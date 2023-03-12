醫師的話／8個小習慣 增加高血壓風險

一項研究報告發現，單身、獨居甚少有社交活動者，平均來說血壓都較高。（Getty Images）

根據美國心臟學會(American Heart Association)的估計，在美國幾乎每兩個人就有一個人有高血壓 (Hypertension)。

高血壓常常被認為是一個無聲的劊子手，是引起中風 、心臟病 和心力衰竭的主要原因。

許多人認為已經鍛鍊，而且服藥應該沒有什麼大問題了，可是個人的生活的小習慣也可能增加患者面臨的風險。怎麼說呢？

1.是否為單身或反社交者？

在一項針對2萬8000名年齡在45到85歲之間的成年人，所進行的研究報告(Conklin study)發現，那些單身、獨居，甚少有社交活動，或者是不太願意參與社交網路的女性，平均來說血壓都較高。

至於是否因為激素、生理因素或者是其他特別原因，就不得而知了。

無論如何，孤立寂寥的感覺對血壓是不好的。另外一個針對50到68歲成年人的血壓追蹤研究，發現有孤立傾向的人，收縮壓比一般人要高10-30點。

2.睡眠時間不規律嗎？

明尼蘇達州的馬友診所(Mayo Clinic)數年來的數據發現，若是不能連續睡眠六到八小時的人，血壓會升高。不僅僅是當天晚上血壓升高，第二天也會升高。主要是因為，失眠可能使高血壓病人交感神經的活性增加，導致血壓處於持續升高狀態。

因此，高血壓病人要維持血壓的平穩，改善睡眠質量非常重要，可顯著降低其心、腦血管意外的發生率。最好在同一時間睡覺和起床，睡前90分鐘避免鹽水和進食，不要在床上看電視。

3.是否有常常憋尿的習慣？

克里夫蘭診所(Cleveland Clinic)血壓障礙中心的內科主任在年會上說，膀胱尿漲的時候，收縮壓大約會增加10到15點。所以總是建議在給病人調節高血壓藥量的時候，要病人先排尿再測量血壓，以減少誤差。

一般來說，去看戲或者長途開車或走路之前，都應該先上個廁所。另外經常在晚上要起床去小便的話，很可能也是高血壓的症狀。如果發現有高血壓的症狀，除了要打電話給醫生之外，還要趕快去小便，降低了血壓，才坐下來休息。

4.是否忽視了含鉀質的食物？

礦物質鉀可以抵銷身體中鈉(鹽分)的作用，身體中攝入的鉀愈多，透過尿液排出的鹽分就愈多。根據美國腎臟學會(American Society of Nephrology)期刊的報導，鉀還有助於緩解血管壁的張力、降低血壓，並幫助控制體內液體、保持肌肉順利運作。男性每天應該攝取3400毫克的鉀元素，女性則需要2600毫克。

美國心臟學會建議的含鉀健康食物，如蔬菜、水果、堅果、種子、麥片、全穀物、乳製品等，都是高鉀食物。其他的全穀根莖類，如地瓜、馬鈴薯、南瓜、芋頭、綠豆等，雖屬於健康高纖的食品，但它們的鉀離子含量也很高。

5.是不是很久沒有檢查甲狀腺？

不論是甲狀腺亢奮或者是功能不足，都會升高血壓，特別是甲狀腺機能亢進與心血管疾病有直接的關係。

一般來說，每個人一年至少要檢查一次，若是有家族史的人，應該每六個月檢查一次。

6.長期服用止痛藥嗎？

許多人因為存在著慢性疼痛的問題，在不知不覺中使血壓升高。雖然是服用非類固醇抗癌藥物可以減輕疼痛，但同時也會增加高血壓的風險。如果疼痛持續超過數周，一定要去看醫生找出原因治療才好。

7.飯後一杯酒活到99是真的嗎？

飯後喝一杯酒可以放鬆一下，可是根據一項大規模的研究包括1萬7000名美國成人，發現若是每周喝7到13杯酒就大大增加了高血壓的風險。即使是適度的飲酒者也比不飲酒的參加者，高血壓的風險高出53%。

8.是否正在服用醫師不知道的藥？

根據麻州塔夫茨醫療中心(tufts medical center)的研究發現，18.5%的成年人高血壓患者，是因為服用了導致高血壓升高的藥物的影響。舉例來說像非類固醇消炎藥如Aleve , Motrin以及減充血劑Sudafed。另外一些抗抑鬱症藥及免疫抑制藥劑也會增加高血壓，所以一定要把自己服用的藥物告訴心臟科醫師。

其他根據400多項研究的分析指出，定期運動如快走，能像藥物一樣的有效降低高血壓。另外試著深呼吸，腹式呼吸，能使身體透過釋放壓力激素(例如皮質純和腎上腺素)進入血液，而調節緊張的情緒能夠降低血壓。