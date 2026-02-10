請來Belmont Park Village 慶祝情人節及農曆新年

長島 最新奢華奧特萊斯Belmont Park Village在情人節 及農曆新年期間將迎來系列活力四射的慶祝活動。客人將體驗到情人節購物、農曆新年傳統，以及為期一個月的精彩文化活動、限時快閃店和獨家優惠，從Valentino到Thom Browne、Coach、Levi’s、Longchamp等眾多設計師品牌，每日折扣高達65%。

街對面的UBS Arena也將在整個二月舉辦一系列國際音樂會和演出，包括韓國最暢銷的女子團體之一TWICE、Conan Gray、Monster Jam和Mana的精彩表演。

情人節及總統日週末：今年，Belmont Park Village為您準備了值得分享的情人節活動，從浪漫的約會餐廳到精美的設計師時裝，應有盡有，是饋贈佳品。

百福餐廳情人節約會之夜2月14日至16日：榮獲詹姆斯·比德獎的主廚蒂莫西·霍林斯沃思 (Timothy Hollingsworth) 傾情打造情人節套餐，精選生蠔、意式炸飯糰、菲力牛排、巧克力慕斯等美味佳餚，僅在情人節週末供應。

完美禮物，等你來選-從Vivienne Westwood或 Aquazzura 為她精心挑選的禮物，到卡納利 (Canali) 或Orlebar Brown為他精心挑選的高檔禮品，Belmont Park Village為每一位情人節伴侶都準備了豐富的選擇。想找驚喜？不妨探索一下義大利 牛仔專家 Jacob Cohon 等獨家品牌。

整個週末，Belmont Park Village的精品店也將推出一系列節日活動，例如L’Occitane 為閨蜜節 (Galentine’s Day) 提供的免費手部按摩，以及Coach的精美拍照亭。

情人節當天，前100位造訪Belmont Park Village的賓客將獲贈比利時巧克力品牌Neuhaus提供的精美禮品。 Neuhaus於1912年發明了果仁糖，享譽全球。

新年慶祝活動2月17日至21日:慶祝馬年，Belmont Park Village將舉辦為期一週的農曆新年慶祝活動，寓意吉祥如意。活動亮點包括：

TWICE 快閃店及粉絲體驗2月17日至21日-享譽全球的女子團體 TWICE 將把舞台下的活力帶到Belmont Park Village，舉辦一場精心策劃的快閃店活動，慶祝她們在隔壁 UBS 體育館舉行的 世界巡迴演唱會。這家限時快閃店將提供沉浸式拍照體驗、互動式粉絲體驗，以及搶先購買獨家全新週邊商品的機會。特別驚喜：前往UBS Arena觀看 TWICE 演唱會的粉絲憑門票可在快閃店享受專屬 15% 折扣。

SUKOSHI美妝快閃店2月19日至22日-SUKOSHI被譽為北美最具影響力的亞洲美妝目的地，匯聚了來自韓國、日本及亞洲各地的新興和知名護膚及彩妝品牌。SUKOSHI 將在Belmont Park Village開設活力四射的快閃店，為美妝愛好者打造一個探索、發現和犒勞自己的空間。為了增添節慶氣氛，深受喜愛的 SUKOSHI 吉祥物 MO 將於2月21日至22日農曆新年慶祝活動期間驚喜亮相。

金豐點心快閃店2月20日至22日:金豐點心自1978年起便成為紐約的標誌性餐廳，專營點心和粵菜。為慶祝馬年，金豐餐廳將限時推出寓意吉祥的菜餚，包括叉燒包、蛋撻等，象徵著繁榮、閤家團圓和長壽。

舞獅表演2月22日1:00 PM:來自長島的「海發小林」舞獅團將帶來沉浸式舞獅表演，致敬傳統，為Belmont Park Village帶來好運。傳統藝術：紐約華人 文化中心獻出，2月21日中午12:00至下午6:00；2月22日上午11:00至下午4:00

春節市集2月20日至24日，上午11:00至下午6:00。賓客將欣喜地發現一個由當地中國藝術家精心打造的活力市集，其中包括花卉裝置、傳統糖畫、手工珠寶等等。

歡迎各年齡層的賓客參與傳統手工藝活動，包括書法、編織、剪紙和京劇鼓製作。活動由紐約華人文化中心的教育工作者指導。

紅包好禮：六天農曆好運2月17日至22日-在為期六天的節慶期間，賓客可在Belmont Park Village精品店購物，贏取專屬獎品，包括標誌性的瓏驧Le Pliage手提包、價值250美元的PAIGE禮品卡等等。

Belmont Park Village是北美第一家比斯特精品購物村（The Bicester Collection），目前是北美地區唯一的一家。眾多世界著名品牌商品以打折的價格銷售，為紐約大都會 區提供一種全新的購物休閒體驗，對喜歡精品名牌購物餐飲的華人同胞，是一個極有吸引力的休閒購物好去處。

Belmont Park Village比斯特精品購物村每週七天開放：週一至週四上午 10 點至下午 6 點，週五和週六上午 10 點至下午 7 點，週日上午 11 點至下午 6 點。室內停車場免費停車。地理位置優越：近肯尼迪機場，離長島北岸及皇后區僅20分鐘內的車程，曼哈頓賓州車站和中央車站有火車可抵達，如同開在大。地址：2601 Hempstead Turnpike, Elmont, NY 11003。www.BelmontParkVillage.com and @belmontparkvillage.