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料理功夫／韓式涼拌桔梗花根

閔娜
韓式涼拌桔梗花根
韓式涼拌桔梗花根

有一次，在一個聚會中吃到ㄧ種看起來像樹根，但極為可口開胃的韓式泡菜。打聽之下，是桔梗花的根（Bellflower/balloon flower/Platycodon），原產於中國等亞洲國家。中國人視其有消炎作用，把它做為要藥用，治療感冒、多痰等病；桔梗花根營養及纖維豐富，韓國人視為健康食材。以下介紹如何做這道涼拌菜。

材料：

乾桔梗花根約90克。

拌料：

韓式辣醬1/4杯、辣椒粉2～3匙、醬油1匙、糖1匙、白醋3匙、韓式米糖漿或蜂蜜1匙、鹽1/2匙、大蒜丁2顆、麻油、熟芝麻。

韓式涼拌桔梗花根
韓式涼拌桔梗花根

作法：

1.桔梗花根泡水過夜，隔日將它瀝乾，並用鹽搓去苦味， 洗淨。

2.將所有拌料置入盆中後，加入桔梗花根拌勻，上灑麻油、熟芝麻即可。

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