冰箱放食物也看風水？重新安排位置減少食物浪費

Photo by Ello on Unsplash

專家建議，消費者適當地將食材放在冰箱不同位置，可以讓食物不易腐敗或過期造成浪費，也可提升冰箱保鮮的效果。

英屬哥倫比亞大學 (University of British Columbia)行為科學家趙家英(Jiaying Zhao，音譯)表示，一般人會將蔬菜水果放在冰箱保鮮盒抽屜，將易腐敗的東西放在底層後面最冷的地方，但如此容易讓消費者忘記這些易腐敗的東西直到過期。她說，「冰箱不是以人類行為的角度設計，人類先天的侷限之一就是沒看見就會忘記，食物浪費就發生了。」

趙家英有個簡單的解決方法：冰箱放食物也看「風水」，就是應將最容易腐敗的東西放在最顯眼的地方，雖然看起來只是小動作，「但行為科學證據顯示，最小的改變會帶來很大的影響。」

她也建議將冰箱儲物方式顛倒過來，也就是將易腐敗的食物放在冰箱門，比較耐放的食物，如番茄醬、美乃滋和芥末醬放在保鮮盒抽屜內。

趙家英表示，這種冰箱儲物方式有人並不認同，認為蔬菜放在冷藏室門的位置會更快枯萎，但她認為這是一種取捨，在延長易腐敗食物的壽命以及提高將食物吃完的機會之間做出選擇。她說，「放在門邊會容易枯萎，但總比放到爛掉好。」另外，她也開始將蔬菜放在密封容器來保持新鮮度，同時不受促蔬果加快熟成的乙烯氣體的影響。

除此之外，另一個收納原則就是「先進先出」，也就是將最早購買的東西放在冰箱中央且前面位置。剛買的食物則放在最後面，吃完最早購買的食物後，再將剛買的食物慢慢往前挪。

特別重要的是，應該把快過期的生肉、農產品和乳製品放在前面，因為這些食材通常在冰箱中只能保存幾天時間，至於耐久性商品，例如飲料和調味品則可放在旁邊更久時間。這種策略還有一個附帶好處，可以避免被忘掉的食物堆積在冰箱的後面或抽屜底層，最後造成食品發霉。