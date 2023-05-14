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養生／吃這5種食物 讓日本人長壽

編譯周芳苑
味噌湯富含益生菌、活細菌或酵母，有助於平衡腸道健康、增強免疫系統。（Getty Images）
味噌湯富含益生菌、活細菌或酵母，有助於平衡腸道健康、增強免疫系統。（Getty Images）

日本人壽命偏長，全國有9萬多名百歲老人；很多人從小被教導把食物當成藥品，吃對食物成了當地盛行的養生之道。

日本政府負責醫療衛生和社會保障的政府部門「厚生勞動省」(Ministry of Health, Labour and Welfare)2022年數據顯示，該國有9萬526位年齡至少100歲的百歲老人，是20年前的5倍多。

小面積離島沖繩更是長壽天堂，是全球百歲老人密度最高的地區。

媒體CNBC旗下生活資訊網站make it營養學家作者宮下麻子(Asako Miyashita)追蹤傳統日式飲食，列出她本人和家人天天吃、維持健康長壽的五項食物。

1.日本紫甜薯

來自沖繩的紫甜薯(日語中稱為imo)通常被當作零食或甜點食用，富含健康的碳水化合物和花青素，這些成分普遍存在紅色和紫色蔬菜中的抗氧化劑，可抗衰老，而且有助於改善血糖水平、降低罹患心血管疾病的風險。

2.味噌湯

日本常見含發酵食材的菜餚，味噌湯就是其中之一，備受歡迎；味噌由發酵大豆和穀物製成。發酵食品中富含益生菌、活細菌或酵母，有助於平衡腸道健康、增強免疫系統。

研究發現，食用最多大豆發酵食品(如味噌、豆腐和豆豉)的男性和女性早逝機率，比很少食用這類食物的人低 10%。

3.白蘿蔔

根莖類蔬菜是很普遍的日本食材，提供多種獨特的健康要素。蘿蔔富含維生素C，可預防感冒、增強免疫系統，一個蘿蔔含有每日維生素C攝取量的124% 。

其他根莖類蔬菜也有豐富營養成分，包括胡蘿蔔、甜菜、歐洲蘿蔔(parsnips，防風草根部)和圓頭狀的大頭菜(turnips，或譯蔓菁)，通常在美國超市買得到。

4.海藻

海藻富含鐵、鈣、葉酸和鎂等重要礦物質，每天吃有助於添加纖維，而攝入足夠纖維可降低心臟病、中風、高血壓和第二型糖尿病的患病風險。

此外，海藻含有岩藻黃質和岩藻依聚醣等抗氧化劑，有助於抗發炎、抗衰老和抗癌。

5.魚類

宮下麻子常在日常飲食中加入蛋白質，尤其鮭魚等高油脂魚類，魚肉的omega-3脂肪有助於降低血壓及甘油三酯、緩解炎症。

在日本，人們飯前常說「itadakimasu」，意思是「我謙卑接受」，對動物和農民表達感激之情。宮下麻子相信，這樣的正念飲食，也助於健康、提高生活品質。

飲食中攝取大量的魚類，是日本人長壽的原因之一。（取材自pexels）
飲食中攝取大量的魚類，是日本人長壽的原因之一。（取材自pexels）

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