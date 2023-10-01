醫師的話／躁鬱症擾人 天才瘋子一線隔

由於生活壓力增加，使得心理疾病大為增加。（Getty Images）

由於生活和精神上的壓力增加，使得心理疾病大為增加，受到許多人的關注。特別是學霸和高智商人士容易有的躁鬱症（雙向情感障礙症）。比如說梵谷。海明威、吳爾芙、還有影歌星桃樂絲黛都是躁鬱症患者。另外心理學暢銷書中，談到躁鬱症，認為患者若是偏左便是天才，偏向右就是瘋子。不失一些浪漫色彩。

Q1：到底雙向情感障礙的躁鬱症是什麼一回事？

A1：這是一種精神情緒方面的疾病，與心理情緒波動幅度有關，可以在完全沒有預兆之下，從抑鬱頹喪的低谷回升到興奮狂熱的高谷。

對於不同的患者來說，極度興奮的狂熱與抑鬱症發作持續的時間長短都不一樣。少則幾天，多則幾個月。躁狂和抑鬱的程度也因人而異，有的患者感到極度興奮或者是有用不完的充沛精力，而有些患者會出現頭腦混亂和嚴重的焦慮不安委靡的情形。而這些不同的情緒反應會不斷交替的發生。

Q2：患有這種病症危險嗎？

A2：也許很多人不知道，這種躁鬱症是自殺風險中最高的精神疾病之一。根據世衛 組織的調查，十分之三因自殘或者自殺的患者，都有這類精神疾病。而美國目前每年有300萬患者。

Q3：躁鬱症的患者很容易診斷出來嗎？

A3：每一位雙向情感障礙患者，如躁鬱症的表現行為和心境看起來都相當的不一樣，所以在診治上面也不容易。平均而言，當患者出現抑鬱症狀或躁狂症狀之後，大約八年之後才能真正的被確診為躁鬱症，開始得到治療。根據美國疾病防治中心 的調查，一般青少年時期出現了症狀，都拖到大約25歲的時候才被確診。

Q4：有了診斷之後，患者可以跟正常人一樣的生活嗎？

A4：診斷方面是個大的挑戰，可是一旦有了診斷只要採取正確的治療，許多躁鬱症的患者就能過上正常而且幸福的生活。目前若是將藥物和心理治療相結合，能夠達到更好的效果。

Q5：怎麼知道有這種躁鬱心理疾病呢？

A5：其實症狀很多也比較複雜，但是最明顯的就是患者或者是異常的樂觀、精神極度緊張、精力過剩要不然就是有誇大的樂觀和自信感。同時睡眠需求減少，變得異常的健談、思緒飛快，話題變化也快而且隨時衝動的想要跑上幾圈才能安靜下來。大部分的患者都說很難跟蹤自己大腦中的思緒因為各種各樣的想法、計畫和意見都會同時出現。

大部分的患者會發現不能夠集中注意力，脾氣暴躁和常常不耐煩。另外患者有很高的冒險精神，自信心也會無止境的提升，認為自己可以做成任何的事情。除此以外患者還性慾高昂。最糟糕的是常常會脫離現實，包括妄想和虛幻。

但是在抑鬱症發生的時候，患者便覺得能量不足，對任何事情都失去興趣、對未來沒有期望。感到悲傷、流淚、鬱悶或者是空虛。常常沒有理由的感覺到悲傷，流淚然後就會一動不動地進入絕望狀態。

Q6：患有躁鬱症的人多久會發作一次呢？

A6：患者發病的特色是忽然之間情緒會跌到谷底，然後又會忽然覺得狂喜有著無止境的能量回到最高峰。這種極端的情緒波動就是躁鬱症的特色，很可能每周出現一次，或者一個月或半年才出現幾次。只是發作之前並沒有任何的預兆或者是指向，對於出現抑鬱還是狂熱也無法預知。

Q7：到底是什麼引起這種雙向情感障礙的呢？

A7：事實上這種精神疾病非常的複雜，研究人員還未能查明單一的原因。但是根據國家疾病研究中心認為基因和環境的因素相結合是最大的原因。目前在調查發現許多基因與這種疾病有直接的關係，大約80%的患者是遺傳性的。如果直系親屬患有這種疾病那麼下一中𠕇10%的機會出現這種疾病。若是父母雙方都患有躁鬱症。那麼孩子出現這種精神障礙病的可能性機率將高達40%。

Q8：除了遺傳以外還有什麼其他的原因會造成這種精神病嗎？

A8：根據妙佑診所（前譯馬友診所）的臨床研究，發現童年創傷、巨大的生活壓力事件、家庭的不幸、藥物、毒品和酒精都可能導致躁鬱症的發生。特別在藥物方面發現處方的心臟藥、血壓 藥、止痛藥還有黑市的迷幻藥如LSD 、PCP 、迷幻蘑菇，苯二氮卓類藥物、和抗抑鬱症藥物都可能促使發病。

Q9：患有躁鬱症病人的預期壽命是多少？

A9：在2021年一項大規模的針對躁鬱症對壽命的影響的調查報告，發現這些患者死亡風險是一般人的2.6倍，平均壽命比一般人短8到12年。換言之,患者的預期壽命約為67歲左右。

Q10：躁鬱症患者的症狀會隨著年齡的增長而惡化嗎？

A10：如果不能及時治療，症狀會隨著年齡的增長而惡化，但是這是經過有效地治療可以防止這種情形的發生。

Q11：躁鬱症患者是否有日落綜合症？

A11：一般來說在太陽下山之後夜間症狀的增加，可能有好幾種不同的原因，直接與睡眠，是否喝過酒或者是置身的環境不一，而有不同的影響。但是精神病學家並未確定這些人有特殊的日落綜合症。

Q12：患者的病況與性別有關嗎？

A12：根據國家健康研究顯示的資料，這種症狀一向被歸類列為終身性精神疾病之一，可以通過藥物、心理治療來控制。目前並未發現有性別或年齡的差異。但是值得注意的是冬天的時候，患者因抑鬱症發作的住院比率達到高峰，比春季和夏季的時候因為躁狂發作住院者人數為多。

（作者為大華府執業醫師）