研究發現 導致失智的3大風險因素

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研究發現，糖尿病、空氣汙染 和喝酒是導致失智的三大風險因素。

失智的特徵包括記憶力、思考力和理性能力受損。研究人員比較了161個可以改善的失智風險因素，包括高血壓 、高膽固醇、糖尿病、超重、酗酒、吸菸、心情、發炎、空氣汙染、聽力、睡眠、社交、飲食、運動、教育程度，並探究這些因素對腦部容易導致阿茲海默症 和精神分裂症的區域，各有何影響。

研究團隊根據英國4萬名44-82歲成年人腦部掃描資料所做的研究，發表在3月27日出刊的「自然通訊」期刊上。

研究報告作者、牛津大學副教授杜歐德（Gwenaëlle Douaud）說，這些容易導致失智前兆症狀的腦部區域，青少年時期就已發展完成，其作用是幫助腦部處理、整合不同知覺器官及思慮模式之間的資訊，可是「我們年紀漸長，腦部最先退化的就是這些區域。」

研究團隊發現，糖尿病、空氣中的二氧化氮含量，以及酒精攝入量（從絕不喝酒到每天或幾乎每天喝），是最傷害腦部這些區域的前三大風險因素。

杜歐德說，糖尿病、空氣汙染和酒精攝入量，比其他主要風險因素對腦部的傷害，都大一倍，其次是睡眠、體重、吸菸和血壓。

那要如何防範「三大」之害呢？杜歐德建議健康、多樣化飲食，降低血糖含量；降低「交通相關」的汙染之害，例如少騎摩托車、少搭公車、多搭捷運；飲酒要有節制，不要過量。

倫敦大學學院（University College London）老人心理學教授李文斯頓（Gill Livingston）說，社交與體能活動，也就是和朋友聊天、運動，對預防失智有「巨大」的效用。她說，刺激性的經驗、戶外走路、「看看不同的東西」，也有好處。

李文斯頓，聽力喪失是年紀大了較可能遇到的問題，可能會剝奪一個人和別人對話的機會，而語言溝通能「快速刺激腦部。」另外，有吸菸習慣的，她建議戒掉。