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旅遊補給站／全美多景點 祭新費率和規定「擋客」

周靜芝
夏威夷歐胡島的鑽石頭山州立紀念碑實行定時預約制度，紓解上山遊客與車潮。（Getty Images）
夏威夷歐胡島的鑽石頭山州立紀念碑實行定時預約制度，紓解上山遊客與車潮。（Getty Images）

正規畫春假和暑假出遊的美國民眾要有心理準備了！一連串的改變包括新的費用及規則，一些熱門景點也正重新考慮限制遊客數量和規範某些行為。

疫情時代旅遊業持續反彈，遊客的回歸對多數景點來說是好消息。但從義大利威尼斯（2021年禁止遊船）和阿姆斯特丹（正發起一項運動阻止喧鬧的狂歡者）獲得啟發，許多美國城市正以新條件有限度地歡迎遊客，例如將價格提高。

太浩湖 對度假者嚴格執法

年初加州太浩湖(Lake Tahoe)地區在經歷了交通堵塞、擁擠的步道和海灘遭破壞等不幸後，登上了「福多爾旅遊」(Fordor’s Travel) 2023年需要重新考慮的旅遊名單。這是疫情後遊客激增所產生的結果，許多戶外景點都呈現相同景象。

太浩地區規畫局主任瑞根(Julie Regan)說，為取得新的平衡，16個當地團體正試圖制定一個管理計畫，想法包括預訂停車位和鼓勵非高峰期造訪；同時嚴格執行針對度假者的新法規，包括對噪音投訴和從晚上10時到早上8時使用戶外熱水浴缸的500元罰款，這些已初步收到成效。

加州太浩湖地區在經歷了交通堵塞、擁擠的步道和海灘遭破壞等後，登上了「福多爾旅遊」...
加州太浩湖地區在經歷了交通堵塞、擁擠的步道和海灘遭破壞等後，登上了「福多爾旅遊」 2023年需要重新考慮的旅遊名單。（Getty Images）

非營利組織「負責任旅遊中心」(Center for Responsible Travel )的柯林斯(Alix Collins)說，疫情對許多景點來說「憂喜參半」(mixed blessing)，早期它給一些社區「一個呼吸的機會，享受他們的城鎮、公園和海灘，沒有人群、交通、噪音等」，同時也給他們一些時間去思考如何更好地管理旅遊業。

喬治華盛頓大學國際旅遊研究所執行主任麥圖斯(Seleni Matus)說，就像太浩湖，許多地區的重新調整是來自於旅遊壓力所造成的民怨，特別是對交通、住房和日常生活。

其他地方面臨的挑戰則是，讓遊客與當地人更好地共處。行銷顧問芮塔(Cathy Ritter)的公司正協助德州的Aransas港設計一項行銷活動和針對遊客的吉祥物。她說，目的是宣導遊客使用當地交通工具高爾夫球車時要注意的禮節。

鑽石頭山 加收門票、停車費

夏威夷州政府官員預計遊客人數將在2025年之前完全恢復，疫情前在熱門景點針對外州遊客推出的定時預購門票計畫正在擴大。

從去年5月起，前往夏威夷人潮最多的公園之一的歐胡島鑽石頭山州立紀念碑(Diamond Head State Monument)的非居民遊客，必須支付每人5元的定時入場門票和10元停車費。之前，遊客每人只需支付1元門票和5元的停車費。

夏威夷公園管理局局長科特雷爾(Curt Cottrell)說，在實行定時預約制度前，鑽石頭山一天最多有超過6000名遊客，每個人都想在日出或早晨登山，停車場被自行駕車者、Uber、租車者擠得水洩不通。

定時購票系統將遊客人數限制在每天3000人，並將他們分散在全天。科特雷爾說，現在連尖峰時都不擁擠，如廁也不須排長龍；一半的遊客卻創造了四倍的收入。

國家公園 今夏仍須車輛預約

在美國本土，過去兩個夏天為減低洛磯山、冰川和拱門國家公園熱門時段的擁擠程度試行的定時車輛預約計畫，將在今年夏天繼續實施；預約費是多數國家公園收取的車輛進入費之外的費用。

國家公園管理局發言人薩爾斯說，遊客人數繼續向疫情前的水準攀升，試行這些系統的公園入口處、道路和小徑及停車場的擁擠情況減少，也改善遊客體驗和安全。

蒙特利市議會以郵輪可能發生石油或污水洩漏為由，在2月決定停止向郵輪提供碼頭支援，...
蒙特利市議會以郵輪可能發生石油或污水洩漏為由，在2月決定停止向郵輪提供碼頭支援，保護蒙特利灣的自然美景。（Getty Images）

這些變化引起一些關注進入公立公園的潛在不平等現象，俄勒岡州立大學教授蒙哥馬利(Todd Montgomery)便表示，額外的費用和預訂系統可能會給旅行預算有限的遊客、不容易上網的人，以及因工作而難以提前數月計畫假期的人造成障礙，需要以一種周到、公平和公正的方式進行。

一些社區則嘗試把遊客引開，例如加州蒙特利(Monterey)市議會以郵輪可能發生石油或污水洩漏、損害蒙特利灣國家海洋保護區為由，在2月決定停止向郵輪提供碼頭支援，實際是要他們停靠別的地方。

市經理說，疫情前，每年有15至20艘郵輪停在蒙特利灣。他說，過去蒙特利縣的觀光收入每年平均約為32億元，其中約150萬元來自郵輪乘客。他表示，他對郵輪收入的損失沒意見，因為蒙特利灣的自然美景現在更安全了。

疫情 郵輪 夏威夷州

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