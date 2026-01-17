DIY愛好者樂在改造舊家具 賦與全新用途

我的頻道

DIY愛好者利用回收門板打造內建衣櫥。美聯社
基於永續、成本、美觀性和對物品的情感，越來越多設計師和DIY愛好者為舊家具注入新活力，他們不只修復，還把舊家具升級改造，一張布滿刮痕的舊餐邊櫃可能搖身一變成為時髦的電視櫃，被用舊的家具在巧手打造下被賦予全新用途。

美聯社報導，田納西州納什維爾的設計師勒羅伊（Debbie Mathews Leroy）說，舊家具的使用痕跡和年代感讓它們獨一無二，也是新家具難以複製的，她在顧客的廁所裡的鄉村風格檯面上裝了一個石材的洗手槽。賓州溫尼伍德（Wynnewood）的家具升級改造愛好者里德（Jessie Tristan Read）說，她喜歡在時尚的廚房中看到古董櫃子，能在提供儲物空間的同時，為廚房增加溫暖和魅力。

Chairish是專門販售復古藝術品和居家裝飾品的網站，副總裁法登（Noel Fahden）對於那些想買古董家具的人有一些建議，他說絕對不要忽略測量，量三次也不嫌多，若一個雕飾衣櫃無法通過家裡大門，再怎麼漂亮也沒用。

法登說，也要問問題和做功課，了解家具過去的故事有助於幫你決定如何翻修以及要花多少錢翻修，也不要忽略最後家具的表面處理，物件在拍賣網站上的照片裡看起來很美，但日曬褪色、水漬或煙熏的痕跡可能無法修補，或是需要花大錢才能修復。

達拉斯室內設計公司Paige Studio的巴頓（Courtney Batten）說，她會避免購買以中密度纖維板（medium-density fiberboard）或層壓板製成的物件，及吸菸者的家具。

舊家具可以大刀闊斧改造，也可以只改動一點地方。巴頓說，很多人喜歡把梳妝台改成浴室盥洗台，雖然漂亮但所費不貲，水電改造會讓成本飆升，比直接買一個盥洗台貴很多，所以若喜歡翻修舊家具，記得這是為了時尚風格，不是為了省錢。

其他翻修的點子包括把店鋪或郵局很多隔板和抽屜的櫃子可以改裝成存放文具文具、布偶的收納櫃、梳妝台變成一台推車、CD架變成珠寶收納處、雜誌架改造成毯子架，有精美雕飾的舊門板可以變成床頭櫃，損壞的地毯經過搶救後裱框，變成藝術品的同時還能保留背後的故事。

很多人喜歡把梳妝台改成浴室盥洗台，雖然漂亮但所費不貲。美聯社
