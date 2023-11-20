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年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

編譯莊瑞萌／即時報導
人隨著年紀增長，通常會伴隨健忘，這雖然有時令人傷腦筋，但不必過於擔心。(Getty Images)
人隨著年紀增長，通常會伴隨健忘，這雖然有時令人傷腦筋，但不必過於擔心。(Getty Images)

人隨著年紀增長，通常會伴隨健忘，這雖然有時令人傷腦筋，但不必過於擔心。耶魯醫學院神經心理學家卡里昂(Carmen Carrión)說，人隨著年齡增加，會出現輕微健忘，例如放錯鑰匙位置或一下子想不起名字，他說，「這些跟年紀相關的記憶改變，通常無需擔憂。」

不過，部分形式的記憶力喪失並非正常，有可能是發生了更嚴重的問題。以下幾個跡象是神經科專科醫生認為不正常的記憶力退化。

第一、無法學習新的事物。專家指出，如果發現自己學習任何新的東西出現困難，就可能需要擔心。正常來說，人們需要時間去習慣一支新手機或一部筆電，但如果根本沒辦法做到，就該考慮就醫進一步檢查。

第二、原本易如反掌的事，如今變得困難且難懂。如果以前容易完成的日常工作，如今卻變得不容易完成，這是一種警訊。克里夫蘭診所神經科醫師伯尼克(Charles Bernick)說，「例如一個煮菜的人，卻忘了之前能倒背如流的食譜。」他也指出，財務也是可以發現異常健忘的領域，包括忘記繳帳單、同一帳單繳了兩次、不能理解財務運作方式或購買商品時，忘記如何找對零錢。

第三則是很快就忘記曾跟人說過話。華盛頓大學醫院記憶與大腦健康中心神經學家羅森布魯(Michael Rosenbloom)說，「正常來說，一個人跟別人對話，至少會記得這件事。但假設一小時之後，這個人就忘了剛剛曾跟人對話過，就需要擔心了。在一天結束之前，你應該還能記得發生過這件事，否則也是警訊。」

第四、在熟悉的地方迷路。在熟悉的地方卻不知道怎麼走，可能就是記憶力喪失的異常跡象。俄勒岡大學神經學教授邁爾(Ulrich Mayr)說，「一個明顯的跡象就是在所住地方找不到路。」他舉例說，開車去雜貨店買東西卻迷了路或是赴完約，走回家竟然迷路，「如果自己或家人出現這種現象，就值得擔心。」

第五、同樣的事一直重複講。卡里昂指出，如果同一天或才幾分鐘，就重複提起同一個問題或事情，就可能是記憶力喪失的異常跡象。

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