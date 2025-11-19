科學家說這5種睡眠壞習慣 恐讓大腦加速老化

最新研究指出，熬夜、失眠、打呼、睡不滿七小時和白天時昏昏欲睡都是睡不好的跡象，這些不良的睡眠習慣除了讓人睡不好，還會加速大腦年齡的老化。(圖/123RF)

睡眠對身體和健康很重要；紐約郵報（New York Post）報導，最新研究指出，熬夜、失眠、打呼、睡不滿七小時和白天時昏昏欲睡都是睡不好的跡象，這些不良的睡眠習慣除了讓人睡不好，還會加速大腦年齡的老化。

這篇刊登在生物醫學期刊eBioMedicine的研究中，來自瑞典和中國的研究人員追蹤超過2萬7千名中老年受測者的腦部掃描和睡眠模式九年，他們發現睡眠品質最差的人，大腦平均年齡比實際年齡大上一歲。這些參與實驗的受測者在進行研究前都沒有失智症 、中風 或神經系統相關疾病的病徵。

研究人員檢視包括熬夜、失眠等睡眠關鍵的五個面向，受測者只要有其中一項，睡眠健康分數就會扣一分，計算結果只有41%的人有健康睡眠，在滿分五分獲得滿分或四分，超過一半的受測者只有兩分或三分；每扣一分，該名受測者的大腦生理年齡和實際年齡就相差半歲。

研究結果指出，睡眠品質不佳或普通的人較有可能是老年人、男性、肥胖者、貧困者，並且患有增加心臟病 或中風風險的疾病，而熬夜和打呼是對大腦年齡影響最大的兩個睡眠習慣。

大腦年齡與實際年齡的巨大差距，或被估計的大腦年齡大於實際年齡，可能是大腦健康狀況不佳的早期預警信號，會大幅增加罹患失智症等疾病的風險。

研究人員認為發炎可能是罪魁禍首，睡眠不足可能引發發炎反應，而這反應原本是為了保護身體免受疾病和傷害，若發炎持續存在，會導致認知損傷和衰退，例如罹患阿茲海默症。

研究指出，雖然大腦隨著年齡增長老化，但睡眠習慣才是讓大腦健康惡化的元兇。