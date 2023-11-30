華人執行長克服特殊恐懼 助她商界闖出一片天

趨勢科技執行長陳怡樺。記者季相儒／攝影

一般人或許很難想像，叱吒風雲的商界女強人也有需要克服的恐懼。網安公司趨勢科技（Trend Micro）執行長陳怡樺（Eva Chen）便飽受「飛蟲恐懼症」（Lepidopterophobia，亦即蝴蝶、飛蛾等昆蟲會引起焦慮或恐慌）的困擾；也許這聽起來像個冷笑話，但這種恐懼症曾經嚴重干擾了她的日常生活，讓她從小無法自由玩耍，也無法探索家附近的田野。

但在克服這項恐懼的過程，也幫助陳怡樺在商業領域中有勇氣闖蕩，尤其是當她需要做出艱難決定的時候。陳怡樺在消費者新聞與商業頻道（CNBC）的節目「我最大的教訓」（My Biggest Lessons）中分享，不知為甚麼她小時候很怕蝴蝶，至今仍不知原因何在，她就是覺得蝴蝶看起來很奇怪。

當陳怡樺接掌趨勢科技後，她決定透過蝴蝶標本來面對自己的恐懼。她體認到如果想成為最好的自己，無論從實質或象徵意義上，她必須正視心中的恐懼。於是，她開始在辦公室裡掛滿蝴蝶圖片，購買以蝴蝶為主題的文具，甚至參觀了新加坡 的蝴蝶園。

陳怡樺說，她在房間裡到處放著蝴蝶標本，強迫自己每天看著牠們；她甚至開始穿戴各種蝴蝶圖案的服飾。她說，這很有效，而且讓她明白克服恐懼是培養領導力的一項必要技能；邁出這一步，不僅能讓人擁有更強的自我意識、有勇氣做出艱難的決定，而且還能激勵他人。陳怡樺補充說，一旦她做到這一點，不但克服了恐懼、也更相信自己。

1988年，陳怡樺成為科技界的女性主管，當時女性在科技行業的機會寥寥可數，跳出舒適圈對她成為一名領導者至關重要。

現在，每當陳怡樺需要做個困難決定、或要進行一項棘手的面試 時，她會戴上她的蝴蝶耳環，提醒自己克服恐懼。她說，她會摸著蝴蝶（耳環）對自己說：「我可以做到，我可以克服恐懼。」