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檢視心理傷害反應 家人、社區提供支持協助

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
李偉倩表示對於受害者而言，家庭與社區的支持也是心理康復的環節之一。（記者孫愛薇／攝影）
李偉倩表示對於受害者而言，家庭與社區的支持也是心理康復的環節之一。（記者孫愛薇／攝影）

華人對於心理層面的傷害較少尋求幫助，在仇亞行為發生後，受害者的心理反應也許無法自我察覺，但是心理層面影響到生理層面，需要家人朋友以及整個社區的支持，以及專業醫師的協助，讓受害者被接納與包容，重新步上正常的生活軌道，重拾生活的自信心。

心理諮商博士李偉倩 （Dr. Wei-chien Lee）經過多年的心理諮商經驗，她提出，「華人很少對外講說，我的心情很糟，或是我覺得很憂鬱，我們都是轉換成別的方式表現出來，像是掃地掃得特別多、有的會對小朋或是另外一半看不順眼、或是沉迷上網。」

對於受害者如何察覺心理受到傷害或是影響，李偉倩提出警示方法。她說：「當你覺得自己不再是自己的時候。」譬如睡眠、吃飯、行為模式改變時，不由自主地「改變」出現時，就需要思考這是好還是壞的行為，再從中去尋找協助去了解。

引導他尋求專業協助

當情緒狀態、睡眠狀態、飲食狀態、人際關係或是工作效率「改變」時，建議趕快去看醫生，先從家庭醫生開始，由家庭醫師先確認是否屬於身體狀態的問題，再由家庭醫生來轉診其他的專業醫生來協助。

如果遇到家人朋友有以上行為上的「改變」，但是卻不願意就醫時，李偉倩建議，「不能告訴對方，你有病，你需要看醫生，很多人被這樣說要去看醫生，可能就沒有下文了。」

她建議，用關心的口氣，而不是用無奈的口氣，分享三件最近對方「改變」的事情，引起對方注意到自己行為上的「改變」。李偉倩舉例，「像是可以提到，我注意到我們的聯絡變少了，或是你以前不是這樣子吃飯的，這些變化有點讓我想關心一下，有沒有可能找一些專業的醫生，講出你的擔心以及下一步怎麼做。」引導對方從而尋求專業的協助。

李偉倩也提出了幾個華人常做出的錯誤示範。「一個巴掌打不響，你一定做錯了什麼事情。」「哎呀！這只是小事，忘記就好。」「大家都有這樣的經驗，為什麼就你反應這麼大。」「如果你沒有這樣做的話，這件事情也不會發生在你身上，如果你聽我的話就不會發生。」

同理心聆聽事發經過

這些錯誤的同理方式，只會將雙方的距離拉選，甚至會讓受害者從此關上心門，不願意對外溝通。李偉倩為受害者感到不平並分析，「每個人的感受都不一樣，不要比較，你會對一個心臟病的人說，你這個只是小事情，忘記就好嗎？如果不會，那為什麼要對一個心理受到傷害的人，說忘記就好，忍忍就算了。」

在面對受創心理的療傷過程中，家人朋友以及社區可以提供實際的支持，耐心聆聽對方述說發生事情的經過，以同理心取代責怪與檢討，李偉倩建議，「不給予建議，要發送邀請，不評斷，要分享你觀察到的，不擅自診斷，要表現關懷與鼓勵，不制定時間表，要有耐心。」

「任何人遇到創傷的時候，或是不明白的事，人都需要時間跟空間去化解，所以不是跟他說，為什麼這麼久你還不忘記，你還沒有放下，而是跟對方說，這件事情我們可以分好多次談，你不要擔心，只要你想到就跟我講，你就當我是個垃圾桶。」

上免費中文心理網課

李偉倩提醒，如果對方的反應非常嚴重，不僅用耐心與同理的態度面對，也建議對方尋求更多的資源來支持，讓一群人或專業的團隊來幫助受害者，走出心理的低谷與陰霾。

El Camino Health 旗下的「華人健康促進計畫」提供免費中文線上心理講座與課程，包括一系列由李偉倩博士主講的情緒和心理健康講座，錄影視頻都可在Youtube 頻道上觀看（www.elcaminohealth.org/chivideos），計畫官網有中英雙語心理健康加油站，提供維護心理健康上實用的建議和工具，包括如何尋求專業協助，及如何搜尋說中文的諮商師、心理師和精神科醫生等醫療資源。（https://www.elcaminohealth.org/community/chinese-health-initiative/specialty-programs/emotional-well-being?utm_campaign=web_redirect&utm_source=20230718_2

華人 心理健康 心臟病

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