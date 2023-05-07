封面故事／闖美賭命運 前景難料

德州邊境有中文翻譯在協助巡邏隊員處理偷渡的中國移民。(路透)

加州華人律師劉龍珠說，新冠疫情爆發後，中國興起「潤」（RUN）熱潮。許多中國人想離開中國，但必須有一共去向，於是他們首選美國。因此，「走線」來美成為一種潤的模式。知情者說，現在的走線者與20多年前的偷渡 者不同。

過去，偷渡者主要是福建人，從蛇頭（安排接洽偷渡者）到蛇腳，都是一個地方的人。 「蛇頭幫助蛇腳安排行程，包括在美國的住處和就業，甚至還有請律師申請政治庇護 。」而現在的中國走線者來自全國各地，沒有蛇頭組織，走線者各自為政。 「他們像無頭蒼蠅一樣，到處亂竄，行動比較盲目。」因此，很難預測這些人將來會怎樣。

一名要求匿名的家庭旅館老闆說，他目前出租九個舖位，房客主要是走線者。 「今年初開始，走線者一下子多起來。」他常常與他們聊天，從中了解一些情況。他說，這些走線者認知比較低，行動也比較盲目。他們從網絡上看到一些東西，就感到好奇，也想出來闖一闖。

他接待的第一個走線的大陸華人是在2022年年初。當時，中國已經部分放開，有人還是能夠出境。他遇到的走線者主要來自中國的東北、西北、西南和華南。走線者多來自經濟不發達地區，但也有國內的一線城市。 「我僅遇到了一名來自深圳的走線者。」

走線人口 多初高中生

這名家庭旅館老闆說，走線者的年齡多在20多歲到40多歲之間，男性為主，女性約占四分之一。走線者的文化水平都不高，多是初高中生和中專生。他認為，走線的主要原因就是他們在國內看不到希望，對中國的未來發展缺乏信心。 「他們也想改變，但是改變不了。」有的人是生意破產了，工作丟了，甚至擔心能否保證溫飽。

走線者的流動性很強，到處漂移，換工作比較勤。 「由於走線成本低，他們總想找到一個錢多、工作輕鬆的工作。」他們與早年的福建偷渡者不同。當時，福建偷渡者大多數進入中餐館，為了償還昂貴的偷渡費，每天在餐館裡苦幹。因此，他們把中餐館開到全美各地，甚至窮鄉僻壤。

走線租戶與正常租戶不同的是。他們既沒有美國駕照，也沒有中國護照。他聽說，走線者在墨西哥的時候，都會把中國護照留在蛇頭處，等到他們來到美國有了相對固定的住處後，才給墨西哥的蛇頭打電話，請他們寄護照過來。 「但是，大部分護照都被美國海關扣住了。」

他說，走線者來到美國以後，就去當地的中國領事館申請補發護照。 「中領館也不知道他們是走線者，也會給他們辦理。」

目前，紐約市法拉盛的華人中介很多，有人在馬路上派發傳單，還有的拿著大喇叭喊，幫助人們辦中國護照。 「只要出錢，就會有人幫助他們辦理。」現在走線已經成為一個產業鏈，要什麼有什麼。

抖音視頻 成走線教材

這名家庭旅館業主說，走線者也是受到視頻的影響，偷渡美國。 2022年，一些走線成功者製作小視頻，在抖音和小紅書上播放。 「這些人把偷渡改成走線，以躲避審查者的審查」，這些視頻詳細講解走線的路線及蛇頭的聯繫方式， 「許多人把這些視頻視為走線的教材」。

他說，最近那名來自深圳的走線者回國去了。他說，這名深圳的走線者來到美國以後很後悔。他在深圳有幾套房產，還有老婆孩子。 「他對我說他上了視頻的當，以為走線是來美國的正常程序。」他到了墨西哥以後才知道，所謂的走線就是偷渡，但是已經沒有退路了，只好走線來到美國，申請政治庇護。

有的走線者告訴他，走線者的目標國家主要是美國和歐洲，也有去東南亞的，但比較少。他們走線的首要條件是，附近必須有對中國人免簽或者落地簽的國家。這樣，他們就可以拿著護照前往這些國家，然後再伺機進入目標國家。 「如果要走線美國，他們必須先到厄瓜多爾。」

他認為，走線是當今時代的產物。中國走線者是否持續增加，要看中國經濟的狀況。如果經濟好轉，工作好找，走線者就會減少，否則就會增加。 「我認為，國內想管理走線者也比較難。」他舉護照例子說，雖然政府不輕易發放護照，但只要花錢就能辦到，「已經形成一個產業鏈」。

走線者告訴他，許多人出不起走線的費用，就通過貸款獲得。 「國內網上的貸款五花八門，總能貸到。」他說，有的走線者已經到了美國，還能申請到國內的貸款。 「他們都不準備回去，能貸到就貸多少，反正不準備還了。」

手機 萬能 提供全面服務

「法拉盛勞工家庭協會」會長萬延海說，現在的走線者與以前的偷渡者情況完全不同。現在，走線者拿著一個手機，通過手機制定自己的來美線路，同時還用手機上谷歌翻譯與外國人交流，甚至用手機填寫政治庇護表格。 「這是手機普及以來的新的現象。」

為何現在走線者這麼多？他分析認為，這是因為美國移民局將在今年5月恢復一項政策，即要申請政治庇護只能在國外提出，進入美國以後就不能申請了。有人把消息通過視頻播出後，得到消息者趕緊走線，力爭在截止日前通過美墨邊境進入美國境內。

他說，2022年初，他臨時成立了這個協會，當時是為了支持無家可歸者。今年初，他將這個臨時機構註冊成非營利組織。他們主要幫助這些人申請政府福利，如申請免費住房、糧食券、幫助翻譯英文信函等。

通過這些社區服務，他接觸到許多走線者，了解到由於疫情封控許多人想離開中國。協會從成立到現在，大約二、三十個來到紐約的中國走線者聯繫了他們。他們聲稱自己是難民，但他估計，有的走線者是難民，但是有的不是，他們應是為了拿到美國身分才說自己是難民。 中國偷渡者搭船尋找適合的下船入境地點。（路透）

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來源：世界新聞網