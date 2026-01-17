DIY愛好者樂在改造舊家具 賦與全新用途

DIY愛好者利用回收門板打造內建衣櫥。美聯社

基於永續、成本、美觀性和對物品的情感，越來越多設計師和DIY愛好者為舊家具注入新活力，他們不只修復，還把舊家具升級改造，一張布滿刮痕的舊餐邊櫃可能搖身一變成為時髦的電視櫃，被用舊的家具在巧手打造下被賦予全新用途。

美聯社報導，田納西州 納什維爾的設計師勒羅伊（Debbie Mathews Leroy）說，舊家具的使用痕跡和年代感讓它們獨一無二，也是新家具難以複製的，她在顧客的廁所裡的鄉村風格檯面上裝了一個石材的洗手槽。賓州 溫尼伍德（Wynnewood）的家具升級改造愛好者里德（Jessie Tristan Read）說，她喜歡在時尚的廚房中看到古董櫃子，能在提供儲物空間的同時，為廚房增加溫暖和魅力。

Chairish是專門販售復古藝術品和居家裝飾品的網站，副總裁法登（Noel Fahden）對於那些想買古董家具的人有一些建議，他說絕對不要忽略測量，量三次也不嫌多，若一個雕飾衣櫃無法通過家裡大門，再怎麼漂亮也沒用。

法登說，也要問問題和做功課，了解家具過去的故事有助於幫你決定如何翻修以及要花多少錢翻修，也不要忽略最後家具的表面處理，物件在拍賣 網站上的照片裡看起來很美，但日曬褪色、水漬或煙熏的痕跡可能無法修補，或是需要花大錢才能修復。

達拉斯室內設計公司Paige Studio的巴頓（Courtney Batten）說，她會避免購買以中密度纖維板（medium-density fiberboard）或層壓板製成的物件，及吸菸者的家具。

舊家具可以大刀闊斧改造，也可以只改動一點地方。巴頓說，很多人喜歡把梳妝台改成浴室盥洗台，雖然漂亮但所費不貲，水電改造會讓成本飆升，比直接買一個盥洗台貴很多，所以若喜歡翻修舊家具，記得這是為了時尚風格，不是為了省錢。