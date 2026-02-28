我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

患慢性疼痛女比男高50% 科學家找出原因

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
密西根州立大學的研究團隊表示，女性不僅較容易患慢性疼痛，持續時間也較長，這是因為女性的免疫細胞活性較低。圖／123RF
密西根州立大學的研究團隊表示，女性不僅較容易患慢性疼痛，持續時間也較長，這是因為女性的免疫細胞活性較低。圖／123RF

英國的慢性疼痛患者人數持續增加，估計影響2千8百萬人，其中大多數是女性，更有研究證據顯示女性患慢性疼痛的可能性比男性高出50%。如今科學家在免疫系統中找到答案，女性患慢性疼痛機率較高的原因是因為免疫細胞活性較低，因此疼痛時間較長，恢復也比較慢。

每日郵報（Daily Mail）報導，慢性疼痛指的是一系列持續的症狀，疼痛持續或反覆發生超過三個月，這個症狀在女性和老年人更常見，研究顯示到2040年，由於英國的人口老化，受慢性疼痛之苦的人將增加約2百萬人。

密西根州立大學的研究團隊表示，女性不僅較容易患慢性疼痛，持續時間也較長，這是因為女性的免疫細胞活性較低；這項研究發現刊登於「科學免疫學」期刊（Science Immunology）。研究的第一作者、密西根州立大學教授勞梅特（Geoffrey Laumet）說，男女感受疼痛的差異有生物學的基礎。

受荷爾蒙調節的免疫細胞，也稱為單核球，負責關閉體內的痛覺受器，研究團隊發現男性因為性荷爾蒙如睪固酮的水平較高，這些細胞更為活躍；團隊現在希望能操控這些細胞來產生更多訊號緩解疼痛，為女性提供更有效的緩解慢性疼痛方法，無需使用藥物。

當體內休眠的神經元被某個原因激活時，例如踢到腳趾，人就會感到疼痛，但對於慢性疼痛患者來說，他們的感受器更容易被激活，有時甚至無需明確的觸發因素，一般人的疼痛感受會隨著身體復原而消退，但若患慢性疼痛，大腦會在觸發因素後持續發送疼痛訊號。

常見的慢性疼痛症狀包括頭痛、關節痛、背痛、偏頭痛和子宮內膜異位症，也會單獨診斷，醫師主要根據病患對疼痛的描述和對疼痛程度的評分診斷，但勞梅特說每個人對疼痛的感知不同。

密西根州立大學的研究發現來自一項早期的動物實驗，研究人員發現雄性小鼠體內稱為「白血球介素-10」（interleukin-10）的單核球水平較高，當他們阻斷男性荷爾蒙時，白血球介素-10的水平就下降，疼痛敏感性增加，團隊因此得出結論，認為疼痛的緩解過程並非被動，而是主動、免疫驅動。

世報陪您半世紀

密西根州 關節

上一則

20年前 YouTube第一部上傳影片 已成博物館收藏品

下一則

收到近20萬醫療帳單 借助AI工具試算省下16萬

延伸閱讀

長假結束腰背痛肩頸僵假日症候群？聯新國際：核心斷線

長假結束腰背痛肩頸僵假日症候群？聯新國際：核心斷線
研究揭免疫系統男女大不同 女性慢性疼痛更久

研究揭免疫系統男女大不同 女性慢性疼痛更久
超NG行為 吃止痛藥又喝感冒熱飲 專家：恐引急性肝衰竭

超NG行為 吃止痛藥又喝感冒熱飲 專家：恐引急性肝衰竭
逾千州大技工罷工 要求晉級加薪承諾

逾千州大技工罷工 要求晉級加薪承諾

熱門新聞

蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。（美聯社）

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

2026-02-23 14:31
好市多。路透

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

2026-02-24 09:15
8項屋主應知的稅務優惠，值得注意的是，有些為2026年調整內容，並反映了大又美法案（OBBB）的變更，將於2027年申報時適用。路透

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

2026-02-25 09:18
黑巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

某些帶苦味食物 新研究：可增強大腦活動

2026-02-23 09:06
示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

全美這家連鎖餐廳 魚類選擇遠多於任何速食店

2026-02-23 10:18
網友利用好市多蝦子用剩的蝦頭熬成湯麵。湯麵示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@JANG 'S ）

好市多蝦頭別扔 內行人曝美味食譜：煮麵不用任何調料

2026-02-22 20:05

超人氣

更多 >
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」