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上世紀5個健康原則 4個可在家輕鬆達成

編譯周芳苑／即時報導
在家烹飪。Image by StockSnap from Pixabay
在家烹飪。Image by StockSnap from Pixabay

最近一項有關美國價值觀的全美調查顯示，近半受訪者認為1950年代的生活其實比現在更好。

目前的公共衛生狀況顯然比70年前好，藉由預防保健、先進技術和新藥物所帶來的及早準確診斷，人們活得更久；此外，石溪醫學院(Stony Brook Medicine)家庭醫學臨床副教授兼營養部門執行董事康諾利-斯庫寧(Josephine Connolly-Schoonen)說，如今超市裡的水果和蔬菜種類比過去更豐富，人們也更重視食品應少用農藥。

然而，全美國肥胖症和糖尿病發生率仍比以往高。康諾利-斯庫寧說，人們可回過頭看看1950年代，那個時期有五個很好的保健行為有益健康，如今可輕鬆在生活中做到。

第一：在家烹飪。

家庭喜劇片「天才小麻煩」(Leave it to Beaver)道盡1950年代幸福家庭樣貌，家家戶戶在後院花園栽種食材，孩子看父母準備飯菜，然後圍坐餐桌，只有特殊場合才買餐館食物。如今情況大翻轉，全美每月平均外食近五次，每月訂購外送三次，在外面用餐實在不知道餐館食材品質。

第二項：少吃過度加工食品(Ultra-processed foods, UPFs)。

超加工食品處處可見，諸如椒鹽脆餅、披薩、汽水等占全美飲食60% 左右；康諾利-斯庫寧認為，超加工食品風始於1970年代，當時糖價高昂、政府給予農業補貼，高果糖玉米糖漿隨處可見，食品業者開發出多種成本低廉的合成成分，1980、1990年代出現大量超加工食品。

第三項：飲食減量。

目前漢堡尺寸約是1950年代的三倍，從平均3.9盎司大增至12盎司，炸薯條標準尺寸增加一倍以上，由2.4盎司增至6.7盎司。可口可樂(Coca-Cola)1955年出現6.5盎司玻璃罐裝，如今最常見包裝是12盎司鋁罐和20盎司塑膠瓶裝。

康諾利-斯庫寧認為，短期內食品份量不會減少。

第四項：減少盯螢幕的時間。

以前，孩子們有空就會到外面玩、騎自行車，比現在的孩子更有活動力，如今電子設備大大改變人們休閒遊戲的習慣，也擾亂睡眠模式。慧型手機螢幕的藍光會讓身體誤以為是白天，擾亂人體自然睡眠周期，而睡眠不足會讓皮質醇水平升高，進而導致體重增加、肥胖。

第五項：工作時多動一動。

1960年，美國私人企業近半工作需要中等程度的體力活，如今降至20%以下。

康諾利-斯庫寧說說，2020年新冠疫情爆發前，人們進辦公室工作，至少得起床去開會，如今絕大多數是虛擬線上會議，大部分時間不需要起身。

可口可樂 糖尿病 疫情

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