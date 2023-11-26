料理功夫／綠茶粉薄餅佐香蕉

綠茶粉薄餅佐香蕉

眾所周知，香蕉是種便宜、營養高的優質水果，它的美味讓我百吃不厭。

香蕉含豐富色胺酸，能幫助身體產生血清素，有助穩定情緒、抗憂鬱。鉀含量高則有助穩定血壓 、降低疲勞感，預防精神疲倦引起的記憶力不佳。

香蕉因含有大量膳食纖維、果膠，都能增加飽足感，減少人們熱量攝取，是減肥、健身 者必吃水果，如果晚上嘴饞時，吃些香蕉比吃亂七八糟垃圾食物來得好。

此外，香蕉有助腸胃順暢排便，因此對一些生病者，非常有幫助。但要注意，香蕉糖分跟熱量都高，平日適量食用。

材料：

香蕉2條、中筋麵粉125克、無糖豆漿250毫升（牛奶也可）、綠茶粉適量（多寡是餅皮顏色深淺）、沙拉油適量、白芝麻適量。

作法：

1.麵粉、綠茶粉過篩，加入無糖豆漿攪拌成麵糊，此分量可煎約4、5片。

2.平底鍋抹些沙拉油，油熱倒入約1大湯匙粉漿，餅皮變色後翻一面煎熟。

3.香蕉切斜片，放入平底鍋煎，可以煎久一點讓表面出現金黃焦糖色，但要注意別煎到焦黑。

4.把薄餅攤在盤中，想吃幾片任意擺上，旁邊擺上煎好的香蕉片，撒白芝麻即可開吃。

小叮嚀：

因為香蕉有甜味，此食譜 沒多添加糖粉或楓糖漿等；如果是嗜甜者，可酌量淋在餅皮上。

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