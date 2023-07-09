料理功夫／苦瓜炒番茄黑木耳

苦瓜炒番茄黑木耳

夏天是苦瓜盛產的季節。苦瓜含大量的維生素C，有清暑熱、解煩渴的功效，但北美洲的白玉苦瓜較少，常見的多是苦味較重的綠苦瓜，若是搭配番茄的酸甜味來烹調，恰好平衡苦瓜的苦味，也是不錯的嘗試。

材料：

苦瓜1條、大番茄1個、黑木耳1把、薑絲少許。

調味料：

油、糖、蠔油適量。

苦瓜炒番茄黑木耳

作法：

1.苦瓜洗淨對切，挖除瓤和籽，切薄片。

2.番茄切小塊，黑木耳事先泡發切絲。

3.燒滾水，將苦瓜及木耳焯水 。

4.起油鍋，放入薑絲略爆香，再加入番茄翻炒，待番茄軟稠，倒入苦瓜及木耳，放適量的蠔油、糖，再翻炒均勻即可起鍋。

小叮嚀：

這道菜色彩豐富，也可涼拌，但是，番茄在烹煮中添加食用油，煮熟後更提高茄紅素的濃度，也添加了自然的酸甜味。

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