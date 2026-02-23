鏟雪高風險…專家示警 這些人一步都不能馬虎

我的頻道

世界新聞網馬雯婷／即時報導
鏟雪並非輕鬆的工作，每年都有因鏟雪而導致心臟病發作的人。（美聯社）
目前，全國大部分地區正迎來大雪，預計積雪量將非常可觀。這意味著未來幾天，許多人將不得不花大量時間鏟雪。

雅虎新聞網報導，雖然沒有人喜歡鏟雪，但在大雪過後，確保自家與鄰居的安全至關重要。你需要鏟出停車位，並清理一條安全的人行道，以防滑倒或受傷。

然而，鏟雪並非輕鬆的工作：每年都有因鏟雪而導致心臟病發作的人。如果你打算自己鏟雪，一定要以安全為優先。必要時，應尋求他人幫助，或考慮聘請專業服務代勞。

特別提醒年長者或健康狀況不佳的人：根據美國心臟協會（American Heart Association）的資料，大雪後鏟雪對心臟的壓力，其實與跑步機心臟壓力測試相當。對健康的心臟而言，這已是很大的負擔；若有心臟病，更是高風險行為。

多休息

一次鏟大量濕重積雪，尤其在極冷天氣下，對心臟的壓力極大。建議將鏟雪分成多次，每次鏟少量雪，並在中間充分休息。新鮮的雪比舊雪更輕更鬆軟，也更易處理。如果感到疼痛、身體不適或過度疲勞，務必聽從身體的信號，立即停止。

使用小鏟子

使用小鏟子鏟少量積雪，比起一次鏟大量雪，不僅減輕心臟負擔，也降低背部受傷的風險。

避免在大餐或吸煙後鏟雪

大餐和吸煙都會增加心臟負擔，因此在這段時間鏟雪會更危險。國家安全委員會（National Safety Council）建議，最好在這些行為後間隔一段時間再進行鏟雪。

用腿而非背

鏟雪前務必先拉伸身體，並經常休息。鏟雪時應以腿部力量抬起積雪，而非用背部用力，以保護脊椎和腰部健康。

不要害怕尋求幫助

無論是請家人、朋友、鄰居，還是聘請 TaskRabbit 等服務，都不要勉強自己承擔過重工作。健康與安全永遠應放在第一位。總有人願意幫忙，也能順利完成鏟雪。如果對自己是否能勝任有任何疑慮，請以謹慎為上。

