每天開車副作用 研究：每多1小時健康風險增6％

聖地牙哥加州大學研究團隊發現開車時間與肥胖、心臟病及糖尿病存在關聯。（歐新社）

研究人員發現一項驚人關聯：開車時間長短與多種健康問題有關。TCD網站報導，聖地牙哥加州大學研究團隊發現開車時間與肥胖、心臟病 及糖尿病 存在關聯。該校都市規劃專家法蘭克（Lawrence Frank）曾發表研究指出，每增加一小時駕車時間，罹患肥胖症、心臟病及糖尿病的風險便上升6%。今年他重新檢視此研究發現，儘管電動車 普及使空氣品質改善，上述風險同樣不變。

法蘭克表示，無論開電動車或燃油車，同樣可能長時間久坐不動，每多花一小時在車內，肥胖機率仍將增加6%。

這項研究為何重要？

法蘭克的研究凸顯打造適宜步行城市與社區的必要性。長期以來，城市過度依賴汽車作為主要交通工具已被視為環境問題：行駛里程越長，排放至大氣層的碳污染就越多。

然而本研究揭示的風險不僅限於環境層面，開車時間越長與依賴汽車導向的基礎設施，對人體健康的衝擊越大。法蘭克也指出，現行交通成本核算往往忽略了純粹依賴汽車所衍生的健康代價。他強調，人們仍罔顧一切地開車，儘管這些問題如此嚴重，卻當它不存在。

這在美國是個重大問題，許多城市的設計明顯為滿足開車者需求，儘管這種狀況開始慢慢地改變。

對此有何解決對策？

法蘭克希望該研究能促使其他都市規劃者理解，打造適宜步行的城市對人們健康十分關鍵。他與團隊正開發能量化開車影響的工具，希望能鼓勵民眾增加步行頻率；低收入社區最能從人行道、樹木、長椅、遮蔭及安全過街設施等改善中獲益。

法蘭克說，他們已精確掌握環境設施如何塑造行為模式，現在是將知識付諸實踐的時候，因為每英里以步行取代開車都很重要。