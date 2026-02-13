好市多這5種早餐食品 粉絲最愛囤滿冰箱

Costco 。(美聯社)

有張好市多 （Costco）會員卡，準備一頓簡單美味的早餐將輕鬆許多。食譜 網站All Recipes撰稿人杭特（Emily Hunt）指出，無論打算預製餐點，或購買即熱即食的早餐，這家倉儲式賣場都是絕佳的採購場所。她表示，囤積平價早餐食品，是2026年輕鬆升級生活品質的簡單方法，她願花些時間將冷凍庫塞滿，便能整整兩周無須煩惱該吃什麼。

根據社群平台Reddit網友推薦，杭特列出以下5款好市多最佳早餐食品；更棒的是，每款價格皆低於15元。

1. Amylu雞肉香腸

Amylu雞肉香腸不僅烹調簡便，更具備多重優點：符合原始人（paleo）飲食法、無麩質，每份含12克蛋白質，無論蛋白質攝取目標為何，皆是極佳選擇。消費者也不乏好評，Reddit網友稱讚它是「無豬肉飲食者的理想香腸替代品」。一位用戶表示，對不吃豬牛肉的家庭而言，這是理想選擇；成分純淨，不含明膠或豬腸衣，且風味良好，冷凍保存效果佳。

這款早餐香腸每包2.5磅，內有54條，售價13.99元。

2. Idaho Spuds烤薯餅條

杭特說，脫水薯餅條聽來或許不是最誘人的早餐選擇，但勿以貌取人。Idaho Spuds烤薯餅條的美味程度可稱頂級。一位Reddit用戶稱這款薯餅條「絕妙無比」，其他人紛紛附和，一人表示，這是她日常首選的薯餅食材，再沒理由買冷凍產品了；還有人說，這是露營食物的好選擇，更有人推薦用鬆餅機煎烤，能獲得超酥脆口感。

這款脫水薯餅條在好市多僅售8.99元，就能買到兩磅裝（可做50份）。

3. Jimmy Dean香腸起司蛋可頌三明治

當手忙腳亂準備全家早餐時，可能需要一勞永逸的方案。好市多的Jimmy Dean香腸起司蛋可頌三明治，12個裝售價14.79元，1元多便能享用一份完整的早餐。

這款鹹香三明治內含香腸、雞蛋與起司，風味佳且能自由搭配；一位Reddit網友分享說，加上煙燻墨西哥辣椒醬可增添辛香味。其他愛好者更發展出獨門加熱技巧，甚至將三明治拆開：麵包片烤至酥脆，其他食材則用微波加熱。無論如何，消費者公認Jimmy Dean可頌三明治是市售「迄今為止最棒的冷凍早餐」。

4. 科克蘭有機原生穀物燕麥片

偏好以健康原生穀物開始每一天？好市多35.3盎司裝的科克蘭有機原生穀物麥片，僅售10.49元。原生穀物富含健康益處，是具飽足感且用途廣泛，可拌入希臘優格、牛奶享用、撒於燕麥粥上，或像某位網友所建議，混入冰淇淋中。

這款燕麥片深受好市多購物者喜愛；有人稱，這是他吃過最棒的燕麥片，另一人說，這是她每天必吃的早餐，絕對美味，且相較超市同等份量，價格超划算。還有人喜歡其酥脆口感，會直接從袋中抓來吃。

5. 科克蘭真空低溫烹調烘蛋

杭特表示，壓軸的好市多早餐商品，可說是星巴克 招牌早餐的復刻版。這款烘蛋，10個裝售價12.79元。有兩種口味可選：未經煙燻培根與高達起司，或三種起司佐烤紅椒。

網友將其與星巴克同款產品進行比較，一人直言，認為比星巴克版本更美味，「物超所值」；而星巴克支持者則表示，科克蘭版至少是同樣美味。多數消費者推薦使用氣炸鍋加熱，能呈現外酥內軟的口感；但微波加熱亦能達到令人滿意的效果。