美國現象／獨立紀念日由來 4成民眾不知道

白人至上主義團體經常自稱愛國者，圖為「愛國者陣線」5月間在國會大廈附近遊行時，手持盾牌、遮住臉、倒舉國旗，並高呼「光復美國」。(美聯社)

7月4日美國獨立紀念日的由來為何，根據市調機構OnePoll最新調查，只有59%受訪美國人選出正確答案：「簽署獨立宣言(Declaration of Independence)」，完全答錯的民眾有41%；22%民眾挑選答案則接近正確解答：「美國正式成為獨立國家」。

至於美國從哪一年開始慶祝獨立紀念日，只有45%受訪者選出正確答案「1777年」。獨立宣言於1776年簽署之後，1777年美國開始慶祝獨立紀念日。

OnePoll總共對1000名美國人進行訪查，其中出生即為美國公民 或歸化成為美國公民者占99%；此外，該問卷調查當中的問題與申請入籍時的美國公民考試(US Citizenship Test)題目類似。

1776年起草「獨立宣言」的委員會。左起為傑佛遜、謝爾曼、富蘭克林（1706 - 1790）、利文斯頓和約翰·亞當斯。（Getty Images）

統計顯示，82%受訪者知道三軍統帥就是總統，同樣有82%受訪者知道「星條旗之歌」(Star Spangled Banner)是國歌。不過，只有65%受訪者知道最高法院有九位大法官。

大約40%受訪者並不知道「攜帶武器的權利」(right to bear arms)出自憲法第二修正案，而不是第一修正案。另外有11%受訪者錯以為「言論自由」(freedom of speech)不在憲法第一修正案的保護範圍裡。

美聯社報導分析，美國逐漸趨於兩極化之際，「愛國」定義為何，不同民眾出現不同看法。

報導指出，「愛國者」(patriot)與愛國相關的定義，如今已經演變成超出原本字義，深受政治論述、學校課綱影響，有著各式各樣的解釋，白人至上 主義團體則經常自稱愛國者。

「愛國者」一詞源於古希臘語，原義為熱愛國家的人，最早典範出現在美國革命(American Revolution)期間，指標人物包括亞當斯 (Sam Adams)、富蘭克林(Benjamin Franklin)。

1776年7月4日簽署的獨立宣言。 （Getty Images）

歷史機構「革命空間」(Revolutionary Spaces)主席薛德里(Nathaniel Sheidley)說，主張廢除奴隸的黑奴、爭取自治權的美洲原住民，也都自認為愛國者。

達特茅斯學院(Dartmouth College)歷史教授狄爾蒙特(Matthew Delmont)說，某些白人認為自己才是真正的愛國者。