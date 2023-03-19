料理功夫／紅麴料理3款

自製紅麴醬

長輩送來了自製的紅麴醬料，當下有點盛情難卻，因為不知道要如何料理？雖然知道紅麴很不錯，但很少用紅麴做菜，想著是長輩自釀的，沒有添加物，於是開始詢問作法，透過網路多方尋找，獲益匪淺。

因為是自己製作，這紅麴醬越放顏色越深，看起來安心，料理顏色又非常的討喜，大人小孩無形中都接受了。

紅麴醬燒肉

紅麴醬燒肉

材料：

五花肉600克、紅麴醬3大匙、醬油適量、米酒10毫升、冰糖5克、鹽適量、水150毫升。

作法：

1.先將五花肉汆燙好，洗淨備用，倒入鍋中翻炒至焦黃並瀝油，再倒水、醬油和米酒燜煮五花肉。

2.大火燒開後中火煮10分鐘，加入冰糖，小火燜燒約40分鐘，煮至呈琥珀色，最後倒入紅麴醬翻炒，收乾湯汁即可出鍋。

紅麴素炒麵腸

紅麴素炒麵腸

材料：

麵腸6條、紅麴醬2大匙、素蠔油1大匙、糖（可不加）、鹽適量、香油適量（可自行選擇是否添加）。

作法：

1.麵腸洗淨切成片狀。

2.鍋中倒入油，放入切片麵腸煸炒。

3.加入紅麴醬、素蠔油、糖、鹽混和快速拌炒，起鍋前加入適量香油。

紅麴米糕

紅麴米 糕

材料：

糯米3杯、紫米10克、米酒半杯、紅麴醬2大匙、水1杯、麻油2毫升、糖、鹽適量、核桃 適量（裝飾用）。

作法：

1.糯米、紫米洗淨濾乾，加水、紅麴醬、米酒、糖、鹽攪拌均勻，放電鍋蒸熟，糯米跟水跟米酒的比例是3：1：0.5～0.6左右。

2.核桃壓碎備用。

3.電鍋開關跳起，加入麻油攪拌，蓋上鍋蓋續燜10分鐘，起鍋壓模，上面點綴核桃即可。

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