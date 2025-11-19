我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

科學家說這5種睡眠壞習慣 恐讓大腦加速老化

世界新聞網／輯
最新研究指出，熬夜、失眠、打呼、睡不滿七小時和白天時昏昏欲睡都是睡不好的跡象，這些不良的睡眠習慣除了讓人睡不好，還會加速大腦年齡的老化。(圖/123RF)
最新研究指出，熬夜、失眠、打呼、睡不滿七小時和白天時昏昏欲睡都是睡不好的跡象，這些不良的睡眠習慣除了讓人睡不好，還會加速大腦年齡的老化。(圖/123RF)

睡眠對身體和健康很重要；紐約郵報（New York Post）報導，最新研究指出，熬夜、失眠、打呼、睡不滿七小時和白天時昏昏欲睡都是睡不好的跡象，這些不良的睡眠習慣除了讓人睡不好，還會加速大腦年齡的老化。

這篇刊登在生物醫學期刊eBioMedicine的研究中，來自瑞典和中國的研究人員追蹤超過2萬7千名中老年受測者的腦部掃描和睡眠模式九年，他們發現睡眠品質最差的人，大腦平均年齡比實際年齡大上一歲。這些參與實驗的受測者在進行研究前都沒有失智症中風或神經系統相關疾病的病徵。

研究人員檢視包括熬夜、失眠等睡眠關鍵的五個面向，受測者只要有其中一項，睡眠健康分數就會扣一分，計算結果只有41%的人有健康睡眠，在滿分五分獲得滿分或四分，超過一半的受測者只有兩分或三分；每扣一分，該名受測者的大腦生理年齡和實際年齡就相差半歲。

研究結果指出，睡眠品質不佳或普通的人較有可能是老年人、男性、肥胖者、貧困者，並且患有增加心臟病或中風風險的疾病，而熬夜和打呼是對大腦年齡影響最大的兩個睡眠習慣。

大腦年齡與實際年齡的巨大差距，或被估計的大腦年齡大於實際年齡，可能是大腦健康狀況不佳的早期預警信號，會大幅增加罹患失智症等疾病的風險。

研究人員認為發炎可能是罪魁禍首，睡眠不足可能引發發炎反應，而這反應原本是為了保護身體免受疾病和傷害，若發炎持續存在，會導致認知損傷和衰退，例如罹患阿茲海默症。

研究指出，雖然大腦隨著年齡增長老化，但睡眠習慣才是讓大腦健康惡化的元兇。

中風 失智症 心臟病

得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」

得過癌症比較不容易失智？ 醫揭最新研究：兩者具顯著「負相關」
餓了會想生氣有「餓怒症」？ 研究：空腹不影響思考能力

餓了會想生氣有「餓怒症」？ 研究：空腹不影響思考能力
「後悔」是大腦在「幫忙」 醫：淡去傷痛關鍵不是時間是海馬迴

「後悔」是大腦在「幫忙」 醫：淡去傷痛關鍵不是時間是海馬迴
回家只想耍廢？研究揭一「日常惡習」易罹阿茲海默症

回家只想耍廢？研究揭一「日常惡習」易罹阿茲海默症

本周11項最新降價的精選推薦。示意圖（美聯社）

好市多本周超值清單曝光 11件必買好物大降價

2025-11-18 14:14
專家指出，由於IRA帳戶中蘊藏這樣龐大的財富，投資人必須妥善作好安排，包括指定一旦過世後的受益人，否則會帶來不少麻煩，一些簡單的錯誤可能要付出高昂代價。(圖／123RF)

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

2025-11-14 10:25

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

2025-11-14 10:25
韓式烤肉。Image by Lee Younghee from Pixabay

走進韓國烤肉店 這一點決定是否立刻掉頭走人

2025-11-13 12:36
華人留學生分享在紐約買盲盒剩菜的經驗。餐館示意圖，非新聞事件圖。(路透)

紐約留學生一口氣領6家「剩菜盲盒」 花40美元囤食一周

2025-11-15 19:35
美國航空公司無一擠進前十。示意圖（路透）

航空公司最新排名 美國無緣前十「這3家」穩居榜首

2025-11-18 15:30
落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

2025-11-20 11:22

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

2025-11-20 11:22

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據