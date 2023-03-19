養生／燕麥奶不是奶類 不能取代牛奶

燕麥奶不是「奶類」，而是「全穀雜糧類」。 (Getty Images)

近幾年植物奶蔚為風潮，以「燕麥奶」最受歡迎，豆漿和牛奶 相形失色。營養師提醒，別被名詞誤導，燕麥奶在營養學上並不是「奶類」，而是「全穀雜糧類」，一小瓶相當於半碗飯，營養上也不能取代豆漿或牛奶。

澱粉類 減重 喝反而變胖

台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，近來在體重管理門診觀察，有些減重的民眾特別愛喝燕麥奶，覺得燕麥奶比較健康，早上10點喝一瓶、下午喝一瓶，晚上再喝一瓶，結果不但沒有變瘦，反而還變胖。

劉怡里指出，他們可能被燕麥奶的「奶」字誤導，殊不知，燕麥奶其實算澱粉類，餐間喝一小瓶市售燕麥奶，相當於六湯匙乾燕麥片，等於吃了半碗飯下肚。不過，市售燕麥奶成分單純，只要注意選擇「無糖」，可算是健康飲品。

水溶性膳食纖維 助排便

燕麥奶和燕麥片一樣有「β-葡聚醣」，是一種水溶性膳食纖維，可增加飽足感、有助排便順暢。只是不能誤以為燕麥奶顏色白白的又有個「奶」字，就可取代豆漿和牛奶。燕麥奶是澱粉類，蛋白質 、鈣質的含量都遠不及豆漿和牛奶。

劉怡里指出，燕麥奶、豆漿、牛奶在六大食物類別裡分屬不同類別，從這個角度去理解，就很容易了解三者不能互相取代。

燕麥奶是澱粉當中的「全穀雜糧類」，可以與燕麥奶互相替代的是地瓜、糙米飯、蕎麥麵等主食類。

豆漿則是六大類食物中的「豆魚蛋肉類」，可說是植物性的肉類，富含優良植物性蛋白質和不飽和脂肪酸，還有大豆異黃酮，對於三高患者和更年期婦女是良好的蛋白質來源。

成年人可根據體重估算每日攝取量，每公斤體重應攝取一公克蛋白質；基於飲食均衡，建議植物性與動物性蛋白質各占一半。

牛奶含豐富鈣質、維生素B2，且牛奶有優質的動物性蛋白質，建議，每日應攝取1.5份奶類，可每天早晚各喝一杯240毫升的乳品，如果有乳糖不耐症，可以用優格、無糖優酪乳等其他乳品代替。