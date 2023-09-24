娛樂／泰勒絲熱燒進戲院 AMC股價飆 史旺避鋒頭

「泰勒絲：時代巡迴演唱會」海報。（取材自IMDb）

北美電影市場近期的大消息之一，是一部非傳統意義的大片：北美最大院線AMC宣布，將在10月13日獨立發行泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift: The Eras Tour），8月30日起可以提前購票。

打破多項預售紀錄

結果在預售開票僅僅一天，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」便打破各種預售紀錄，賣出了價值2600萬美元的電影票，超過了之前的紀錄保持者——2021年時「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）在AMC院線的1690萬美元預售票房，甚至一度導致AMC在線訂票系統宕機，但也令其股價瞬時飆升將近9%。

此外，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」也會同步在北美的Regal院線和Cinemark院線上映。因此，若再算上這兩家的預售票房，這部非常規影片的頭24小時的預售成績為3700多萬美元，已經超出今年公映的不少劇情片的首周末票房，距離北美預售票房紀錄保持者「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War）的首日預售5000萬美元的成績，也不過差了1000多萬美元。

這就是流行音樂巨星的魅力，哪怕「泰勒絲：時代巡迴演唱會」的電影票售價高達19.89美元一張（據說是為呼應她的專輯「1989」），遠超出了目前北美影院約12美元的平均票價，粉絲照樣瘋狂搶購預售票。

泰勒絲的巡迴演唱會是樂迷想搶都搶不到票的盛事。（歐新社資料照片）

據了解，這部電影的片長達到165分鐘，全方位記錄今年8月時她在加州英格爾伍德（Inglewood）舉辦的演唱會的實況。而她這次巡迴演唱會的票價，票面價值從49美元到499美元不等，不過由於奇貨可居，在交易網站上一直被炒到上千美元的高位。從這個角度來看，能夠只花20美元就在電影院 和眾多粉絲們一起欣賞偶像的演唱會實景，對於不少囊中羞澀的追星族來說，也算是相當划算的事情了。

而且，這部「泰勒絲：時代巡迴演唱會」由泰勒絲名下的製作公司獨立製作，宣發費用約在一兩千萬美元，不通過任何一家好萊塢影視公司，直接找到AMC院線獨立發行，因此也不涉及目前如火如荼的演員工會罷工 的限制，可以大大方方地進行線上線下宣傳。對於追求利益最大化的藝人也好，對於擔心罷工會導致片源枯竭的電影院也罷，可謂是雙贏的大好事，也給影院方面提供了一條開源的新思路——根據雙方協議，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」的票房收入有43%歸院線所有，泰勒絲和AMC發行部門則將瓜分剩餘的57%。

大法師嚇到提早上映

當然，也不是所有人樂觀其成，受其影響，環球影業迅即宣布原定10月13日上映的恐怖片「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer，又譯「驅魔人：信徒」）只得退避三舍，改到10月6日提前上映。

隨後，獨立發行商布里克大街電影公司（Bleecker Street）也跟進宣布，由梅格萊恩（Meg Ryan）自編自導自演、攜手大衛杜考夫尼（David Duchovny）主演的愛情喜劇片「後來發生的事」（What Happens Later），也將由原訂的10月13日，推遲到11月3日公映。另外，獅門影業發行，希拉蕊史旺（Hilary Swank）主演的「普通天使」（Ordinary Angels）甚至取消原定10月13日發行計畫，乾脆宣布無限期推遲上映。

「大法師：信徒」電影海報。（取材自IMDb） 梅格萊恩（右）自編自導自演的新作，因為和泰勒絲電影撞期，推遲上映。（取材自IMDb）

同類的演唱會電影中，過往票房比較出色的有2008年上映的麥莉希拉（Miley Cyrus）演唱會電影（首映3100萬美元，北美總票房6520萬美元）、2009年上映的麥可傑克森（Michael Jackson）演唱會電影（首映2320萬美元，北美總票房7200萬美元）和2011年上映的小賈斯汀（Justin Bieber）演唱會電影（首映2950萬美元，北美總票房7300萬美元）。

對比之下，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」第一天的預售票房，就已超過了上述幾部電影的首周末票房，相信也一定會大大提高此類作品的票房紀錄，甚至已有業內人士預估該片能拿到一億美元的開畫票房，遠超諸多商業大片。

事實上，泰勒絲參與演出的電影「貓」（Cats），在2019年拿到的北美總票房只有2710萬美元，而去年她參與演出的「阿姆斯特丹」（Amsterdam）也只有1490萬美元的北美總票房。不過，這兩部電影裡，她的戲分都不算多，不禁令人好奇，未來若有一部高品質電影由她擔任女主角，究竟又會創造出怎樣的票房佳績？

另一方面，丹佐華盛頓（Denzel Washington）、達珂塔芬妮（Dakota Fanning）主演的索尼影業新片「私刑教育3」（The Equalizer 3，又譯「伸冤人3」）近期上映。該片延續前兩部的故事脈絡，講述一心只想退出江湖的前特務「被迫營業」的暴力故事。

「私刑教育3」在3965家北美影院上映，獲得3450萬美元首映票房，是自「芭比」和「奧本海默」7月21日上映以來，最好的新片首映票房成績，比「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）和「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg 2: The Trench）等影片都要更好一些。

「私刑教育3」電影海報。（取材自IMDb）

該片的製作成本約為7000萬美元，由於美國演員工會罷工的影響，所有演員均未參與任何宣傳活動，只有導演安東尼法奎（Antoine Fuqua）獨撐宣傳重任。好在索尼影業在社群媒體上的宣傳攻勢花了不少心思，讓「私刑教育3」在臉書、Ｘ平台、抖音等社交媒體上的總點擊量，相比同類動作片高出約10個百分點。

第一部「私刑教育」是在2014年9月末上映，當時的首映票房是3410萬美元，北美總票房高達1.01億美元；而到了2018年上映的第二部，首映票房上升到3600萬美元，北美總票房則是1.02億美元。由這次第三部的開畫票房來看，「私刑教育3」的未來票房應該也可以和之前兩部持平。

（取材自澎湃新聞）