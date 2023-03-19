我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「混毒」最致命 金山75%毒品致死者混用芬太尼等毒

參院承認「麥克馬洪線」是中印邊界線 藏南屬印度管轄

養生／燕麥奶不是奶類 不能取代牛奶

邱宜君
燕麥奶不是「奶類」，而是「全穀雜糧類」。 (Getty Images)
燕麥奶不是「奶類」，而是「全穀雜糧類」。 (Getty Images)

近幾年植物奶蔚為風潮，以「燕麥奶」最受歡迎，豆漿和牛奶相形失色。營養師提醒，別被名詞誤導，燕麥奶在營養學上並不是「奶類」，而是「全穀雜糧類」，一小瓶相當於半碗飯，營養上也不能取代豆漿或牛奶。

澱粉類 減重喝反而變胖

台灣台安醫院體重管理中心營養師組長劉怡里表示，近來在體重管理門診觀察，有些減重的民眾特別愛喝燕麥奶，覺得燕麥奶比較健康，早上10點喝一瓶、下午喝一瓶，晚上再喝一瓶，結果不但沒有變瘦，反而還變胖。

劉怡里指出，他們可能被燕麥奶的「奶」字誤導，殊不知，燕麥奶其實算澱粉類，餐間喝一小瓶市售燕麥奶，相當於六湯匙乾燕麥片，等於吃了半碗飯下肚。不過，市售燕麥奶成分單純，只要注意選擇「無糖」，可算是健康飲品。

水溶性膳食纖維 助排便

燕麥奶和燕麥片一樣有「β-葡聚醣」，是一種水溶性膳食纖維，可增加飽足感、有助排便順暢。只是不能誤以為燕麥奶顏色白白的又有個「奶」字，就可取代豆漿和牛奶。燕麥奶是澱粉類，蛋白質、鈣質的含量都遠不及豆漿和牛奶。

劉怡里指出，燕麥奶、豆漿、牛奶在六大食物類別裡分屬不同類別，從這個角度去理解，就很容易了解三者不能互相取代。

燕麥奶是澱粉當中的「全穀雜糧類」，可以與燕麥奶互相替代的是地瓜、糙米飯、蕎麥麵等主食類。

豆漿則是六大類食物中的「豆魚蛋肉類」，可說是植物性的肉類，富含優良植物性蛋白質和不飽和脂肪酸，還有大豆異黃酮，對於三高患者和更年期婦女是良好的蛋白質來源。

成年人可根據體重估算每日攝取量，每公斤體重應攝取一公克蛋白質；基於飲食均衡，建議植物性與動物性蛋白質各占一半。

牛奶含豐富鈣質、維生素B2，且牛奶有優質的動物性蛋白質，建議，每日應攝取1.5份奶類，可每天早晚各喝一杯240毫升的乳品，如果有乳糖不耐症，可以用優格、無糖優酪乳等其他乳品代替。

劉怡里建議，若地瓜吃膩，可換喝燕麥奶，但吃了主食類又喝燕麥奶，就要記得多算半碗飯熱量。

牛奶、豆漿、燕麥奶，成分比一比 （整理製表／邱宜君）
牛奶、豆漿、燕麥奶，成分比一比 （整理製表／邱宜君）

牛奶 蛋白質 減重

上一則

養生／預防、解除宿醉 科學方法才有效

下一則

醫藥／不菸不酒突然急性中風 竟是多血症作怪

延伸閱讀

紓解蛋荒 台官兵改喝豆漿 農委會：是加菜

紓解蛋荒 台官兵改喝豆漿 農委會：是加菜
植物奶「不如乳製品健康」 FDA：營養價值差很大

植物奶「不如乳製品健康」 FDA：營養價值差很大
健康飲食 攝取原則：紅肉少白肉多

健康飲食 攝取原則：紅肉少白肉多
用奶油煎牛排 「雙重動物性飽和脂肪酸」最危害健康

用奶油煎牛排 「雙重動物性飽和脂肪酸」最危害健康

熱門新聞

拜登夫婦都點的這道通心粉，引起To share, or not to share?的議論。（取自Instagram）

新聞眼／拜登夫婦餐廳用餐點相同主菜 犯大忌？

2023-03-12 09:22
高速公路沿途明亮、有趣且形狀奇特的速食店外觀正逐漸消失。圖為連鎖漢堡速食店阿比。（Getty Images）

美國現象／全美速食店古怪魅力門面 走入歷史

2023-03-12 12:22
保持財務紀律及採取謹慎的退休儲蓄方法，將為退休人士提供更好的生活。(取自pexels)

理財百科／節省5開銷 可延長退休儲蓄

2023-03-12 03:16
露西來到美國後，在紐約中央公園的草地上愉快奔跑。(王自勉提供)

封面故事／萌寵相伴 歡迎，我的美籍華狗

2023-03-12 16:45
（歐新社）

猜猜看／我沒見過的洛杉磯雪景

2023-03-12 03:19
瑪亞探訪泰國大象庇護中心。(俞嘉琳提供)

封面故事／流浪動物救助中途站 讓牠們不必再流浪

2023-03-12 12:45

超人氣

更多 >
川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定

川普預告自己將於下周二被捕 是否上銬由這單位決定
隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」

隋棠狠甩惡鄰 海邊穿激短熱褲「美臀全看光」
美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響

美擬禁赴美中航班飛越俄領空 這幾個航班將受影響
伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣

伊能靜兒子歡慶21歲 女裝浪漫捲髮美成這樣
三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍

三航司不增直飛航班 美飛中機票價翻倍