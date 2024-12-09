藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

一位藥劑師揭露了最大的非處方「詐騙」藥物。圖為第三個上榜的是止咳藥Mucinex。路透

一位藥劑師揭露了最大的非處方「詐騙」藥物。每日郵報（Mail Daily）報導，格蘭特·哈廷（Grant Harting）是位有執照的藥劑師，他指出5種在全美多數藥店都買得到的藥，不但物非所值且毫無效果。

常見的睡眠、過敏藥物，甚至是記憶力保健食品，都哈廷視為「完全是垃圾」；他也分享一份更好、更便宜的清單，它們有相同功效，且效果更好。

第一個被點名的是，以糖漿形式銷售的非處方助眠藥ZzzQuil；它含有苯海拉明（diphenhydramine），是種主要用於治療過敏的抗組織胺藥。

哈廷指出，雖然這個每瓶售價12元的藥沒什麼問題，但卻無法與較便宜的品牌相比。他說，這雖非真正的騙局，因為它是有效的，但只是與酒精混合的抗組織胺藥；他通常會推薦Dollar Tree的版本，「它們更划算」。

其次，哈廷警告不要服用Colace，這是種含有多庫酯（Docusate）的瀉藥，功用是軟便、緩解偶爾的便秘。

他指出，2021年美國腸胃病學會（ACG）期刊發表的一項調查，分析了1956 年至2021年間七項有關多庫酯的研究發現，在對便秘患者進行測試時，沒有一項顯示多庫酯與安慰劑有顯著差異。

哈廷建議用洋車前子（psyllium husk）來補充膳食纖維，市面上不乏這類植物性保健食品。

第三個上榜的是止咳藥Mucinex，含愈創甘油酯（guaifenesin）有助咳嗽時祛痰。哈廷稱這款價格從17至40元不等的藥是「敲詐」，並指出最近一項對患有呼吸道感染的青少年與成人的研究顯示，與安慰劑相比，咳嗽的情況並未改善。

他建議使用可憑處方購買的鹽水噴霧劑，或使用一般的液態減充血劑，這些藥物對舒緩咳嗽較具功效。

第四個「詐騙」名單是Sudafed，是種含有去甲腎上腺素（phenylephrine）的非處方咳嗽與感冒藥。

食品藥物管理局（FDA ）最近的審查發現，由於去甲腎上腺素在腸道中代謝後，無法以足夠的量進入血液，因此無濟於舒緩症狀，與安慰劑沒兩樣。FDA甚至要求將Sudafed下架，哈廷稱非處方的Sudafed完全是無用的「垃圾」，建議使用處方藥Sudafed，其成分為偽麻黃鹼（pseudoephedrine）；不過，他指出這種藥與高血壓 有關。

最後一個被哈廷點名的是聲稱可改善記憶力與認知能力的保健食品Prevagen，視包裝大小，價格從40至70元不等。