我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬克宏：中國若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應

WSJ：川普新國家安全戰略 對中措辭軟化

心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料

編譯陳韻涵／即時報導
一項新研究發現，「每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高」。路透
一項新研究發現，「每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高」。路透

田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Yaranov)戳破零卡(diet)食品的「謊言」，直言他永遠不會碰「無糖」(zero sugar)飲料。

執業多年的亞拉諾夫經常透過短影音平台「抖音」國際版「TikTok」、Instagram等社群媒體分享保護心臟及維持健康的建議，擄獲許多粉絲支持。

亞拉諾夫在一段觀看次數突破100萬次的影片中說道，「冰箱裡最大的謊言，就是無糖、零卡。你們可能聽過，無糖汽水是更健康的選擇，當你在控制體重或血糖時，這類食品甚至被稱作『更好』的選擇。但新研究表明，實際情況並非如此。這正是我投身心臟醫療領域多年後，不再碰『無糖』飲料的原因。」

亞拉諾夫解釋，一項新研究發現，「每天喝無糖或零卡飲料者，罹患肝病的風險反而比喝含糖飲料的人更高」。

他說：「俗稱代糖的人工甜味劑比真的糖更容易讓人上癮，它會改變腸道代謝和肝臟脂肪的處理方式，導致罹患代謝性肝病的風險增加約60%。下次當你伸手去拿那罐『零罪惡感』的飲料時，請記住『無糖』並非沒有影響，肝臟能分辨不同。」

亞拉諾夫提到的研究上月甫在歐洲消化系醫學會(UEG)年會期間發表，該研究追蹤12萬3788名英國生物樣本庫(UK Biobank)中未罹患肝病的對象。

報告寫道，「飲料攝取的情況透過重複的24小時飲食問卷調查來評估，研究人員調查含糖、低糖或無糖飲料的攝入情況，與罹患代謝功能障礙相關的脂肪肝堆積、疾病及其死亡風險間的關聯。」

亞拉諾夫在社群媒體上分享關於健康和保持年輕的迷思並提出警告，廣受粉絲青睞。他指出，多年來極端的「高蛋白」飲食風潮會對心血管系統造成嚴重破壞，例如風靡一時的「食肉飲食」(carnivore diet)摒棄大部分的植物性食物，改吃肉、蛋和動物製品。

亞拉諾夫寫道，「低密度脂蛋白(Low-Density Lipoprotein，LDL)極高、內皮功能障礙(endothelial dysfunction)、慢性發炎、早熟性動脈粥樣硬化(premature atherosclerosis)」；簡而言之，這代表壞膽固醇飆升至危險等級、血管內壁受損、體內持續發炎，以及脂肪斑過早形成，進而阻塞動脈。

他解釋，「從外表來看，身體宛如一台機器，但內不情況截然不同。我看過一些身體健康的35歲心臟病患者，他們沒有出現任何病症或預兆，就像一顆定時炸彈。」

社群媒體 心臟病 田納西州

上一則

養生旅遊新勝地 達人推薦智利這地方

延伸閱讀

生養是一條河（一七）

生養是一條河（一七）
17歲少年胸痛以為心臟病 查出「劇烈咳嗽」引爆罕見氣縱膈

17歲少年胸痛以為心臟病 查出「劇烈咳嗽」引爆罕見氣縱膈
年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康

年過50 用3個日常小習慣守護心臟健康
寧波女嬰死於心臟手術糾紛 超模何穗為「小洛熙」發聲

寧波女嬰死於心臟手術糾紛 超模何穗為「小洛熙」發聲

熱門新聞

網友分享五十歲後斷捨離五大不買。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Sam Lion）

50歲後「五不買」斷捨離 過來人曝：避開便宜陷阱

2025-11-28 19:06
酪梨。Image by sandid from Pixabay

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

2025-12-01 06:20
在某些州，睡在自己的車裡竟然可能惹上大麻煩。示意圖（路透）

車裡睡覺竟違法？哪裡睡、睡多久…小心一覺醒來收到罰單

2025-12-02 16:32
好市多（Costco）。 （美聯社）

好市多這6款自家商品 價格較知名品牌折半

2025-12-01 10:17
一般來說，冬季是房屋買賣的冷淡季，也是停止在市場掛牌的高峰期，然而今年的情況更是與買家需求疲弱有關。美聯社

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

2025-12-01 11:15
家庭水管系統是精密複雜的裝置，負責輸送潔淨水源並排放污水；因此保持管線與排水系統暢通、避免堵塞損壞很重要。Image by Samuel Mwangati from Pixabay

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

2025-12-01 09:08

超人氣

更多 >
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場

無論AI泡沫爆不爆 專家：這類投資人現在就該賣股出場