封面故事／中國人「走線」到美 31歲小徐：網路有翻牆攻略

依靠社媒引路的無證中國移民，搭乘摩托船隻越過美墨邊界的格蘭德河。(路透)

前言：美國海關與邊境保護局（CBP）3月30日報告稱，根據聯邦數據，2022財年有不到2000名中國公民越境進入美國，但2023財年的前5個月已經有4300人非法進入美國境內。德州政府網站（gov.texas.gov）報告，最近中國人非法入境的事件激增。「自去年以來，在南部邊境被捕的中國非法入境者增加了900%。」

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來源：YouTube

過去，非法入境俗稱為「偷渡」，但現在被中國網民稱為「走線」。知情者透露，實際走線進來的中國人要比這個數字高很多，因為有的走線者逃脫追捕，不在統計數字內，而且每天都有人進來。走線者每天都在增加。「法拉盛勞工家庭協會」的服務對象主要有兩類人，一類是低收入者，另一類是難民。會長萬延海說，許多走線者來到紐約市法拉盛。因為沒有身分證明，他們多選擇住在法拉盛華人經營的家庭旅館裡。「走線者住滿了家庭旅館，有點人滿為患的感覺。」

走線圖

今年31歲的小徐就是一名走線者。來自江蘇的小徐說，他經過兩個月的艱苦跋涉，於今年2月經由美墨邊界進入美國。他說，他過去從來沒有想到自己有一天會偷渡到萬惡的美國。大約兩年前，一個朋友向他透露外國的消息。「在中國網路，翻牆屬於違法行為。」他說，他過去也聽說中國網路有防火牆，但是沒有想到防得這麼厲害。

中國走線者闖關美墨邊境人數表(資料來源/美國海關與邊境保護局)

★跋涉兩個月 進入美國

他說，朋友和他講他在推特上看到的東西，稱有許多中國人開始走線美國。於是，他們開始研究如何走線。網路上的一個走線視頻對他影響最大，名字就是「寶仔獨自冒險闖世界」，這個視頻的製作者用親身經歷講述如何通過厄瓜多線來到美國。「我們就按照這個寶仔的線路制定走線攻略。」

走線者首先要有一本中國護照，但是申請護照需要理由。於是，他們在淘寶網上聯繫到塞爾維亞的一個公司。「這個公司可以發虛假的工作邀請函。」但是，用這個邀請函申請護照也很難，因為當地公安局認為這家公司有問題，建議他不要出去。

中國「走線者」在美國邊境人員的指示下，走過農田去集合點。（路透）

★義入學邀請 上網買的

後來，他在淘寶上發現有人辦理去義大利留學。初中畢業的他說，他交錢後，也拿到一個義大利的假的入學邀請，隨後就用這個假的入學邀請申請到護照。但是，他還要拿到港澳通行證，才能出境。他又申請到港澳通行證。

他說，2022年12月25日，他和朋友一家通過香港出境。他說，香港邊防查得很嚴，差點識破了他們。「我們在車上等了兩個小時，在接近5點的時候才被放行。」許多人到了香港以後就乘坐飛機去厄瓜多。厄瓜多位於中美洲，持有中國護照可以免簽入境，並最多可停留90天，是走線美國的最佳跳板。

但是，他們走的是另外一條道路，即經泰國去土耳其，然後從土耳其再去厄瓜多。

沿途的見聞也讓他很生氣。他說，他們從泰國上飛機去土耳其時，泰國邊防的人員對日本和南韓旅客比較客氣，而且還幫助提行李。「他們看我們20個人的隊伍，故意抽查我們。」最後，他們在泰國機場順利登機了。

邊境巡邏隊護送無證中國移民。(路透)

★路上不好走 聯繫蛇頭

讓他們沒有想到的是，他們離開土耳其去厄瓜多時遇到麻煩。他們要從土耳其飛往厄瓜多的首都基多，但是這班飛機要在哥倫比亞的波哥大轉機。如果要在哥倫比亞轉機，土耳其機場要給他們兩張票，第一張是土耳其的伊斯坦堡機場到哥倫比亞的首都波哥大，第二張是從波哥大到厄瓜多的首都基多。但是，機場只給他們一張從伊斯坦堡到波哥大的機票。「我們嘗試很多次，最後最後聲稱退票，才拿到兩張機票。」

小徐說，今年1月，他們到了厄瓜多的首都基多，住進民宿。「我發現，民宿裡住的全是中國人，都是走線的。」他說，厄瓜多因為經濟比較差，比較歡迎中國人，還免費給中國人打疫苗。他說，到了基多，他們就開始尋求進入美國的途徑。「這條路我們不好走，就聯繫了蛇頭。」

他說，中美洲的國家都很小，坐汽車幾個小時就進入另外一個國家。他們經過哥倫比亞等國家，最終來到巴拿馬。「巴拿馬警方把我們視為難民，還提供服務，幫助背小孩和行李。」他說，如果背小孩翻一座山，他們要多收50美元。「我是一個人，支付400美元的個人費用。」

走線者從巴拿馬過境，要穿過巴拿馬的熱帶雨林。「一開始，我聽說要穿過雨林，覺得很恐怖。」他們共走了兩天半的時間，就穿過了雨林。他說，他走過才知道，穿過雨林並不可怕。「我只是見過許多螞蟻，聽過野獸叫，但是沒有見過蚊子。」他承認，他有一段時間落單了，感到很害怕。

不少中國兒童跟著家人「走線」進入美國。（路透）

★最怕下雨天 易出意外

他說，走線最怕的就是下雨，因為地上泥濘難行，容易出意外。「我聽說，有個中國河北的走線者掉到河裡淹死了。」他說，有的走線的中國人帶著孩子，孩子也只有七、八歲。「我發現，孩子也很能吃苦，一直走，也不叫累。」他對巴拿馬的印象很好，因為巴拿馬的軍隊來接他們，安排他們過境。

然後，他們要坐車從巴拿馬前往哥斯大黎加，再從那裡去尼加拉瓜。在這一路上，各國警察 不停地上車來檢查，有的要錢，有的不要錢，但是要把人送往南邊幾十公里。「我被送過一次，是幾十公里。」他說，有人不走運，被送往南部幾千公里。「他們然後再返回，耽誤不少時間。」

他說，他帶了一些美元現鈔，還有兩張中國的銀聯卡。「有一個銀聯卡在泰國不能用了，我用第二張銀聯卡支付所有的費用。」他說，他早就做好防備，把大量的美元藏在鞋子裡，然後縫起來，讓警察找不到。同時，他還把大錢藏進洗髮水、皮帶等裡面。如果警察要錢，就把走線者帶進廁所，搜身找錢。他就在外衣的兜里放上幾十美元，方便警察搜查。有的警察比較守規矩，如果找到100美元，還退回80美元。「有的走線者沒有藏好錢，被警察搜去1000多美元。」

今年1月13日，他達到墨西哥 城，等待朋友的消息。但是，朋友14日出發前往美國，他15日給朋友發微信，但是一直沒有消息。「我擔心朋友出事了，於是不敢行動，停了下來。」他說，手機對他的走線幫助很大。他與朋友和蛇頭聯繫要用手機上的微信，與外國人的溝通要用手機上的翻譯功能，因為他不會外語。

★理論上費用 5萬人民幣

小徐說，理論上走線去美國花個四、五萬元人民幣(約5700至7200美元)就能到，但他運氣差點，共花費7.5萬元人民幣。他說，這主要是沿途被信用卡被卡機、多次購買機票、酒店住宿費用等花費，大概損失2萬元人民幣。

1月22日，他們一行到達美墨邊境。從墨西哥首都到美墨邊境，沿途有許多警察要上車檢查。「只要是中國人，警察就要你交錢。」因此，他都是在兜里準備一點零錢。他說，他們自己無法翻牆過境，聯繫了蛇頭。他聯繫的蛇頭叫張迪，是一名華人。「我估計這是他的假名。他專門安排中國人翻牆進入美國。」1月23日，張迪安排他和十幾個中國人翻牆。

他說，從墨西哥到美國，共有三個方法，分別為陸路、水路和空路。陸路就是翻越美墨邊境牆，進入美國；水路就是經太平洋沿岸進入美國；空路就是買關坐飛機進入美國機場。他說，他們一行決定走陸路。但是，陸路主要有兩條線路，一條是東線，進入美國德州；一條是西線，進入美國加州 。他們分析，德州是紅州，對移民比較嚴厲，而加州是藍州，對移民比較友善，關押的時間比較短。於是，他們決定走西線。

他們順利進入美國境內。因為十幾個人一起走路，被美國邊防人員發現。美國邊防人員把他們用汽車運至加州拘留所。「那個房間只有30平方米，共關押七、八十人。」他說，拘留所內伙食也很差，漢堡很小，一天只給一個蘋果，還給果汁喝。「我無法睡覺，就坐在地上。」

他說，進入拘留所後，有人無法忍受這個環境，精神崩潰，甚至用頭撞牆。他當時流鼻血，拉肚子，而且獄警對他們也不友好，要「中國人滾回去，說我們帶來了新冠病毒」。他說，「美國人對我們這種態度，我能理解。」幾天後，加州警方用飛機把他們運到德州。

★德州監獄裡 住40多天

他在德州監獄裡住了40多天。其間，獄警問他們是否要申請政治庇護。他說，如果不申請，他就要被遣返回中國。「我不想回國，就申請了政治庇護。」後來，他被釋放出來，準備上移民法庭。從德州監獄出來後，他先去了加州洛杉磯的丁胖子廣場，想在那裡找工作。由於最近進來的人比較多，每天的工錢只有100美元至120美元。「我嫌錢少，就來到紐約。」