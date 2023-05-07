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封面故事／Michael陳：美國大兵說歡迎 我眼淚就下來了

特約記者韓傑
攜家帶眷的無證中國移民，依靠社媒引路，從拉丁美洲走到美國。(路透)
攜家帶眷的無證中國移民，依靠社媒引路，從拉丁美洲走到美國。(路透)

今年40多歲Michael陳，今年1月從廣東走線到美國。他說，來美國前，他在深圳與妻子兩人經營批發生意，收入不錯，好的時候每月收入五、六萬元人民幣，差的時候也有兩、三萬元。後來，他迷上炒作虛擬貨幣以太坊，掙了幾十個。但是，中國不讓做虛擬貨幣，這些錢沒用了。

▼可開啟影片字幕

來源：YouTube

他說，他2021年6月至2022年6月間，他偷偷「翻牆」觀看美國油管（YouTube）上的內容，發現美國並不像中國媒體所說的那樣水深火熱、到處槍擊案。有一天，他看到一個視頻，題目是「洛奇走遍美國」，說到走線到美國的事情。「這引起了我的興趣，想找到這樣的微信群，但沒有找到。」

看到真實的美國後，他也想跑到美國。2022年6月，他申請美國旅遊簽證，但被拒絕。於是，他就想通過走線來美國。於是，他在油管上輸入「走線」兩字，有關內容全出來了。他就仔細閱讀這些資料，準備攻略。「我勸說老婆一起來，但她說人生地不熟，不願意出來。」

2022年11月24日，他購買了澳門去土耳其的機票，用港澳通行證去了澳門，但是在新加坡轉機時被拒登機。於是，他返回深圳。後來，他又購買一張從香港去土耳其的機票，從香港飛往土耳其。在土耳其，他花3萬元人民幣購買一張商務艙機票，從土耳其飛往厄瓜多，雖然沒有返程票，但人們根本不查他的票。

他說，從厄瓜多去墨西哥的路線大家都一樣，因為視頻上推薦的就是這條路線。與其他人不同的是，他在厄瓜多就聯繫當地的蛇頭，由蛇頭安排去墨西哥。他說，美墨邊境翻牆有三條線，東線去德州；西線去加州，而他走的是中線，進入亞利桑納州。他說，美墨邊境有的地方沒有牆，走過小橋就到了美國。

他現在仍然記得，他們夜裡2點多鐘跨越美墨邊境，當時黑燈瞎火，他看到前面有一個手電筒在搖晃，就向手電筒走去。他走進一看，竟然是一個美國邊境巡邏隊。他說，他本來以為美國大兵上來就把他抓起來，但是大兵卻說道：「Welcome to America。」他說：「聽到這話，我的眼淚當時就下來了。」

接著，美國邊境巡邏隊要求他們靠著川普牆站好，把皮帶、鞋帶、金屬物品放在自己的腳下。等到他們放下後，巡邏隊把東西取走，然後安排他們上車，把他們送至移民局的一個臨時住處，第二天把他們送至移民監獄。「在那裡，他們給我們安排吃住，感覺真不錯。」從監獄出來後，他來到紐約。

虛擬貨幣 美墨邊境 移民局

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