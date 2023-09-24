我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

給還是不給？付「愧疚小費」有如被情緒勒索

吃貨／烤魚餐廳、現烤餅乾 搶攻華人饕客

娛樂／泰勒絲熱燒進戲院 AMC股價飆 史旺避鋒頭

娛樂新聞組
「泰勒絲：時代巡迴演唱會」海報。（取材自IMDb）
「泰勒絲：時代巡迴演唱會」海報。（取材自IMDb）

北美電影市場近期的大消息之一，是一部非傳統意義的大片：北美最大院線AMC宣布，將在10月13日獨立發行泰勒絲（Taylor Swift）的演唱會電影「泰勒絲：時代巡迴演唱會」（Taylor Swift: The Eras Tour），8月30日起可以提前購票。

打破多項預售紀錄

結果在預售開票僅僅一天，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」便打破各種預售紀錄，賣出了價值2600萬美元的電影票，超過了之前的紀錄保持者——2021年時「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）在AMC院線的1690萬美元預售票房，甚至一度導致AMC在線訂票系統宕機，但也令其股價瞬時飆升將近9%。

此外，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」也會同步在北美的Regal院線和Cinemark院線上映。因此，若再算上這兩家的預售票房，這部非常規影片的頭24小時的預售成績為3700多萬美元，已經超出今年公映的不少劇情片的首周末票房，距離北美預售票房紀錄保持者「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War）的首日預售5000萬美元的成績，也不過差了1000多萬美元。

這就是流行音樂巨星的魅力，哪怕「泰勒絲：時代巡迴演唱會」的電影票售價高達19.89美元一張（據說是為呼應她的專輯「1989」），遠超出了目前北美影院約12美元的平均票價，粉絲照樣瘋狂搶購預售票。

泰勒絲的巡迴演唱會是樂迷想搶都搶不到票的盛事。（歐新社資料照片）
泰勒絲的巡迴演唱會是樂迷想搶都搶不到票的盛事。（歐新社資料照片）

據了解，這部電影的片長達到165分鐘，全方位記錄今年8月時她在加州英格爾伍德（Inglewood）舉辦的演唱會的實況。而她這次巡迴演唱會的票價，票面價值從49美元到499美元不等，不過由於奇貨可居，在交易網站上一直被炒到上千美元的高位。從這個角度來看，能夠只花20美元就在電影院和眾多粉絲們一起欣賞偶像的演唱會實景，對於不少囊中羞澀的追星族來說，也算是相當划算的事情了。

而且，這部「泰勒絲：時代巡迴演唱會」由泰勒絲名下的製作公司獨立製作，宣發費用約在一兩千萬美元，不通過任何一家好萊塢影視公司，直接找到AMC院線獨立發行，因此也不涉及目前如火如荼的演員工會罷工的限制，可以大大方方地進行線上線下宣傳。對於追求利益最大化的藝人也好，對於擔心罷工會導致片源枯竭的電影院也罷，可謂是雙贏的大好事，也給影院方面提供了一條開源的新思路——根據雙方協議，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」的票房收入有43%歸院線所有，泰勒絲和AMC發行部門則將瓜分剩餘的57%。

大法師嚇到提早上映

當然，也不是所有人樂觀其成，受其影響，環球影業迅即宣布原定10月13日上映的恐怖片「大法師：信徒」（The Exorcist: Believer，又譯「驅魔人：信徒」）只得退避三舍，改到10月6日提前上映。

隨後，獨立發行商布里克大街電影公司（Bleecker Street）也跟進宣布，由梅格萊恩（Meg Ryan）自編自導自演、攜手大衛杜考夫尼（David Duchovny）主演的愛情喜劇片「後來發生的事」（What Happens Later），也將由原訂的10月13日，推遲到11月3日公映。另外，獅門影業發行，希拉蕊史旺（Hilary Swank）主演的「普通天使」（Ordinary Angels）甚至取消原定10月13日發行計畫，乾脆宣布無限期推遲上映。

「大法師：信徒」電影海報。（取材自IMDb）
「大法師：信徒」電影海報。（取材自IMDb）
梅格萊恩（右）自編自導自演的新作，因為和泰勒絲電影撞期，推遲上映。（取材自IMD...
梅格萊恩（右）自編自導自演的新作，因為和泰勒絲電影撞期，推遲上映。（取材自IMDb）

同類的演唱會電影中，過往票房比較出色的有2008年上映的麥莉希拉（Miley Cyrus）演唱會電影（首映3100萬美元，北美總票房6520萬美元）、2009年上映的麥可傑克森（Michael Jackson）演唱會電影（首映2320萬美元，北美總票房7200萬美元）和2011年上映的小賈斯汀（Justin Bieber）演唱會電影（首映2950萬美元，北美總票房7300萬美元）。

對比之下，「泰勒絲：時代巡迴演唱會」第一天的預售票房，就已超過了上述幾部電影的首周末票房，相信也一定會大大提高此類作品的票房紀錄，甚至已有業內人士預估該片能拿到一億美元的開畫票房，遠超諸多商業大片。

事實上，泰勒絲參與演出的電影「貓」（Cats），在2019年拿到的北美總票房只有2710萬美元，而去年她參與演出的「阿姆斯特丹」（Amsterdam）也只有1490萬美元的北美總票房。不過，這兩部電影裡，她的戲分都不算多，不禁令人好奇，未來若有一部高品質電影由她擔任女主角，究竟又會創造出怎樣的票房佳績？

「私刑教育3」表現穩定

另一方面，丹佐華盛頓（Denzel Washington）、達珂塔芬妮（Dakota Fanning）主演的索尼影業新片「私刑教育3」（The Equalizer 3，又譯「伸冤人3」）近期上映。該片延續前兩部的故事脈絡，講述一心只想退出江湖的前特務「被迫營業」的暴力故事。

「私刑教育3」在3965家北美影院上映，獲得3450萬美元首映票房，是自「芭比」和「奧本海默」7月21日上映以來，最好的新片首映票房成績，比「忍者龜：變種大亂鬥」（Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem）和「巨齒鯊2：海溝深淵」（Meg 2: The Trench）等影片都要更好一些。

「私刑教育3」電影海報。（取材自IMDb）
「私刑教育3」電影海報。（取材自IMDb）

該片的製作成本約為7000萬美元，由於美國演員工會罷工的影響，所有演員均未參與任何宣傳活動，只有導演安東尼法奎（Antoine Fuqua）獨撐宣傳重任。好在索尼影業在社群媒體上的宣傳攻勢花了不少心思，讓「私刑教育3」在臉書、Ｘ平台、抖音等社交媒體上的總點擊量，相比同類動作片高出約10個百分點。

第一部「私刑教育」是在2014年9月末上映，當時的首映票房是3410萬美元，北美總票房高達1.01億美元；而到了2018年上映的第二部，首映票房上升到3600萬美元，北美總票房則是1.02億美元。由這次第三部的開畫票房來看，「私刑教育3」的未來票房應該也可以和之前兩部持平。

（取材自澎湃新聞）

教育 罷工 電影院

上一則

娛樂／天才玩家逆襲 「GT」搖桿、排檔神切換

下一則

養生／1天1杯優格 降低腸癌風險

延伸閱讀

超級男孩睽違20多年推新歌 為魔髮精靈系列電影獻唱

超級男孩睽違20多年推新歌 為魔髮精靈系列電影獻唱
新歡送的？泰勒絲領獎丟12萬鑽石 台上急尋

新歡送的？泰勒絲領獎丟12萬鑽石 台上急尋
新歡送的？泰勒絲驚傳遺失1.2萬鑽戒 整個人超驚慌

新歡送的？泰勒絲驚傳遺失1.2萬鑽戒 整個人超驚慌
泰勒絲抱回9獎杯 4度摘下MTV大獎創紀錄

泰勒絲抱回9獎杯 4度摘下MTV大獎創紀錄

熱門新聞

理財專家主張把錢用於增進人生「體驗」，認為退休儲蓄可少存一點。（Pexels）

理財／退休儲蓄可少存點 理財書「死時剩下零」告訴你4理由

2023-09-17 02:16
兩名大學新鮮人在牛津密西西比大學裝飾精美的宿舍裡，擺姿勢拍照。（美聯社）

美國現象／砸錢裝飾宿舍 大學生花誰的錢

2023-09-17 09:43
作者憶起和李登輝夫婦同車採訪發生的那則「漏網新聞」，曾文惠那記揮手打在李登輝腿上，警示他勿失言的清脆手掌聲，心中仍激盪不已 。(本報資料照片)

憶往／曾文惠當年1掌拍下去 李登輝話吞回去 保住副總統？

2023-09-17 10:31
林先生想安裝太陽能板，卻有不愉快的經歷。圖為示意圖。（Getty Images）

生活／裝太陽能板 簽約容易 解約難

2023-09-17 02:19
1982年的華埠反監獄抗爭中，賈麥穗等人率領工會為社區爭取的松柏大廈至今仍是華埠社區的重要組成部分。(本報檔案照)

封面故事／反建監獄 華人政治覺醒

2023-09-17 15:26
CrowdStreet平台上的Nightingale Properties原本募資5400萬美元預計購買亞特蘭大這幢價值1.8億美元的金融大樓。（取自維基百科共享資源）

地產投資／群眾街vs.華爾街 韭菜能翻身？

2023-09-17 02:15

超人氣

更多 >
汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了

汪峰問「你跟幾個男人回家？」章子怡的回答讓人服了
杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」
華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰

華為與蘋果爭霸 廣東工廠掀搶人大戰
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲