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飯前喝氣泡水 新研究：比喝水更有助減重

編譯潘勛／即時報導
氣泡水。示意圖。Image by yunjeong from Pixabay
氣泡水。示意圖。Image by yunjeong from Pixabay

很多人知道飯前喝杯水，可以幫自己少吃一些；現在科學家證實用氣泡水來取代白開水，更有助於減肥；這種碳酸水裡的氣泡有助降低血糖，加速新陳代謝。

每日郵報(Daily Mail)報導，醫學家把喝氣泡水的過程比擬為血液透析（洗腎），即腎功能失常了，過濾血液以除去廢物及過多的水。

這種過程轉變血液的酸鹼值，主要是血液產出的二氧化碳。與此類似的是：氣泡水裡的二氧化碳透過胃壁吸收，很快轉變為紅血球細胞裡的碳酸氫鈉。「英國醫學期刊：營養、預防及健康」(BMJ Nutrition Prevention & Health)發表的研究所得指出，這樣便啟動紅血球裡的酶類，加速葡萄糖的吸收。過程中血糖的值便下降，意味氣泡水藉著提升血糖的處理與使用，可以間接幫忙減重

研究的首席作者、日本畷生會腦神經外科病院洗腎中心研究員高橋朗(Akira Takahashi)指出，單靠喝氣泡水功效太小，不足以減重，「鑒於葡萄糖減量很小，光憑氣泡水裡二氧化碳的影響，不足以減輕體重」。

均衡飲食、規律運動對於永續管理體重，依然是最關鍵的因素。

專家警告說，喝碳酸水對消化系統有副作用，特別是胃部敏感，或已經有胃腸病的人，更是如此。因此他們主張，要做更多研究，才能推薦喝氣泡水的醫療用途。

NNEdPro全球食品、營養及健康研究所雷伊(Sumantra Ray)評論該研究所得指出，喝氣泡水的任何可能益處，必須加計所添加的鈉、葡萄糖等添加物，可能造成傷害，兩者都斟酌才行。

血糖 減重 日本

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