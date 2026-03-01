我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美媒：伊朗新政權希望對話 川普同意談判

3死14傷 德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」

骨質疏鬆4隱藏跡象 醫師：3招維持健康骨密度

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
對女性來說，骨密度會隨年齡增長成為一個問題，因為骨質疏鬆症會讓骨骼變弱並增加骨折風險；示意圖。（圖／123RF）
對女性來說，骨密度會隨年齡增長成為一個問題，因為骨質疏鬆症會讓骨骼變弱並增加骨折風險；示意圖。（圖／123RF）

很多人維持身體健康時會將注意力放在癌症心臟病等顯著的疾病上，忽略骨骼健康，但對女性來說，骨密度會隨年齡增長成為一個問題，因為骨質疏鬆症會讓骨骼變弱並增加骨折風險，醫師說骨質疏鬆症基本上可以避免，保持適量運動、透過健康飲食或補充劑攝取足夠的鈣和維生素D，有助於維持健康的骨密度。

紐約郵報（New York Post）報導，婦產科醫師哈弗（Mary Claire Haver）說，約50%的女性預料在去世前會發生骨鬆性骨折，這比例是男性的三倍；哈弗也是專門協助女性應對中年所發生變化的健康平台The 'Pause Life的創辦人，她說骨折的後遺症可能很嚴重。

根據國家關節炎、肌肉骨骼和皮膚疾病研究所（National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases），骨質疏鬆症被定義為「當骨礦物質密度和骨量下降或骨骼結構和強度發生變化時發生的骨骼疾病」，這種情況會造成骨頭變得脆弱，跌倒或承受如咳嗽等一點壓力就發生骨折。

哈弗在The 'Pause Life網站上表示，骨折可能造成殘疾、死亡和高昂的醫療成本，但她強調骨質疏鬆症很大程度上是可以避免的，注意生活方式、行為，甚至預先服用預防骨質疏鬆的藥物，都能真正幫助延緩女性因年齡增長而遭遇的獨立生活能力的喪失。

哈弗說，荷爾蒙失調、接受過腸胃道手術、鈣質攝取量低或飲食失調者更容易患骨質疏鬆症，家族有骨質疏鬆病史者風險也較高，曾服用皮質類固醇藥物治療癲癇、胃食道逆流、癌症和器官移植排斥等疾病的人更容易患骨質疏鬆症，患有乳糜瀉、發炎性腸道疾病、腎臟或肝臟疾病、多發性骨髓瘤和類風濕性關節炎的人也是。

哈弗說，骨質疏鬆症有時被稱為「沉默的疾病」，即在發生骨折前可能沒有任何症狀，但仍有一些微小的跡象表明骨密度低於正常水平，如變矮、背痛、牙齦萎縮和指甲脆弱易斷。

有些不健康的習慣也可能導致骨質疏鬆症發生，例如久坐、飲酒過量和抽菸。梅約診所的報告指出，和有更多活動量者相比，久坐的人患骨質疏鬆症的機率更高，哈弗說保持適量運動、透過健康飲食或補充劑攝取足夠的鈣和維生素D，都有助於維持健康的骨密度，對某些人來說，定期進行骨密度測試也很重要，以便監測骨骼健康狀況並及早發現任何潛在問題。

世報陪您半世紀

心臟病 癌症 關節

上一則

即使存夠錢 有這5跡象就別輕言退休

下一則

麥當勞3月重磅推出巨無霸漢堡 熱量也很驚人

延伸閱讀

長者骨折不只是意外 背後恐藏隱形推手 手腕、脊椎與髖部尤其要注意

長者骨折不只是意外 背後恐藏隱形推手 手腕、脊椎與髖部尤其要注意
監控設備尚未投用…22歲中國女子在柬埔寨俱樂部墜8樓亡

監控設備尚未投用…22歲中國女子在柬埔寨俱樂部墜8樓亡
養生／這個維生素超便宜 竟是對抗流感利器

養生／這個維生素超便宜 竟是對抗流感利器
日本自駕出意外 台灣一家五口福島遇車禍 3人骨折重傷

日本自駕出意外 台灣一家五口福島遇車禍 3人骨折重傷

熱門新聞

蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。（美聯社）

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

2026-02-23 14:31
好市多。路透

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

2026-02-24 09:15
8項屋主應知的稅務優惠，值得注意的是，有些為2026年調整內容，並反映了大又美法案（OBBB）的變更，將於2027年申報時適用。路透

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

2026-02-25 09:18
黑巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

某些帶苦味食物 新研究：可增強大腦活動

2026-02-23 09:06
好市多賣有各式各樣的麵包。示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@www.kaboompics.com）

好市多皮塔餅掀搶購 華人配雜菜湯吃狂讚「有媽媽味」

2026-02-27 19:04
示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

全美這家連鎖餐廳 魚類選擇遠多於任何速食店

2026-02-23 10:18

超人氣

更多 >
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光