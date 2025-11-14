感恩節歡聚 急診室醫師：小心這5意外傷病

Image by Paul Brennan from Pixabay

感恩節 本該是歡樂的日子，但實際上卻是最危險的節日之一；從共享佳餚到骨折受傷，往往僅一步之遙。這點里德·卡德維爾（Reed Caldwell）深有體會，過去12年，他每年感恩節都在急診室值班。

卡德維爾在紐約郵報的專欄中指出，以下是感恩節最常見的五種傷害與疾病，以及避免送醫的簡易防範措施。

1. 割傷與撕裂傷

卡德維爾指出，他們接獲大量撕裂傷案例，尤其集中在手部與手指。感恩節期間人們頻繁割傷自己，原因在於使用廚房工具，例如切菜機、刨絲器，以及鋒利的刀具；加上因忙著與親友交談而分心，或許還喝了幾杯酒。

他建議，專注於手邊事務，仔細閱讀新烹飪工具的使用說明，並在節日前預先練習操作。

2. 燒傷

急診室也常在感恩節當天接獲不少燒傷患者，由於食物或醬汁潑灑，燒傷部位常見於臉部、手部、前臂甚至腳部。

火雞油炸鍋（turkey fryer）是感恩節燒傷的常見元兇，這類鍋具溫度極高，若操作不當更可能導致油溢出，不僅造成身體傷害，更可能引發火災、損毀財產。

卡德維爾表示，務必仔細研讀說明書、嚴格遵循操作步驟，並穿戴適當防護裝備。他建議選用能完整覆蓋手掌、手腕及前臂的厚實防燙手套。

3. 骨科損傷

別再盯著電視上的美式足球賽，真正的激戰往往發生在後院的遊戲或客廳的嬉鬧中，讓家庭歡樂時光帶來劇痛。

以下幾點能預防節日期間的扭傷、骨折與腦震盪。首先，家庭足球賽前務必熱身伸展；其次，切記對手的實力，留意親友間體能差異與壓力耐受度不同，比賽時請溫和相待。

4. 頭部受傷

節日期間跌倒引發的頭部創傷也十分常見。針對跌倒高風險成員，環境評估很重要。卡德維爾指出，留意感恩節當日天氣，若路面結冰，親友是否需要協助進屋？通道照明是否充足？

此外，室內是否有易絆倒的地毯？地面是否濕滑？是否有玩具散落？若有孩童，務必將尖銳與危險物品收好。

5. 腸胃不適

感恩節急診室的另一常見症狀為胃腸道疾病。餐前務必詢問親友是否有食物過敏或不耐症。暴飲暴食與高脂飲食對任何人皆有風險，而心臟病 或糖尿病 患者更需警惕過量鹽分或糖分。

卡德維爾表示，妥善處理與儲存食材，避免食物中毒；勤洗手並避免與家人共用餐具。剩菜需冷藏保存，逾期務必丟棄。

節慶餐宴期間亦可能發生噎食意外。為預防噎食，進食宜放慢速度，咀嚼時切勿交談。感冒、流感及其他呼吸道疾病在寒冷月份易大流行，應盡量避免接觸患病家人，若自身不適則應在家休養。