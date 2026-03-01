骨質疏鬆4隱藏跡象 醫師：3招維持健康骨密度

對女性來說，骨密度會隨年齡增長成為一個問題，因為骨質疏鬆症會讓骨骼變弱並增加骨折風險；示意圖。（圖／123RF）

很多人維持身體健康時會將注意力放在癌症 或心臟病 等顯著的疾病上，忽略骨骼健康，但對女性來說，骨密度會隨年齡增長成為一個問題，因為骨質疏鬆症會讓骨骼變弱並增加骨折風險，醫師說骨質疏鬆症基本上可以避免，保持適量運動、透過健康飲食或補充劑攝取足夠的鈣和維生素D，有助於維持健康的骨密度。

紐約郵報（New York Post）報導，婦產科醫師哈弗（Mary Claire Haver）說，約50%的女性預料在去世前會發生骨鬆性骨折，這比例是男性的三倍；哈弗也是專門協助女性應對中年所發生變化的健康平台The 'Pause Life的創辦人，她說骨折的後遺症可能很嚴重。

根據國家關節 炎、肌肉骨骼和皮膚疾病研究所（National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases），骨質疏鬆症被定義為「當骨礦物質密度和骨量下降或骨骼結構和強度發生變化時發生的骨骼疾病」，這種情況會造成骨頭變得脆弱，跌倒或承受如咳嗽等一點壓力就發生骨折。

哈弗在The 'Pause Life網站上表示，骨折可能造成殘疾、死亡和高昂的醫療成本，但她強調骨質疏鬆症很大程度上是可以避免的，注意生活方式、行為，甚至預先服用預防骨質疏鬆的藥物，都能真正幫助延緩女性因年齡增長而遭遇的獨立生活能力的喪失。

哈弗說，荷爾蒙失調、接受過腸胃道手術、鈣質攝取量低或飲食失調者更容易患骨質疏鬆症，家族有骨質疏鬆病史者風險也較高，曾服用皮質類固醇藥物治療癲癇、胃食道逆流、癌症和器官移植排斥等疾病的人更容易患骨質疏鬆症，患有乳糜瀉、發炎性腸道疾病、腎臟或肝臟疾病、多發性骨髓瘤和類風濕性關節炎的人也是。

哈弗說，骨質疏鬆症有時被稱為「沉默的疾病」，即在發生骨折前可能沒有任何症狀，但仍有一些微小的跡象表明骨密度低於正常水平，如變矮、背痛、牙齦萎縮和指甲脆弱易斷。

有些不健康的習慣也可能導致骨質疏鬆症發生，例如久坐、飲酒過量和抽菸。梅約診所的報告指出，和有更多活動量者相比，久坐的人患骨質疏鬆症的機率更高，哈弗說保持適量運動、透過健康飲食或補充劑攝取足夠的鈣和維生素D，都有助於維持健康的骨密度，對某些人來說，定期進行骨密度測試也很重要，以便監測骨骼健康狀況並及早發現任何潛在問題。