和容易咀嚼的特色，因此深受各階層消費者的喜愛。來美後，喜愛嘗鮮的我陸續學習烹製多款美式玉米料理，本期再次分享兩道，簡單又具風味。

水果玉米巧達濃湯

材料：

奶油1/2條、蒜3瓣、中型馬鈴薯2顆、中型洋蔥1/2顆、冷凍水果玉米粒3杯(黃白皆可)、雞湯3杯、通用麵粉(All Purpose Flour)1/2杯、雞湯1/2杯、熟培根碎(Fully Cooked Bacon Bits)3大匙、鮮奶2/3杯、鮮奶油2/3杯、鹽適量、黑胡椒粉1/4茶匙。

作法：

1.將蒜瓣切細末；馬鈴薯去皮後切小丁，放入鹽水中避免氧化變色，入炒鍋前再沖水瀝乾；洋蔥去皮後切小丁；冷凍水果玉米粒解凍後沖洗數次，瀝乾；麵粉與1/2杯的雞湯調勻成麵糊，以上備用。

2.備一炒鍋，放入奶油，開小火加熱融化。

3.撒入細蒜末略炒，隨入馬鈴薯丁和洋蔥丁，轉中火炒3、4分鐘，熄火，倒入慢燉鍋。

4.加入玉米粒、雞湯3杯和調勻的雞湯麵糊，攪拌均勻後蓋上鍋蓋，設為低溫模式慢燉8小時。

5.關閉前20分鐘加入熟培根碎、鮮奶、鮮奶油、鹽和黑胡椒粉拌勻，濃醇香、飽足感十足的好湯即完成。

小叮嚀：

1.馬鈴薯多黏性澱粉，所以在作法3入鍋炒時火力勿大。

2.冷凍且未經調味的蔬菜，在包裝前廠商都已洗淨處理，但是為了吃的安心，不妨在拆包後自己再沖洗數次。

3.熟培根碎本身已有些許鹹味，可於作法5調味攪拌後嘗試味道，以決定要否調整鹽的用量。

4.為免營養遭破壞，所以不建議奶製品加熱過久，因此奶製品於最後步驟才加入。

5.享用此道湯品時，可以搭配酥脆的蘇打餅乾、法式吐司片或油煎過的方型小吐司塊。

水果玉米沙拉

水果玉米沙拉
水果玉米沙拉

材料：

冷凍毛豆1/3杯、黃色新鮮水果玉米粒和白色新鮮水果玉米粒各2杯、特級初榨橄欖油1大匙、起司粉2大匙、蒜粉1茶匙、鹽適量、香菜5根。

作法：

1.首先將毛豆解凍，沖洗數次瀝乾；水果玉米棒洗淨後以叉子鏟下玉米粒；香菜切碎。

2.將一鍋水煮開，倒入毛豆煮3分鐘。

3.接著倒入雙色玉米粒略煮，撈出、瀝乾並置於容器內。

4.拌入橄欖油、起司粉、蒜粉、鹽和香菜，隨拌隨吃或冰鎮後吃。

小叮嚀：

1.水果玉米只要充分洗淨便可當水果生吃，因此做成沙拉食用時，基本上無需經過烹煮，若不放心或不習慣，也只需汆燙一會即可，以保留其最大的嫩脆多汁的口感與特點。

2.玉米棒在剝除外葉和玉米鬚後，先浸泡片刻再以軟刷輕輕刷洗，接著沖淨、甩乾水分，然後將玉米棒逐一從中間切成兩段，再逐一以叉子從玉米棒的其中一端插人玉米粒的根部，由一端推至另一端，完整的玉米粒便會脫落。

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