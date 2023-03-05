料理功夫／中式玉米濃湯

中式玉米濃湯

材料：

雞胸肉1份、奶油玉米濃湯罐頭1個、雞湯罐頭1個、水、嫩豆腐半盒(切小塊)、蛋2個、叉燒包或長麵包備用。

調味料：

鹽、香菇調味料1大匙、醬油2大匙、米酒2大匙、麻油1大匙、太白粉5大匙。

中式玉米濃湯食材

作法：

1.雞胸肉切絲，加入醬油2大匙、米酒2大匙、麻油1大匙、太白粉1大匙拌勻備用。

2.大湯鍋倒入奶油玉米濃湯罐頭1個，雞湯罐頭與水以1：3比例作為高湯，放半盒嫩豆腐，湯底燒開後加入鹽和1大匙的香菇調味料，試吃鹹淡。

3.等湯燒滾後分次放入雞肉絲再煮1分鐘，將4大匙太白粉加半杯水拌勻後倒入湯鍋，調拌成濃湯後加入2顆打散的蛋，湯煮滾後1分鐘，加點麻油即可。也可加白胡椒粉或蔥花。

4.香濃的玉米濃湯搭上叉燒包或長麵包，就是簡單美味的一餐。

中式玉米濃湯

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