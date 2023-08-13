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養生／「超慢跑」不易累 適合各年齡

陳苡葳
近年流行的「超慢跑」，速度介在健走與慢跑之間。（Getty Images）
近年流行的「超慢跑」，速度介在健走與慢跑之間。（Getty Images）

醫師形容「跑步是合法的吸毒」，可促進腦內啡分泌，就像「天然的鴉片」一樣使人產生欣快感，有效紓壓，且能改善睡眠品質，肺活量、心輸出量也會增加，更有助調節身體質量指數（BMI），降低血壓和膽固醇。

若在戶外跑步，曬太陽可使維他命D轉換成活性維他命，骨骼密度更高、韌帶更強壯；長距離跑步可讓海馬迴的細胞增長，增加記憶力、降低憂鬱，也能改善大腦處理資訊的穩定度，延緩認知功能退化。

跑步是全齡運動，各年齡層都有其適合的跑法與強度，應依個人體力負荷範圍從事運動，安全且能長久維持。

同樣的跑步速度，對不同心肺功能的人而言，強度完全不同，無論年齡層都要量力而為，保持中強度運動即可。年輕人可以做到心跳率每分鐘達130下；中老年人則可以「十級運動自覺量表」作為參考，建議四到六級之間，勿逞強。

「兩次不嫌少，三次恰恰好。」建議每周保持兩至三次、每次至少持續20至30分鐘左右的中強度運動，才能維持或增加肌力、肌耐力及肌肉量。

膝蓋微彎 關節不可以鎖死

各種型態的走或跑，只要姿勢不對，就會造成運動傷害。無論快走、慢跑或超慢跑，起跑首要就是鞋帶要綁緊，鞋子活動空間要有一根手指寬度，鞋帶一旦鬆了或鞋子太大，都可能導致鞋子在運動過程中掉落，進而造成傷害。

跑步要全身放鬆，不要過度緊繃，抬頭挺胸，呈現最自在、最舒適的活動幅度，直視前方、抬起下巴，肩膀保持自然下垂，手臂前後擺動時不超過身體，手肘保持在約90度角的彎曲狀態，效率加倍，「不握拳」以免增加上半身張力。

1.前腳掌先著地，後腳跟再落地。

2.跑步中膝蓋保持微彎，關節不可鎖死（呈ㄍ字形可避震）。

3.輕量落地，聽不到自己的腳步聲，就跟練輕功一樣，愈輕愈好。

4.小步伐、高步頻（180步／分鐘）。

跑完別停 先低速跑或快走

起跑前應進行五至十分鐘暖身，包括下肢髖、膝和踝的關節運動，及大腿股四頭肌、內收肌、大腿後肌、小腿後肌和跟腱等下肢肌肉群與足底筋膜伸展等。慢慢熱身，直到呼吸加速、身體微微發汗，正是最適合開始運動的程度。寒冷天氣則要延長暖身時間，才能有效避免大、小腿後肌拉傷、腳踝扭傷等運動傷害。

跑步前應進行五至十分鐘暖身，包括小腿後肌等下肢肌肉群伸展。（記者陳苡葳／攝影）
跑步前應進行五至十分鐘暖身，包括小腿後肌等下肢肌肉群伸展。（記者陳苡葳／攝影）

跑步後不可立刻停下來，跑者需進行五至十分鐘低速跑、快走，接著再做靜態伸展收操，放鬆因運動而緊繃的肌肉，除可減少延遲性肌肉痠痛，更能預防運動後發生心臟問題。關節不適者或有膝關節退化、腳踝扭傷等舊傷，更應針對舊傷部位進行約15分鐘冰敷，降低關節發炎反應。

需那些配備 穿排汗衣褲

跑步配備也會影響運動表現，謝文逸說，一般棉質衣服會吸汗但無法排汗，應選擇排汗衫，著彈力運動褲、襪。白天可選擇抗UV材質衣著；夜跑要穿具反光飾條的裝備。依不同跑步場地，穿著不同鞋底硬度的跑鞋，不過主要仍以輕量、輕底，可支撐足弓的跑鞋為主，勿穿板鞋、籃球鞋或網球鞋；另，扁平足要選「加強穩定」，高足弓則要穿「注重緩衝」的鞋款。

場地選擇更重要，如在籃球場，場地不大、範圍受限，會使腳部受力不均，應在直線且開放式的場地跑步。

微笑速度 要能邊跑邊聊天

近年流行的「超慢跑」，也稱作「長距離慢跑（Long Slow Distance）」，有個「微笑速度」的定義，也就是「邊跑還能邊微笑」，不僅不會臉紅氣喘，甚至還能邊跑邊聊天，特點是距離要長、速度要慢，跟馬拉松配速跑不同，速度介在健走與慢跑之間。

超慢跑綜合「快要跑起來」、「踮腳尖」、「小踱步」等跑法，且步幅比慢跑小，較不易感到疲累，反而能跑比較久，照樣能達到燃燒脂肪、改善心肺功能等效果。實驗也發現，在同樣速度下，超慢跑的能量消耗比行走多2.5倍，心跳為每分鐘110到120BPM，比健走80至100BPM快一點，很適合銀髮族。

(諮詢台灣中國醫藥大學復健科主任謝文逸、專業健身教練江炫胤)

10級運動自覺量表
10級運動自覺量表
跑步前應進行五至十分鐘暖身，包括小腿後肌等下肢肌肉群伸展。（記者陳苡葳／攝影）
跑步前應進行五至十分鐘暖身，包括小腿後肌等下肢肌肉群伸展。（記者陳苡葳／攝影）

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