我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

料理功夫／綠茶粉薄餅佐香蕉

伊蓮小姐
綠茶粉薄餅佐香蕉
綠茶粉薄餅佐香蕉

眾所周知，香蕉是種便宜、營養高的優質水果，它的美味讓我百吃不厭。

香蕉含豐富色胺酸，能幫助身體產生血清素，有助穩定情緒、抗憂鬱。鉀含量高則有助穩定血壓、降低疲勞感，預防精神疲倦引起的記憶力不佳。

香蕉因含有大量膳食纖維、果膠，都能增加飽足感，減少人們熱量攝取，是減肥、健身者必吃水果，如果晚上嘴饞時，吃些香蕉比吃亂七八糟垃圾食物來得好。

此外，香蕉有助腸胃順暢排便，因此對一些生病者，非常有幫助。但要注意，香蕉糖分跟熱量都高，平日適量食用。

材料：

香蕉2條、中筋麵粉125克、無糖豆漿250毫升（牛奶也可）、綠茶粉適量（多寡是餅皮顏色深淺）、沙拉油適量、白芝麻適量。

作法：

1.麵粉、綠茶粉過篩，加入無糖豆漿攪拌成麵糊，此分量可煎約4、5片。

2.平底鍋抹些沙拉油，油熱倒入約1大湯匙粉漿，餅皮變色後翻一面煎熟。

3.香蕉切斜片，放入平底鍋煎，可以煎久一點讓表面出現金黃焦糖色，但要注意別煎到焦黑。

4.把薄餅攤在盤中，想吃幾片任意擺上，旁邊擺上煎好的香蕉片，撒白芝麻即可開吃。

小叮嚀：

因為香蕉有甜味，此食譜沒多添加糖粉或楓糖漿等；如果是嗜甜者，可酌量淋在餅皮上。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

健身 血壓 食譜

上一則

料理功夫／山茼蒿料理2道

下一則

料理功夫／香菇蒜頭雞湯

延伸閱讀

全勝功夫，功夫全勝， 電視專訪感恩聖誕，送練功服一個月課程

全勝功夫，功夫全勝， 電視專訪感恩聖誕，送練功服一個月課程
馬路變開心農場 日男安全島種香蕉 被剷除喊「像切腹」

馬路變開心農場 日男安全島種香蕉 被剷除喊「像切腹」
料理功夫／豬肉番茄豆腐羹

料理功夫／豬肉番茄豆腐羹
這樣教小孩？ 「我吃香蕉你吃皮」幼兒讀物惹質疑

這樣教小孩？ 「我吃香蕉你吃皮」幼兒讀物惹質疑

熱門新聞

陳明忠（右）、馮守娥（左）與馬英九(中)。（作者陳志平提供）

封面故事／政治犯父母 教我的4件事

2023-11-19 14:45
當至愛的另一半過世，哀傷之餘，必須理智採取行動打理另一半的財務。（Getty Images）

百科／另一半過世 11個步驟教你理智處理遺產

2023-11-19 11:39
陳明忠第二次坐牢期間與太太馮守娥寫了大量家書。（作者陳志平提供）

封面故事／爸爸被捕的那一天

2023-11-19 15:05

周日動動腦／壽比南山指的是哪座山？

2023-11-19 01:18
陳明忠被刑求近3個月後第一封家書，內容就像跟家人訣別。（圖：陳志平提供）

封面故事／硬漢的訣別「望妳們快樂」

2023-11-19 01:28
1981年8月8日陳明忠一家在綠島監獄的合照。左起為陳志民（大女兒）、陳明忠、馮守娥、陳志平（作者）。 （陳志平提供）

封面故事／一年兩次 綠島探監

2023-11-19 01:27

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄